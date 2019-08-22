人民幣貶破11年新低！在岸破7.075 傳國有銀行拋美元維穩

由於美中貿易談判仍有諸多不確定性，儘管現貨和遠匯市場上，傳出中國國有銀行試圖穩定人民幣，但人民幣仍在週四 (22 日) 跌至 11 年來新低。

中國人行今設定的中間價為 7.049，弱於之前的 7.0433，但開市後人民幣繼續走貶，在岸報價一度貶至 7.0752 兌 1 美元，刷新 2008 年 3 月以來新低。此後貶勢減緩，午盤報 7.0740，較昨日收盤價低 107 點。

人民幣兌美元走勢 (圖表取自新浪財經)

據知情人士透露，兩家交易商證實，中國國有銀行在遠匯市場接受美元流動性，隨後於在岸現匯市場賣出美元，以支撐人民幣。

美國總統川普週三表示，他是「天選之子」，來解決美國與中國的貿易失衡問題，美中是一場早該發生的貿易戰，總得有人這麼做，所以他要在貿易上挑戰中國。川普並稱，美國正取得勝利。

市場解讀，貿易戰前景轉壞，影響所及，外匯市場上情緒轉差。交易員表示，今天客戶和銀行自營的美元買盤很多，而中資大銀行的美元賣盤較先前減少。

招商銀行首席外匯分析師李劉陽認為，鑑於下週美中仍計畫以電話商談貿易問題，人民幣短期不至於跌破 7.1 元，他表示，近期人民幣匯率的走勢將主要由風險因素驅動。

瑞穗證券駐香港的中國經濟學家 Serena Zhou 認為，在突破 7 之後，人民幣更具靈活性，由於貿易協議難在短期達成，預計未來幾個月人民幣仍將走弱，今年底價格可能貶破 7.1 元。

北京時間 13:06，在岸人民幣兌美元下跌 0.14%，報 7.0735 元；離岸人民幣兌美元下跌 0.25%，報 7.085 元。