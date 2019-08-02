影／跟著行家走 新疆絕美秘境、道地美食大公開

說起新疆，許多人第一想起的印象就是「滿地沙漠、很熱」，事實上新疆擁有戈壁、草原、雪山、湖泊等壯麗風景，被譽為人間最後的淨土。台灣新疆農夫曾國仁在新疆待了七年之久，特別推薦「汗血寶馬」的故鄉昭蘇、胡楊羚公園等私房景點，而羊肉就是要吃戈壁灘養的才是內行。

新疆幅員廣大，有 46 個台灣大，旅行體力要相當足夠，因為光拉車就會秏上一整天，如果是初次到新疆旅行，選擇旅行社跟團會比較省力。曾國仁分享私房景點，位於天山山脈西側伊犁河谷的昭蘇，有著如新北市一樣大面積的油菜花田，而更往裡走的夏特古道，如果夠幸運地話還能看到百花齊放的美景讓你嘆為觀止。



除此之外，曾國仁特別鍾愛南疆，若時間許可，建議在胡楊羚公園住上一晚，可以感受到清晨、黑夜、黃昏不同時段的魔幻美景。

而其中最讓曾國仁推薦的祕境，就是位於帕米爾高原世界屋脊旁的一個青草灘，那裡的美景會使人忘了呼吸，深怕一點聲音就會吵到上帝，身處此景更讓身心靈得到解放，也因此曾國仁稱它「上帝的後花園」。

「舌尖旅遊」也很重要，曾國仁指出，新疆美食有三大特色，分別是羊肉、麵食、瓜果，要吃新疆好吃的羊肉就要吃戈壁灘養的羊，因為此處的草地含著豐富的礦物質，所以這裡的羊肉吃起來特別鮮甜多汁。



麵食是新疆人的主食，因為新疆所產的麥子是最好的，製作出來的麵食散發著濃厚的麥香。此外，新疆的水果更是出名，因為地形的原因，栽種出來的瓜果甜度都爆表，不輸給日本。

新疆和田墨玉夜市也是曾國仁口袋名單，在裡面可以品嚐到遊牧時吃的原始食物羊肚包肉，這可是需要在燒燙的沙堆中悶熟後，才可以吃的到新疆特有美食，另外還有以西瓜做為器皿，將羊肉放入後進入囊坑中悶烤的羊肉盃，走一趟墨玉夜市，就能把新疆特色美食全部嚐盡。

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