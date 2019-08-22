韓國瑜拋重啟核四 經部：至少需7年以上 且核廢問題難解

針對國民黨總統參選人韓國瑜公布的能源政策，經濟部次長曾文生今 (22) 日表示，重啟核四困難重重，需要 7+N 年，即使再經過 2 任總統任期也無法完成。經濟部長沈榮津也指出，核能發電占比不到 1 成，認同侯友宜說的核電是假議題。

沈榮津表示，雖然電力不足是當務之急，但要先釐清，現在核能發電比率僅占 9.9%。關於外界說核能成本低，沈榮津澄清，這只算中間運轉成本，興建和除役成本才是無底洞，從台電報來的核一、核二和核三除役成本，已從原本的 3000 多億，漲到現在的 4100 多億元。

至於韓國瑜國政顧問團總召張善政指，民進黨故意不處理核廢料，曾文生強調，2015 年台電曾提出用過的核廢料運到國外處理，遭立法院否決，而當時執政的是國民黨，國會多數也是國民黨。

曾文生也指出，核廢料送到國外的模式，只是將高階核廢料送到法國處理減少容積，處理後還是要送回國內，質疑韓國瑜團隊要如何解決核廢料問題。

曾文生表示，根據台電評估，若核四實際重啟，必須完成包括福島安全強化工程、已拆卸設備回裝與試運轉測試、機組啟動測試、及原能會各項測試及申請的審查，至少就需要 7 年。

另外還有無法掌握的外在因素，包括與奇異公司重啟合約談判、安全數位儀控系統、建廠選址、預算審查等，預計重啟核四需要 7+N 年。

針對韓國瑜提出減少跨區供電，不要南電北送。曾文生則表示，台灣整體是一個全島電力系統，區域間電力互相支援是正常情況，但目前已有很大改善。在林口電廠、通霄電廠各 3 部機組陸續上線發電後，已逐步平衡區域供電問題。北部地區 2016 年時，需要其他地區提供每小時 100 萬瓩電量，不過，2019 年已降低至 26 萬瓩。