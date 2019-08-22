亞馬遜全球最大園區於印度正式啟用

亞馬遜 (AMZN-US) 週三 (21 日) 在印度的第四大城市海得拉巴 (Hyderabad) 金融區，正式啟用佔地約 9.5 英畝 (約 180 萬平方公尺) 的園區，預計將可容納約 15000 名員工，成為亞馬遜海外第一座公司建築，也是目前全球最大的園區。

亞馬遜股價走勢 (圖片: Investing)

印度有將近 62000 名亞馬遜員工，約有三分之一位於海得拉巴，據了解已有超過 4500 名員工調往該園區，而亞馬遜位於西雅圖總部最大的建築，也僅能如那 5000 多人左右，顯示出亞馬遜決心開拓印度市場的野心。

亞馬遜印度經理 Amit Agarwal 表示，電商占整體印度市場的比率僅 3%，可說是相當低，目前仍以當地零售業和家庭式中小型店家為主，因此對於電商業者來說，式相當有潛力的市場，蘊藏無限商機。

美國零售業巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 去年才以 160 億美元收購了印度最大電商 Flipkart，而亞馬遜則承諾將投入 55 億美元在印度的營運業務上，據傳亞馬遜還試圖收購印度最大的實體零售商 Future Retail 的 10% 股份，且有意開發外送食物等服務。

海德拉巴過去也曾是各家美國科技巨頭的巢穴，包括谷歌和微軟都曾在此設立據點。「海得拉巴園區的員工，包括了軟體工程師、機器學習、產品經理和財務等部門」Agarwal 說道。

此前幾個月，亞馬遜取消了在紐約設立另一總部的計劃，並選擇維吉尼亞州的阿靈頓設立總部。