台股單靠內資撐場指數續盤整 投信點名兩大政策利多助攻拚反彈

台股近期遭外資大舉賣超，僅靠內資與政府基金穩盤撐場，指數持續平盤震盪整理略顯無力，但投信認為，在台商資金回流加上明年總統大選等政策面加持下，搭配全球寬鬆政策助攻，下半年仍有上攻機會，尤其過去大選前後，台股上漲機率平均逾 8 成。

美中貿易戰戰勢未歇，台股持續淪為外資提款機，欲振乏力盤勢長時間在平盤附近整理，但根據歷史經驗，過去選舉前到選後，台股平均上漲機率超過 8 成。

根據 Bloomberg 統計，從 1996 年台灣首次進行總統民選以來，每次總統大選前，在政策利多加持下均可挹注台股走揚，其中選前 1 個月平均報酬率可達 1 成以上，選後 2 個月到 3 個月內平均報酬率分別可達 8.6%、5.9%，且平均正報酬率可逾 8 成以上。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台灣明年 1 月即將進行總統大選，根據過去經驗，每次大選前，台股可望靠政策利多帶動股市走揚，尤其以內需相關類股可望直接受惠，建議投資人可分批布局台股基金，掌握收益機會

朱冠華指出，台股短期內市場易受到消息面影響，但自金融海嘯以來市場仍然存在龐大資金存量，加上全球央行陸續降息釋放市場資金，充沛資金可望為金融市場提供強勁支撐。

此外，剛上路的海外資金匯回專法，根據財政部估算兩年內可望吸引新台幣 1.78 兆資金匯回，可望吸引千億資金注入股次市，加上專法鼓勵台商產業轉型升級，資金面與政策面利多可望推升台股翻揚。

至於懸宕已久的美中貿易戰，朱冠華表認為，美中貿易戰已被市場視為常態，如果美國決定嚴格管制並擴大對其他高科技商品提出管制，恐將加重對全球供應鏈衝擊。

以台股來說，朱冠認為，在轉單效應和生產線移轉，加上政府鼓勵台資回台，因此中長線角度來說，第 4 季有機會藉由基本面翻揚和資金發酵期，推升盤勢上攻。