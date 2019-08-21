調研：全球5G手機明年有望銷1.6億支 華為是中國最大贏家

調研機構 Strategy Analytics 發布最新研究指出，如果 5G 在中國能如預期的那樣起飛，5G 智慧手機 2020 年的全球銷量將可達到 1.6 億支，華為會是最大的受惠者。

Strategy Analytics 指出，華為近期加大了在中國國內市場的努力，以應對在國際的不確定性，在今年第 2 季，華為在中國智慧手機的市場已達到 40%，遠遠甩開競爭對手。

因此，5G 在中國發展上，華為也將占有主導地位，並利用此一優勢，搶占大部分中國 5G 手機市占。

Strategy Analytics 資深副總裁 David Kerr 表示，三星是無可爭議的全球 5G 領導者，但目前他們在中國智慧手機的市場僅有 1% 的市場，因此，中國市場上，華為將成為最大的贏家。

Strategy Analytics 預計，中國將成為全球最大的 5G 手機市場，如果其 5G 發展確實達到預期，到 2020 年，銷量可能來到 8000 萬支。

對於整體市場來說，Strategy Analytics 副總監 Ville Petteri-Ukonaho 補充，中國是 2020 年 5G 發展的關鍵，能夠在中國成為贏家，將有助於帶動 5G 設備學習曲線的降低。

Strategy Analytics 總監 Ken Hyers 表示，晶片製造商高通、聯發科及 Unisoc，在 5G 上均野心勃勃，也幫助 5G 機型數量，在近幾個月迅速增加。