迪士尼遭前員工爆料「財務造假」

據外媒報導，迪士尼 (DIS-US) 的前高級財務分析師 Sandra Kuba 爆料指出，迪士尼多年來利用公司會計系統漏洞，虛報了數十億美元的營收。同時也已經向美國證券交易委員會揭露了一連串的內部情報。

Kuba 表示，迪士尼財務造假主要在於兩方面，第一點是門票，該公司提供客人免費的高爾夫球賽及促銷活動免費門票，卻被按照票面價格紀錄在財報當中。

另外一點則是禮品卡，顧客以折扣價購買的禮品卡也會按原價來記錄，此外，客人在購買和使用禮品卡之時，該筆金額會被記錄兩次。

此外，Kuba 也說道，迪士尼的會計系統內存在著漏洞，使造假難以被發現。她表示，在 2008-2009 財年，迪士尼的年營收被不實虛報了 60 億美元。

她在 2017 年向證交會提供了相關舉報資料，但卻在不到一個月後遭到迪士尼解僱。針對這則報導，迪士尼回應表示，庫巴是因為某些原因遭到解雇，並且「在過去 2 年中，持續不斷捏造不實的指控」。

迪士尼更是發表聲明澄清：「公司針對 Kuba 的指控已經進行徹底的調查，並且發現這些完全是毫無根據的。」

報導指出，Kuba 已經與美國證交會官員多次會面討論相關問題，證交會發言人對此沒有發表回應。迪士尼的發言人表示，公司已經審查了這些指控且並未發現有任何問題，並將矛頭指向爆料媒體，認為該網站明知指控毫無根據，卻仍提供了爆料的平台。