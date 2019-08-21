大量資金流出涉不法 中國籲菲停止所有形式線上博弈

在中國的施壓下，東南亞積極取締境內線上博弈產業。中國近來呼籲菲律賓停止所有形式的線上博弈，因其導致中國大量資金向境外流出，且涉及犯罪、洗錢等非法活動。

儘管菲律賓博彩營運及監管部門 Pagcor 週一 (19 日) 宣布停止向離岸博弈運營商發放許可，中國外交部發言人耿爽表示，仍希望菲律賓能進一步禁止所有形式的線上博弈。

他認為，除了實體賭場外，線上博弈誘使中國公民投入非法賭博，不僅引發大量資金外流，也導致中國社會的治安問題。

中國博弈人口的強勁需求，大幅推升過去幾年菲律賓和柬埔寨等國家的線上投注量，導致數億元人民幣非法流出中國，損害中國經濟，因此中國積極向周遭東南亞國家發出信號，驅使這些國家不得不面對取締壓力。目前柬埔寨全面整頓博弈產業，積極取締沒有許可的賭場，並停止發放線上博弈許可。

菲律賓博弈監管機構周一 (19 日) 表示，不會關閉現有在線賭場，但至少會在今年底停止接受機關申請營業許可。2016 年至今，菲律賓已有超過 50 家海外運彩營運商獲得許可牌照。

根據 Pagcor 估計，2019 年菲律賓博弈產業收入預計將達到 90 億披索 (約 1.72 億美元)。菲律賓線上賭場因投注門檻較低，容易吸引中國農村較低收入族群前往。