專家：美歐貿易戰恐將比中美貿易戰更具破壞性

美中貿易戰仍在持續，美國總統川普對中國採取強硬立場，指責中國以不公平貿易扼殺美國。不過，有專家表示，美國、歐盟若爆發全面性的貿易戰，損失程度恐怕比目前與中國的衝突來得更大。

德國貝倫貝格銀行經濟學家 Florian Hense 表示：「歐盟與美國之間的貿易是迄今為止世界上最大的雙邊貿易。美國和歐盟之間的商品和服務的進出口在 2018 年超過了中美之間的 70% 以上。」

數據顯示，在 2018 年，美國從中國進口了 6839 億美元的商品和服務，從歐盟則進口了 5579 億美元。然而，美國對歐盟的出口僅有 5745 億美元，對中國僅有 1792 億美元。

Hense 表示：「在 2018 年，美國對歐盟的出口量是對中國的三倍以上。」Hense 並補充說道，因此歐盟有能力對美國加以打擊。

歐盟貿易主管 Cecilia Malmstrom 在先前曾表示，他們不傾向加徵稅收，但如果美國首先採取行動，他們便會反擊。「多年來我們與美國共同開展並遵守國際貿易規則，如果美方沒有先對我們有所動作，就不會受到報復。」Malmstrom 說道。

另一方面，歐洲國際政經研究中心主任 Fredrik Erixon 表示，美國和歐盟如今已經無法承受現階段的貿易戰影響，若再開貿易戰恐對兩國帶來重大衝擊。

Fredrik Erixon 指出：「美中貿易戰已經開始對更廣泛的經濟產生影響，但已經持續一段時間，其中一些影響可以通過良好的經濟環境來平衡。不過，如果美國和歐盟兩方再開戰場，關稅的周期性影響可能強烈衝擊已然放緩的兩個經濟體。」

數據顯示，截至 7 月底，歐元區在第二季度僅以 0.2% 的速度成長，較第一季的 0.4% 有所下降。美國今年第二季則成長 2.1%，較上一季下滑 1 個百分點。