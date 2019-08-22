抗爭行動影響 重創澳航香港業務量

澳洲航空公司 (Qantas Airways) CEO Alan Joyce 表示，受當地長期紛亂影響，香港的航班預訂量下降了 10%。

澳航計劃在香港航班上削減 7% 的運量，並表示將在這些航線上改用較小型的飛機。

「任何時候我們都會遭遇一些政治動盪。通常較短期的問題在得到解決後就能恢復.，然而此次發生的非常迅速。」Joyce 說。

該航空公司週四告訴 CNBC：「我們的香港訂票數量下降了 10% 左右」

香港因抗議活動而陷入癱瘓，且已進入第 12 週。這次集會最初是為了反對擬議的送中法案條例，目前該法案已被暫停。然而，情況越來越難以控制，並擾亂了各個部門 ，如零售商、房地產以及城市的公共交通系統。

航空業的轉折點源自抗議者在香港機場靜坐數天，癱瘓了全球最繁忙的航空站之一。八月初，由於抗議活動，香港國際機場的所有航班被二度取消。

Joyce 表示，澳洲航空公司現在正將更大的運量轉移到其他市場，如馬尼拉和新加坡，這些市場正顯示出非常強勁的成長。

「我們將利用我們的優勢調配各市場的運量，且希望能在短期內完成，而我們將利用供需的調配來解決目前難題。」他說。

Joyce 表示，由於世界兩大經濟體之間持續的貿易緊張局勢，航空業受到影響，該公司在中國對美國貨運業務也持續處於疲軟狀態。

由於燃料成本和匯率影響，澳洲航空週四公佈年度淨利潤下降 17%。截至 6 月 30 日止，稅前淨利為 13 億澳元 (8.8 億美元)。

在其他計劃中，Joyce 告訴 CNBC，公司正計劃首次從紐約到雪梨，以及從倫敦到雪梨的直飛航班，並期許這些航班在 2022 年前投入營運。