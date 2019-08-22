〈國泰金法說〉怕領股息賠價差！國壽Q2減碼台股逾300億元

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日召開法說會，由於國壽第二季大減台股部位逾 300 億元，今年全年現金股息收入恐低於去年，引發關注，對此，國泰金總經理李長庚解釋，主要是怕領了股息卻無法填息，因此先實現資本利得。

國泰金上半年稅後純益 341 億元，年減 5%，每股稅後純益 2.45 元，其中國壽上半年稅後純益僅 198 億元，比去年同期減少 21%，國泰金解釋，是因去年首季資本市場行情好，國壽投資收益較高所致，不過，國泰世華銀稅後純益則年增 14%、至 128 億元，表現仍穩健。

至第 2 季底，國壽總投資金額 6 兆 1378 億元，其中，現金及約當現金占比 2.7%，投報率 0.6%；國內股票 6.5%，投報率 4.7%；國外股票占比 6.1%，投報率 9.1%；國內債券占比 5.7%，投報率 7.3%；國外債券占比 59.7%，投報率 5%；擔保放款占比 6.1%，投報率 2.2%；保單貸款占比 2.8%，投報率 5.5%；不動產占比 8.4%，投報率 2.8%。

其中，國壽的台股部位，由第 1 季 4340 億元，降至 4020 億元，單季大降約 320 億元，佔總資金比重從 9.6% 降至 4.7%，今年前 7 月現金股利入帳 187 億元，全年現金股息恐低於去年 240 億元。

李長庚強調，投資是看整體收益，如果拿了現金股利，但個股股價無法填息，國壽恐賠價差，影響整體投報率會降低，因此考慮不如先實現資本利得。

不過，受惠金融資產價值回升，與去年發行特別股，國壽 RBC 333% 與最新帳面淨值 5400 億元，雙創歷年新高，金融資產未實現利益則達 766 億元，比起去年底負 731 億元，等於大幅增加近 1500 億元。

另外，國泰金日前董事會通過 200 億元增資案，分別注資人壽及銀行各 100 億元，李長庚表示，金融機構須提前因應市場波動，這次增資是要幫助人壽強化市場波動抵抗能力，其次，符合金管會要求「系統性重要銀行」需要額外增資，資本適足率須在 4 年內達到 14.5%，高於現行要求 10.5%，金管會用心公司完全能接受，以國際規格來說，這也是一種「榮耀」，因此國泰提前準備，預計也會提前達標。