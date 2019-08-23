傳特斯拉與LG化學達成協議，為特斯拉上海工廠供應電池

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，熟知內情的消息人士透露，美國電動汽車大廠特斯拉公司 (TSLA US) 與韓國化學生產 LG 化學 (051910 KS) 達成電池採購協議，主要供中國新工廠生產的電動汽車使用。以消息尚未公開為由要求匿名的消息人士表示，LG 化學生產的電池初期將用於在特斯拉中國工廠生產的 Model 3 型轎車。特斯拉的工廠位於上海，是該公司在美國之外的第一家工廠。



消息人士表示，等到上海工廠推出緊湊型跨界轎車 Model Y 時，也將採用 LG 化學的電池。不過，上述協議並不是與 LG 化學的獨家供應協議，換句換說，特斯拉也可以從其他供應商採購電池。



特斯拉上海工廠計畫今年稍晚時開始生產，這是特斯拉進軍中國這個全球最大新能源汽車市場努力的一部分。



消息人士表示，特斯拉計畫採用多個電池供應商為其在中國製造的電動汽車供貨。今年 3 月份有媒體報導稱，特斯拉也在與中國頂級電池生產商寧德時代商談供應協議。而特斯拉與日本電池生產商松下公司已經建立了長期合作關係。



LG 化學的一位發言人表示，公司不評論與客戶有關的問題。特斯拉在中國的代表們沒有回應尋求評論的請求。寧德時代的一位代表不予評論。



LG 化學週五盤中股價上揚 8,000 韓元或 2.50%，報 328,000 韓元。



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