【華冠投顧】幸運星-中美貿易戰轉單效應持續發酵……【轉單飆股s】果然持續飆不停！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3338 泰碩、3661 世芯 - KY、2313 華通、2458 義隆、3037 欣興

【前言】昨日美股大漲，今日台股開高之後有賣壓…… 月線反壓下…… 未來將以個股表現為主…… 切記：盤整盤出飆股！！

8/6 大盤殺到 10180 點市場極度恐慌時，老師帶學員單兵操作並給學員「好野人一號」6510 精測…… 通知大家勿恐慌！！買點到！！好野人已發動攻勢了！！要跟著阿尼奇走，才能找到財富的花朵！當天讓會員、學員買好買飽買滿，並贈送粉絲《浴火鳳凰飆股集》6411 晶焱、2228 劍麟、6669 緯穎…… 果然富貴逼人飆不停……8/15 再給學員「好野人概念股 2 號」「勇智哥」6683 雍智科，更在節目分享勇智哥的故事……【因應中美貿易戰，大陸加速投資半導體產業提高自給率，晶圓探針卡及測試板廠雍智科因禍得福卡位，成為大陸官方供應商，七月營收較去年同期成長 38.57%，毛利率達到 52.45%】，果然四天狂飆三根漲停板！6510 精測也和雍智科一樣受惠於大陸官方對於晶圓探針卡測試載板和 IC 測試載板需求轉單，這兩檔高價股好野人飆得真兇啊！！

另外受中美貿易戰轉單效益加持的「MOSFET 轉單獲利王」、「MOSFET 總統」3317 尼克森 Q2 獲利創 2009 年 Q4 以來的近十年單季獲利新高，每股淨利 1.05 元優於預期，上半年 EPS 達 1.69 元，下半年營運旺季將至，全年 EPS 有機會創 11 年來新高！！因此 8/20 配息 0.7 元，開盤就瞬間填息，已成為 MOSFET 族群【ONLY ONE 轉單獲利王】，舊菜新吃 6/12《包鑽金粽飆股》中的 IC 設計【大愛芯】特殊應用晶片（ASIC）廠 3661 世芯 - KY，上週學員再度單兵操作，Q3 起會有柏青哥訂單開始放量，Q4 營收將達高峰，昨天大漲 6%，今天果然直接飆漲停板，恭喜會員學員群組粉絲……

8/6 浴火鳳凰的 6669 緯穎再創收盤新高後，同為緯創集團的老菜「軟綿綿」4953 緯軟也再創還權後新高，哈哈！六月底老師分享給好友的 3338 泰碩也狂鎖是漲停板…… 盤整盤持續出飆股…… 一切都太幸福幸運了…… 恭喜會員學員粉絲聽眾好友…. 底部進場不贏也難… 跟著阿尼奇走自然可以找到財富的花朵……

PS. 其他強勢股有 5498 凱崴、6231 系微、8431 匯鑽科、3530 晶相光、5356 協益、8048 德勝、2458 義隆、2313 華通、3037 欣興等……

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。