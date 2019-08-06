搶救獨立性！ Fed 4大前主席聯合疾呼「美國需要獨立的央行！」

聯準會面對總統川普的接連攻擊，4 位前聯準會主席們聯合對聯準會呼籲，不要受到短期政治影響干擾，「美國需要一個獨立的央行」。

根據華爾街日報報導，周一（5 日) 保羅沃克 (Volcker) 、葛林斯潘 (Greenspan)、柏南克 (Bernanke) 與葉倫 (Yellen) 這 4 位前聯準會主席聯合發表了一篇文章，呼籲聯準會別受到政治脅迫，最重要的央行獨立性不可放棄。4 位前聯準會主席都聯合屬名。

4 位前主席呼籲：「我們堅持相信，聯準會以及主席必須要被允許獨立作業，才是符合經濟的最大利益，不要受到政治脅迫，尤其是不要被主席職位的去留威脅受到影響」。

前主席們表示，主席的職位與權力，是受到國會的保障的，不要因為政治影響，而動搖了獨立的立場。

文章中強調：「貨幣政策必須獨立於政治之外。短期上，為符合政治利益而降息，長遠上，將會造成經濟的更大的負面影響，包括高企的通膨，以及更緩慢的經濟成長」。

「聯準會最重要的，是為維持國家的最佳利益，做出最佳決策的獨立能力，而不是為了一小部分的政治人物利益考慮」4 大 Fed 前主席強烈提醒。

聯準會於 7 月的貨幣會議決定降息一碼，但是美國總統川普對此仍表示相當失望，並多次抨擊聯準會 2018 年的升息，大幅影響經濟表現。金年來也曾多次對主席鮑爾的職位做出威脅。