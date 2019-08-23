電信商加速部建5G基礎設備 研調估明年商機達1310億元 年增89%

隨著 5G 發展，基礎設備建設也持續增加，研調機構 Gartner 就預測，明年全球 5G 網絡基礎設施收入將達到 41.76 億美元 (約新台幣 1310 億元)，年增 89%，而電信通訊商在 5G 基礎設備的比重也將從 6% 提升至 12%，呈現倍增趨勢。

Gartner 表示，目前全球 7% 的電信通訊商已經部署了 5G 基礎設施，包含美國、韓國、瑞士、芬蘭、英國等地的電信通訊商，預計今年全球 5G 網路基礎設施收入將達 22.11 億美元 (約 693.66 億元)，明年更可望成長 89%，達到 41.76 億美元 (約新台幣 1310 億元)

隨著 5G 設備加速部建，Gartner 指出，雖然消費者是主要推動 5G 發展，但電信通訊商將傾向將 5G 服務首波定位於企業，主要協助企業拓展移動生態系統，包含智慧工廠、交通、遠程醫療、農業、零售等商業應用提供專用網絡。

不過 Gartner 表示，5G 網絡的基礎設備，可能不會像過去建置 3G、4G 無線網絡基礎設備一樣快速，電信設備商除了部建 5G 設備外，為了保持用戶網路連接的性能，也會同時更新並提升舊有的 4G 網絡基礎設施，以讓用戶在連不到 5G 網路時，能轉連接 4G / LTE Advanced Pro，預期這個現象將在今年到 2021 年最為明顯，而現階段 5G 網路部建覆蓋範圍將集中在人口密集度高的地區。