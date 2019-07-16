〈圓展布局智能產業〉教育、視訊會議需求帶動 Q2可望虧轉盈

圓展 (3669-TW) 近期主推未來教室、視訊會議提升，首季在產品出貨提升帶動下，營收創 8 年同期新高，但由於新品仍屬起步階段，毛利仍低，因此首季獲利不如預期，法人表示，在教育、視訊會議需求帶動下，圓展第 2 季營運可望轉虧為盈，預期下半年將比上半年好。

圓展指出，第 1 季屬產業傳統淡季，加上去年開始量產的 65 吋、75 吋、85 吋大尺寸教育互動螢幕，仍屬產品初期，使第 1 季營運不如預期，但已進行產品組合調整，將逐步停產毛利低的產品，往高價值產品布局。

面對去年爆發的美中貿易戰，圓展表示，雖然主要軟體產品都是在台灣進行生產，但部分如平板筆電充電車外殼，仍受關稅影響，去年開始陸續將產線轉回給台廠生產，預計今年 9 月完成，未來將全數從台灣出貨。

展望未來，圓展表示，產品推出前期較辛苦，如視訊會議產品、平板電腦充電車等，經營至少 2-3 年才有所成果，不過在智慧教室、視訊會議的需求帶動下，預期今年在教育、視訊會議 2 大事業皆會成長。

圓展表示，近期也陸續爭取政府計畫，包括提供台北市小學智慧教室的建置、協助北市「一生一平板」計畫，另外也積極爭取包含在新竹、高雄、花蓮、台東等教育前瞻計畫，而今年資本資出將比去年略為增加，主要是上半年更新一條產線。

圓展產品出貨占比以美國及西歐為主，今年第 1 季產品營收占比以美洲 55% 為大宗，其次為亞洲、歐洲，分別為 25%、20%，而產品出貨狀況，仍教育事業為主，占比超過 6 成，而在視訊會議產品則占 3 成。

圓展 6 月合併營收達 1.99 億元，月增 4.54%、年減 10.3%，累計今年前 6 月合併營收 10.31 億元，年增 4.65%，第 2 季營收 5.67 億元，季增 22.08%、年減 2.29%。