IMF警告：全球寬鬆是「以鄰為壑政策」 恐引發貨幣戰

國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家警告，各國不應過分依賴貨幣政策寬鬆政策，如果爭相寬鬆祭出「以鄰為壑 (Beggar-your-neighbor)」政策，最後恐將引爆貨幣戰爭。

貨幣戰風險升高

全球近來出現降息潮，在全球經濟成長趨緩而通膨偏低之下，各國央行紛紛降息，其他國家如歐洲央行，也準備在今年稍晚時跟進。

降息的好處在於降低借貸成本，從而鼓勵消費者及企業增加支出及投資。

不過，IMF 資深經濟學家 Gita Gopinath、 Luis Cubeddu 及 Gustavo Adler 週三 (21 日) 在部落後警告，這種「以鄰為壑」政策若發酵，最後有演變為貨幣戰的危機。

貨幣貶值已成為全球貿易緊張局勢的焦點。本月初美國正式將中國列為「匯率操縱國」，今年 6 月，美國總統川普也怒批歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi)，表示他們惡意壓低歐元匯率。

貶值無法改善經濟問題

IMF 在報告中說，由於許多先進國家實施傳統政策的空間有限，使他們開始非常規政策，展開貨幣寬鬆。貨幣寬鬆可以削弱一個國家的貨幣，帶來「支出轉換 (expenditure switching)」效應，但其帶來的效果有限。

「支出轉換」指的是在匯率下跌之後，讓出口更具競爭力，同時由於外幣相對上漲，也造成進口減少的效果。

IMF 強調，光憑貨幣政策，不可能帶來經濟持久改善，而且貨幣貶值帶來的支出轉換影響通常很小。

報告指出，平均 10% 的貨幣貶值，可以幫助一個國家的貿易平衡在 12 個月內，改善 GDP 的 0.3% 左右，整體效果其實相對溫和。

IMF 同時表明，鑑於美元和歐元市場的深度，諸如買入外幣以壓低美元或對資本流入徵稅等方式，可能不會奏效，反而對國際貨幣體系的有效運作，帶來了負面影響。

關稅無助出口競爭力

IMF 並以美中貿易戰為例，表示美國加課平均約 10% 的關稅，人民幣因貿易不確定性等因素，在這段期間下挫 10%。人們可能認為，美元走強抵消了關稅的影響，但實際情況卻是，美國的進口商及消費者承擔額外的關稅。

報告主張，美國和英國等赤字國家不應依賴關稅，而應該在不犧牲增長的情況下，減少預算赤字，並加強出口產業的競爭力。

對於像德國和南韓這樣的盈餘國家，IMF 建議進行財政政策調配，以便在基礎設施方面投入更多資金，同時採取鼓勵私人投資的改革。