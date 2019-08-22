大摩：全球經濟衰退風險「很高且上升中」

摩根士丹利表示，由於製造業的疲軟開始蔓延，全球部分經濟體的下行趨勢變得具傳染性，「減速之輪運轉中」。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 表示，「儘管我們一直在下修成長預期，我們持續強調風險仍明顯偏向下行。我們預期，如果貿易緊張氣氛持續升溫，我們再過 3 季就會進入全球經濟衰退，即全球成長年率低於 2.5%。」

他補充，金融條件趨緊可能引發全球經濟衰退，而這風險「很高且正在升高」。

雖然他仍聲稱美國會是全球成長減速的例外，但全球減速的影響已經滲透到美國的經濟數據。Ahya 強調，過去 7 個月非農就業數據「明顯失去動力」，6 個月移動均線自 1 月時的 23.4 萬人下降至 7 月的 14.1 萬人。

近期製造業指標也令人擔心。IHS Markit 製造業採購經理人指數 7 月份自前月的 50.6 下降至 50.4，雖然仍處於產業擴張的領域，但已是 2009 年 9 月以來的最低水平。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，「國內企業支出下降與出口下降，這些經濟低迷的主要推手，而因為前景更加黯淡，企業也縮減投入成本。美國製造業未來一年的產出預期已縮減自 2012 年以來最低水準 (2012 年是頭一年可比較數據)。」

該報告中的就業指標下降至 2013 年 7 月以來最低點。

摩根士丹利報告發現，倘若貿易和關稅阻力不消退，企業投資和其他就業市場指標可能會再更進一步下行。

Ahya 補充，「關稅上升可能會加劇壓縮企業利潤和獲利能力，因此企業可能很快進入下一階段，減少聘僱人力。消費者信心因此在 8 月受創，這樣的下降明顯是因為宣布了新關稅，且某程度上導致股市震盪。」

投資者評估債市傳癌的經濟衰退信號，也衡量美國看起來還不錯的就業數據，兩者拉鋸間，8 月迄今可說是股市近期最不穩定的月份之一，半數以上交易日 S&P 500 波動程度在 1% 以上，雖然 S&P 500 今年迄今仍有 15% 以上漲幅，但這個月卻下跌了 2.5% 以上。