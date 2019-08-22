美股成交量大減 波動劇烈 謹記華爾街箴言：別在枯燥時做空

在美股低迷的交易量下的大幅反彈，讓人聯想到華爾街的一句古老諺語：「別在枯燥的走勢中做空」。

交易員都知道最好不要在這種遲緩的環境中對股票下注，並且這種勉強的態度意味著這種反彈並非是其真正的實力發揮。等到 9 月交易員從海邊度假回來後，股票可能會再次重挫。

Seaport Global Securities 能源交易主管 Roberto Friedlander 指出，當一隻股票的成交量萎縮時，只要稍微有一點利多消息就能讓它大幅上漲，這讓放空者陷入困境。

他在週三 (21 日) 給客戶的報告中引用了這句諺語，他表示，「你須承受在任何橫盤整理時出現的微小正面數據帶來的更高擠壓風險。」

SPDR S&P 500 ETF 在週一 (19 日) 和週二 (20 日) 的平均交易量約為 5260 萬股，比過去 30 天的平均交易量低約 31%。較低的成交量也呈現在整個美國股市中，週二的標準普爾 500 指數綜合交易量下降超過 20%，而 50 天的平均成交量則下降 20% 以上。週三的交易量略微上升至 7030 萬股，但一樣緩慢。

SPDR S&P 500 ETF 走勢

週二美股收盤下跌，但週三迅速反彈。道瓊工業平均指數上漲超過 240 點，使其過去 5 天的漲幅達到 2.84%。

Friedlander 說：「股市的任何回調或某些次產業的回調都只是個藉口，讓放空者回補缺口，這本質上會給市場帶來潛在的買盤。」

與上週相比，當主要殖利率曲線短暫掛，這被視為可靠的衰退指標。在殖利率曲線短暫倒掛的當天，SPDR S&P 500 ETF 成交股數超過 1.35 億股。

Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 表示，低交易量可能會使空頭更難受，但他補充說，新聞動向無法預測，可能會使市場維持波動。他指出貿易存在不確定性，中國商品的新一批關稅計劃於 9 月 1 日生效，有可能推動市場。

他說，「考慮到 8 月在股市上看到的波動，只因為大多數交易員休假去，而且交易量很低，屆時你可以確定每個人會每 5 分鐘就看一次手機。」