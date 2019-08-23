日韓貿易戰火擴大 南韓赴日人數大減35%

在日韓關係持續惡化下，日本東京成田機場在今年夏天旺季，來自南韓的遊客人數較去年同期大減了 35%。

根據東京出入國在留管理局成田機場支局的說法，在今年日本的盂蘭盆節這段期間 (8 月 9 日至 18 日)，東京成田機場的國際線利用人數，約為 105 萬 6700 人次，較去年同期增加了 4.6%。

當中，從東京成田機場飛往國外的旅客，約有 11 萬人前往夏威夷及其他美國領土，有 5 萬 8000 多人前往南韓，較去年同時期增加了 4.3%。

日韓貿易戰火擴大、南韓赴日人數大減 35%。(資料照片) (圖片：AFP)

而在另一方面，利用東京成田機場入境日本的南韓遊客人數，約為 1 萬 2000 多人，較去年同時期大減 35% 左右。

南韓民眾入境日本的數量大減，也特別的引人注目。東京出入國在留管理局成田機場支局的福谷孝二次長表示，這樣的現象「應該是受到了日韓關係的影響」所致。

目前在南韓國內，由於日韓關係惡化，有許多人出來呼籲民眾不要到日本旅遊。而南韓的這類社會現象，不僅造成南韓當地的航空公司縮減飛往日本的航班數量，有部分航線也宣布即將取消。

像是南韓的國籍航空大韓航空，就在本週 20 日宣布，由於日韓間的貿易摩擦，造成赴日旅遊人數大減，在未來幾個月將減少更多飛往日本的航班。並從 9 月起，將陸續暫停或完全停飛多條飛往日本各地的航線。部分航班也將實施減班措施，或改由載客人數更少的客機來進行營運。