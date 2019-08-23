教育、智慧產業雙引擎帶動 圓展前8月營運將轉盈

圓展科技 (3669-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，總經理許起裕表示，上半年受到首季接案毛利較低、及清理庫存影響，雖然第 2 季各產品需求逐漸回升，但上半年仍虧損 1260 萬元。展望下半年，在教育事業、智慧產業雙引擎帶動下，7 月營收創今年新高，預期在本月獲利貢獻下，前 8 月營運將成功轉盈。

許起裕表示，第 1 季由於產品組合毛利低及傳統淡季因素影響，儘管營收衝高，但獲利嚴重衰退，第 2 季隨著教育旺季及產品組合優化，營運表現升溫，但仍未抵銷第 1 季虧損，不過，依目前產品銷售情況來看，本月有機會扭轉上半年營運頹勢，帶動前 8 月成功轉盈。

許起裕表示，目前公司調整為 2 個事業單位，分別為教育事業、主打視訊會議的智慧事業，產品銷售主要以美國、歐洲、日本為主，比重超過 8 成。依產品營收占比來看，上半年教育事業、智慧事業分別占 60%、35%，其他則占 5%，以少量多樣的高單價 EMS 產品代工為主。

教育事業方面，許起裕表示，主要產品為實物攝影機、充電車，還有互動式觸控螢幕 IFP 產品線，雖然目前 IFP 毛利較低，但未來將朝商用發展，而隨著教育科技趨勢漸起，將推出教育雲技術解決方案，預計明年第 1 季也將有結合互動式觸控螢幕、實物攝影機的新品推出。

智慧視訊會議方面，許起裕指出，傳統視訊產品需求趨於穩定，但布局第 4 年的雲端視訊會議需求持續成長，去年全年出貨量成長 5 成，今年前 7 月也有 35% 的成長，預期全年仍至少維持 35% 成長幅度。

而根據研調機構調查，2018-2023 年視訊會議攝影機出貨年複合成長將達 30.2%，2023 年產值可達 10 億美元，顯示未來成長空間仍大。目前圓展在雲端視訊會議的市占約 5-6%，市占第 2。

圓展第 2 季營收 5.66 億元，季增 21.79%、年減 2.44 %，毛利率 50.84%，季增 12.69 個百分點、年增 6.45 個百分點，營益率 7.13%，年增 3.3 個百分點；稅後純益 4548.4 萬元，由虧轉盈、年增 109.09%，每股純益 0.49 元。

圓展上半年營收 10.31 億元，年增 4.5%，毛利率 45.12%，年減 1.82 個百分點，營益率 -1.65%；稅後虧損 1260 萬元，每股虧損 0.14 元。

圓展 7 月合併營收 2.04 億元，月增 2.48%、年減 1.54%；累計今年前 7 月合併營收 12.35 億元，年增 3.57%。