歐盟可能對台灣、印尼、中國不鏽鋼加徵反傾銷關稅

《彭博社》週一 (12 日) 報導，歐盟可能對台灣、印尼、中國的不鏽鋼出口商加徵反傾銷關稅。

四家歐洲不鏽鋼生產商在 6 月 28 日向歐盟提出傾銷審查要求，指控台灣、印度和中國等不鏽鋼出口商涉嫌以不公平價格銷售。

四家歐洲不鏽鋼生產商分別是，芬蘭的奧托昆普 (Outokumpu Oyj)、西班牙的阿塞裡諾克斯 (Acerinox, S.A.)、荷蘭的 Aperam SA 和 ThyssenKrupp AG 的義大利子公司 Acciai Speciali Terni SpA。

歐盟已開始調查台灣、印度和中國等不鏽鋼卷板出口商是否在歐洲以低於成本的價格銷售產品，該調查主要針對熱軋不鏽鋼板材和卷材。

歐洲行業團體 Eurofer 資料顯示，去年歐盟進口不鏽鋼卷板總值近 9 億歐元 (10 億美元)。

歐盟委員會週一於官方公報顯示，該調查將決定台灣、印度和中國對歐盟出口是否構成傾銷，以及傾銷的輸歐產品是否對歐盟該產業造成損害。

根據規定，歐盟委員將在 8 個月內結束調查，確定是否對台灣、印尼、中國不鏽鋼加徵反傾銷關稅，並在 14 個月內決定是否徵收合適的最終關稅，通常加徵期長達 5 年。

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