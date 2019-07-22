中國商務部：對歐、日、韓等4國不鏽鋼鋼坯課5年反傾銷稅

中國商務部今 (22 日) 公布裁定原產於歐盟、日本、韓國和印尼的進口不鏽鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板 / 捲存在傾銷，使中國鋼鐵業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

自 2019 年 7 月 23 日起，決定對上述地區的不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板 / 卷課徵反傾銷稅，稅率為 18.1%～103.1% 不等，期限為 5 年。

此外，中國商務部接受韓國相關企業的價格承諾申請，對於不低於承諾價格的相關產品不徵收反傾銷稅。

應中國不鏽鋼鋼坯和不鏽鋼熱軋板 / 卷業者申請，中國商務部於 2018 年 7 月 23 日發布公告，決定對原產於歐盟、日本、南韓和印尼的進口不鏽鋼鋼坯及不鏽鋼熱軋板 / 卷祭出反傾銷調查。

在立案後調查，初步於今年 3 月 22 日公布該案肯定性的初裁裁定，隨後在進一步調查後，作出上述最終裁定。

(資料來源: Wind) 中國螺紋鋼、熱軋卷和中厚板價格

全球鋼鐵產業並不平靜，各國間相互發起反傾銷調查，除中國外，美國商務部近期也對外宣布，中國鋼架與零組件已證實取得中國政府的補貼，補貼率介於 1.5%～102.23% 間。

美國國際貿易委員會 (ITC) 預計於 9 月 3 日做出最終的決定。若 ITC 認為美國企業受到傷害，就將針對中國鋼架企業，實行反傾銷稅與反補貼稅。

此外在 7 月初時，印度商工部指出，應印度本土企業申請，決定對進口自中國、韓國、歐盟、日本、台灣、美國、泰國、南非等 15 個國家 / 地區的不鏽鋼卷板發起反傾銷調查。

而越南工業貿易部也於 6 月 25 日，對進口自中國的部分鋼鐵製品徵收臨時反傾銷稅，稅率介於 3.45%～34.27%。