支持率不高、經濟顯現衰退警告 川普連任並非高枕無憂？

據大量美國媒體民調顯示，川普目前民調並不樂觀，對比美國前幾任總統歐巴馬、小布希、柯林頓在連任前夕民調皆不錯，一些政界人士分析，川普的政治性格可能難令支持率再更上層樓。

據美媒民調顯示，如果單單就兩個重要的預測指標來看，川普的連任希望看起來並不高：那就是總統支持率和經濟狀況。

在 NBC、《華爾街日報》、Fox News 最近的兩項調查中，川普的民調支持率落在 43%，雖然當前美國的失業率並不高，美股先前還刷新高，但川普在擔任總統期間支持率其實始終在 40% 低端徘徊。

與近期歷史相比，川普的支持率在這一水平顯得有些危險。

據蓋洛普以往民意調查顯示，美國前幾任總統歐巴馬、布希、柯林頓在連任前夕，支持率全部都不錯，更糟糕的是，美國政界人士分析，川普既煽動又分裂的政治風格，正使其負面形象深入人心，支持率再往上升存在侷限性。

但儘管如此，《彭博社》報導分析，若要說川普尋求連任現在就注定一敗塗地，那很可能是有過之而無不及，川普還是很有可能在 2020 年 11 月時取得勝利，因目前川普籌集的競選資金比任何民主黨候選人都要多。

且根據一項分析顯示，川普有著強大的地理優勢，許多州仍然是力挺川普，縱使川普在一些大州內輸掉 500 萬票，川普仍有望勝出。

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