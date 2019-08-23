亞太電信提3個「三」 迎工業大數據時代

鴻海 (2317-TW) 集團今 (23) 日參與機械工業研討會，率領關係企業亞太電信 (3682-TW) 及富鴻網一同分享經驗，亞太電信總經理暨富鴻網董事長黃南仁表示，隨著工業化 4.0 到來，智慧機械已成定局，提出 3 個「三」，為工廠數位轉型提供更佳的解決方案。

黃南仁表示，亞太電信將先從 2 個「三」著手，首先，從行動、寬頻、數位三方面開始，加上鴻海旗下多元的智能服務，預計 5G 發酵下，智慧工廠需求會越趨明顯，再者，亞太電信、富鴻網及鴻海集團共構金三角團隊，分別提供銷售、服務及技術團隊，為智慧工廠提供更有效率的客製化服務。

最後 1 個「三」則是數位轉型 3 大迷思，黃南仁根據 MIT 商學院報告指出，多數企業數位化時，多採 Bottom Up (由基層發起)，但因決策權在管理者，故採 Top Down(由管理者發起) 將更具效率，再者，工廠數位化重點並非只有給消費者有更好的體驗，對於生產及人才的應用也有提升的效果，最後，因大多數企業仍採觀望態勢，導致錯過最佳轉型時機，將會落後其他競爭者。

黃南仁強調，亞太電信目前在三方平台架構下，可望為製造業帶來重大改革，預計在 3 個「三」持續推廣下，智慧工廠將距離不遠。