Oppo、Vivo和小米擬結盟 推跨品牌檔案共享功能

據外媒報導，中國三大手機製造商 Oppo、Vivo 以及小米在近期達成合作結盟關係，致力於推動跨品牌手機間的數據傳輸，允許上述品牌在不需透過 App 的前提下，進行高速、一鍵式的檔案傳送，功能大致與 Apple 的 AirDrop、Google 的 SuperBeam 相同。

小米、Oppo 和 Vivo 達成三方結盟 推檔案共享傳輸功能

這項功能將依賴藍牙提供 20Mbps 的檔案傳輸速度，創造出支援多種檔案格式的傳輸管道。目前尚未確定此項功能是否透過軟體更新還是預置於新手機的操作系統，若推出，便能在 MIUI、Color OS 以及 Funtouch OS 系統進行數據傳輸，為不同手機用戶創造一個檔案共享渠道，省略安裝第三方應用程式的麻煩。

目前官方宣布此項功能將於今年 8 月底正式上線，現階段支援品牌包含小米、Vivo 以及 Oppo，該聯盟也積極邀請其他企業加入，期許為智慧手機用戶提供更便利的檔案共享體驗。

根據市場研究公司 Counterpoint 發布的報告，2019 年第 1 季，上述三家廠牌占整體市場約 49% 份額，與去年相比，Oppo、Vivo 在中國智慧手機市場份額略微縮減，華為則持續擴大領先優勢。

目前沒有跡象顯示華為或其他手機製造商對此結盟有興趣，不過一旦達成合作關係，大多數的中國手機用戶將能在沒有網路的情況下共享檔案。