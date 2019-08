孩之寶擬以40億美元收購《粉紅豬小妹》母公司Entertainment One

【財訊快報/李鎮如】外電報導指出,美國玩具製造商孩之寶 (Hasbro) 宣布將以 40 億美元,收購人氣卡通節目《粉紅豬小妹》(Peppa Pig)的母公司加拿大娛樂業者 Entertainment One。孩之寶將以全現金交易方式,完成其最大的一樁收購案。



孩之寶展現其在媒體領域拓展版圖的決心,透過此筆交易,該公司將得到 Entertainment One 用以製作動畫與實況節目的技術。



Gabelli & Co. 分析師 John Tinker 表示,在多年尋覓娛樂公司收購對象後,孩之寶終於達成了一項可以帶領其業務進一步升級的併購交易。Tinker 指出,如果他們想要製作更大的片子,他們有能力這麼做。



Entertainment One 約一半營收來自美國以外的地區,而加入《粉紅豬小妹》等節目有助孩之寶縮短與全世界連接的距離。《粉紅豬小妹》獲得全球性成功,而 Entertainment One 旗下《Ricky Zoom》也在世界各地成為超人氣卡通節目。



此外,Tinker 表示,由於英鎊走貶,收購在倫敦上市的 Entertainment One 對於美國企業成為了更具有吸引力的交易。



美股週四收盤,孩之寶股價報 114.35 美元,下跌 1.15 美元或 1%。



『新聞來源/財訊快報 http://www.investor.com.tw』