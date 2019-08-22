華為推出新款智能眼鏡 可支援IPhone電話接聽與音樂播放

近日有消息指出，華為與此韓國眼鏡公司將於 9 月推出一系列智能眼鏡。

而此前 3 月下旬，美國蘋果內容網站 Patently Apple 發布了一份名為「華為於今日在巴黎發布新款智慧型手機，並將於今年夏天宣布推出 Gentle Monster 智能眼鏡」的報告。

根據 Gentle Monster 的網站表示，華為與在中國越來越受歡迎時尚品牌 Gentle Monster 的合作，包括兩款太陽眼鏡和三款光學眼鏡，所有款式都允許佩戴者透過輕拍鏡架來接聽電話。

更重要的是，Gentle Monster 北京旗艦店的一名工作人員透露：「非華為智能手機用戶仍可以使用部分的眼鏡功能，例如，蘋果 (APPL-US) 使用者可以接聽電話並在設備上播放音樂。」

可惜的是，該報告沒有說明智能眼鏡是否適用於 Spotify 和 Apple Music。

這些設備使用特殊的眼鏡盒無線充電，還可以播放音樂，並可在拍攝時自動暫停播放的曲目。

這些產品將於 9 月份開始在 Gentle Monster 的零售店販售，該公司現在正在接受預訂。 此款眼鏡的售價為 283 美元，預期將為華為的競爭對手帶來相當大的壓力。

然而，由於華為被美國列入黑名單，未來只有美國以外的 iPhone 用戶才有機會使用這些新眼鏡。

這絕對是華為讓中國 iPhone 用戶得以使用華為配件並與該國的果粉建立關係的方式之一。