〈觀察〉美中貿易戰火升溫 工具機可望成最大受益者

美中貿易戰持續升溫，許多廠商原先對於轉移生產基地態度保守觀望，但在中、美相繼宣布加徵關稅後，可望加速企業建新廠投資速度，且經過過去 1 年，美中貿易戰對機械業影響已觸底，包括建廠設備、智慧化與自動化等剛性需求，都將推升工具機產業後市發展，使其成為美中貿易戰中最大受益者。

今年 5 月初美國總統川普發布推文以來，美中貿易戰持續升溫，期間雙方多次有意協商，市場靜待協商能有好結果，導致觀望氛圍濃厚，不過，協商始終未果，中國昨 (24) 日突然宣布分兩輪對美國 750 億美元商品加徵 5％至 10％關稅，川普也以上調 3000 億美元、2500 億美元中輸美商品關稅回擊，貿易戰再度升級。

先前在市場觀望氛圍濃厚之下，壓抑廠商對機械業的設備投資需求，不過，業界看好，美中貿易戰對機械業是短空長多，市場只是延後採購，並非不會採購，且從美中貿易戰開打以來，至今逾一年時間，對機械業影響已觸底，最壞時期儼然已過。

且在雙方戰火再度升溫之下，原先態度觀望的廠商，勢必加快轉移生產基地腳步。從美中貿易戰開打時間點推算，雙方爭端從去年下半年起升溫，若廠商決定轉移生產基地至東南亞，建置產能、擴廠或建廠及人員培訓等，至少需 1 年時間，相關需求最快今年下半年起逐步發酵，並在明年到達高峰。

另一方面，業界看好，由於廠商將產能從中國移出後，在購置新廠設備時，受限人工成本逐年上升，將會採購智慧化、自動化等設備，且智慧製造是長期不變的趨勢，在剛性需求支撐下，工具機產業可望成為美中貿易戰中最大的受益者。