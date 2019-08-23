〈5G論壇〉遠傳：企業頻譜專網應朝公平、健全競爭模式發展

遠傳 (4904-TW) 技術群執行副總饒仲華今 (23) 日表示，5G 年底競標，垂直場域也是未來一大應用，政府傾向推動企業「專用頻譜」，呼籲遊戲規則應朝公平、健全的競爭模式。

5G 垂直場域被視為未來產業升級關鍵，不少大型企業都有 5G 專網需求，但企業若向電信業者租用網路，或自建頻譜、自建網路，成本成為大問題，因此，政府傾向，釋出「專用頻譜」供業者申請。

對此，饒仲華認為，目前要取得 5G 頻譜的成本相當高，至少占整體成本的一半，專用頻譜應朝向公平、健全的競爭模式，目前內部有擬定相關條件，不過得等整體規劃較為完整後，才會向外界提出。

饒仲華表示，4G 時代主要以網路流量為收入主要來源，但 5G 商轉後，要與不同領域合作，才有收入。

饒仲華表示，由於 3.5GHz 頻段較為完整、乾淨，而 28GHz 頻段的產業鏈中，目前僅北美布局較積極，不過與 3.5GHz 頻段相比，仍不夠健全。

遠傳依照網路不同連結的特性，提供 4 種企業專網服務方案，包括 network slicing(5G 網路切片技術)、base stations on premise(基站)、base stations and edge on premise(基站與邊緣運算) 及 whole network on premise(核心網路)。饒仲華表示，未來導入 5G 後，4 種企業專網都會釋出，而企業也能各取所需。