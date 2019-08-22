【華冠投顧】月線反壓挑戰失敗 盤還要震

2019.08.22 盤後分析

#大盤短評： 10518 站上結構翻多，多方短線留意月線反壓。

#盤勢分析

昨晚美股上漲主因零售業財報優於預期激勵上漲，從技術面觀察費城半導體領先站上月線，但月線目前趨勢仍往下，以目前指數位置觀察大約還要一週才會走平，因此對近期費半的走勢來說，最低要求就是用時間換取空間即可，而道瓊指數則仍受制於月線反壓，近期來說費半強於其他指數是有利後續行情的，本週就持續關注市場對於明天央行年會中鮑爾談話的反應即可。

回到台股，大盤今天開高後挑戰月線，但持續如我所說，大盤短線還要震盪的機會大，月線要硬過除非帶 1400 億以上的大量，而今天開盤後估量最多接近 1300 億元，明顯不夠，因此短線如同廢半的看法，等待月線走平後轉為助力，多方攻擊才會容易見效，操作上持續建議低接為原則。

#個股方面

外資今天持續賣超近 30 億元，今天大多個股表現仍沒有明顯族群性，5G 族群指標股之一 2345 智邦早盤一度創新高，但因量能不足，最後收平盤附近，散熱部份雖然 3338 泰碩強攻漲停，但指標股 6230 超眾與 3324 雙鴻都出現開高走低，但結構仍未被破壞，勉強算是強勢的 PCB 族群部份則是 2313 華通帶領大漲 7.19%，4958 臻鼎 - KY 收漲 3.36% 都創下新高，短線選股上持續留意外資持續買超的個股。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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