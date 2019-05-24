〈財報〉惠普Q2財報優於華爾街預期

全球 PC 龍頭惠普 (HPQ-US) 週四 (23 日) 公佈會計年度第二季財報，營收優於分析師預期，主要營收來自於惠普最大的業務部門「個人系統事業群」創造了 89.2 億美元的營收，有效抵銷來自影印業務部門的銷售下滑。

「個人系統事業群」部門包括家用、商用電腦、筆電、桌上型電腦 (PC) 和工作站 (Workstation)

由於需求上漲，根據惠普截至 4 月 30 日的財報顯示，「個人系統事業群」部門整體營收上升 2%，商業營收上升了 7%，但總體出貨量下跌 1%。

桌電銷售成長 7%，其中，執行長 Dion Weisler 表示由於英特爾晶片供不應給，筆電銷售下滑 1%，低階筆電銷售成長受限，恐將延續至第三季。

第二季度財報中，影印設備部門盈利下滑 2%，至 51 億美元，硬體出貨量下降 4%，商用影印設備出貨量較同期下滑 3%，消費者硬體設備出貨下滑 4%。

週四財報公布後，股價一度上漲至 2%，截稿前下跌 0.05%。

惠普股價走勢 (圖片: Investing.com)

第二季財報關鍵數據

營收 140 億美元，與去年同期持平，稍優於市場預期的 139.5 億美元。

GAAP 淨利 7.82 億美元，低於較去年同期的 10.6 億美元，年減 26.2%

營業淨利 8.39 億美元

GAAP 稀釋後每股純益 (EPS)：0.51 美元，低於去年同期的 0.64 美元

Non GAAP 稀釋後每股純益：0.53 美元，較分析師預期的高出 0.2 美元

惠普最大的業務部門「個人系統事業群」創造了 94 億美元的營收

惠普的影印業務一向被投資人看好，不過該公司上一季度財報，顯示墨水和影印機等設備的收入下滑讓投資人憂心忡忡，導致其股票拋售。

惠普執行長 Dion Weisler 表示：「我們繼續在今天推動業績和投資創新之間取得適當的平衡，以實現長期財務業績」

該公司因應貿易戰的關稅情勢恐影響業績，下調 2019 全年財測，將每股利潤為 2.14 至 2.21 美元，先前預測為 2.12 美元至 2.22 美元

HP 第三季財測關鍵數據

GAAP 稀釋後每股純益 (EPS)：0.49~0.52 美元

Non GAAP 稀釋後每股純益：0.53~0.56 美元，市場預期每股 0.55 美元

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