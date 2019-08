〈5G論壇〉遠傳：企業頻譜專網應朝公平、健全競爭模式發展

遠傳 (4904-TW) 技術群執行副總饒仲華今 (23) 日表示,5G 年底競標,垂直場域也是未來一大應用,政府傾向推動企業「專用頻譜」,呼籲遊戲規則應朝公平、健全的競爭模式。

5G 垂直場域被視為未來產業升級關鍵,不少大型企業都有 5G 專網需求,但企業若向電信業者租用網路,或自建頻譜、自建網路,成本成為大問題,因此,政府傾向,釋出「專用頻譜」供業者申請。

對此,饒仲華認為,目前要取得 5G 頻譜的成本相當高,至少占整體成本的一半,專用頻譜應朝向公平、健全的競爭模式,目前內部有擬定相關條件,不過得等整體規劃較為完整後,才會向外界提出。

饒仲華表示,4G 時代主要以網路流量為收入主要來源,但 5G 商轉後,要與不同領域合作,才有收入。

饒仲華表示,由於 3.5GHz 頻段較為完整、乾淨,而 28GHz 頻段的產業鏈中,目前僅北美布局較積極,不過與 3.5GHz 頻段相比,仍不夠健全。

遠傳依照網路不同連結的特性,提供 4 種企業專網服務方案,包括 network slicing(5G 網路切片技術)、base stations on premise(基站)、base stations and edge on premise(基站與邊緣運算) 及 whole network on premise(核心網路)。饒仲華表示,未來導入 5G 後,4 種企業專網都會釋出,而企業也能各取所需。