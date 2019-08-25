〈理財〉保單借款擁5優勢 紓解開學季經濟壓力 惟小心別害保單失效

暑假即將結束，面對即將到來的 9 月開學季，不少父母為籌措孩子學雜費煩惱，壽險公司表示，若有短期資金調度的急需，可動用手邊的保險單向所屬保險公司申請保單借款，只要符合申貸條件，撥款速度快，不過要注意還款規則，小心別讓繳費多年的保單失效。

保單借款具多項優點，新光人壽表示，相較銀行信用貸款及信用卡借款，利可貸專案具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等 5 大優點外，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，更能節省可觀的利息支出。

保戶可透過多元管道進行申貸，如：親臨保險公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理，也可以郵寄辦理或傳真辦理，甚至透過壽險公司官方網站進行線上辦理、銀行 ATM 等，並有多元方式給付，民眾欲申貸前，應先了解相關規定，以利核貸撥款。

但不是每張保單都可以申請保單借款，元大人壽表示，保單必須累積達有保單價值準備金（帳戶價值）方能辦理，且保險單借款合約書需經要保人及被保險人親筆簽名同意後，要保人得隨時提出申請，申請時應備保險單借款約定書和要保人身分證。完成借款後，壽險公司於保單週年日會主動寄出繳息通知單提醒保戶繳交利息，保戶也可透過三管道隨時辦理償還保單借款，如，親臨總公司櫃檯辦理、透過保單服務人員辦理、電洽客服專線查詢還款金額。

保單借款方便快速，雖可紓解短期緊急資金周轉之用，但元大人壽提醒，保戶要注意保單借款利息的計算方式及償還辦法，以避免對保險保障產生影響。南山人壽也建議，若保單逾應繳費日達 28 天未繳付保費者，建議先繳保費後再辦理借款，或於借款額度中扣除應繳而未繳的保費，確保保單的效力。

台灣人壽則提醒，保單借款不適宜為投資理財目的使用，當未償還的借款本息超過保單價值準備金，保險契約效力即會停止，建議保戶辦理保單借款前，一定要詳細閱讀保單借款約定書，以維護自身權益。