瑞銀：反送中讓香港投資樂觀度降溫 拖累亞太地區整體樂觀度下滑

香港反送中事件與日韓貿易戰拖累北亞整體經濟前景樂觀度，根據瑞銀調查，包括亞太、北亞投資者對於經濟前景整體樂觀情緒下降，其中亞太區從 66% 降至 60%，北亞則從 62% 降至 55%。

瑞銀全球財富管理針對亞太地區 9 個市場中，至少擁有 100 萬美元可投資的 1695 名高資產族進行調查，其中 499 名投資者至少擁有 500 萬美元的可投資資產。

調查指出，北亞主要四大市場台灣、中國、香港與日本等多數投資者仍對亞洲經濟前景抱持樂觀態度，但比起今年 3 月整體樂觀情緒卻有下降趨勢。

其中，中國與台灣的受訪者對於亞洲經濟前景看法最為樂觀，中國投資者對未來 12 個月的樂觀情緒從 77% 上升至 79%，台灣投資者看法樂觀情緒也從 60% 上升至 61%；進一步分析對全球經濟樂觀情緒，中國投資人從 70% 升至 75%，台灣投資人樂觀情緒也從 56% 增至 58%。

而日本與香港投資人的樂觀情緒比重則逆勢下降，其中日本投資人對未來 12 個月投資樂觀度從 49% 降至 34%，香港投資人樂觀程度也從 51% 降至 40%。

在投資態度部分，44% 台灣受訪者選擇將資金投入股票與債券，另有 28% 偏好房地產投資，至於亞洲地區約有 46% 選擇投資股債、24% 選擇將資金投入房地產。

不過調查也發現，台灣打算投資股債的受訪者，未來 6 個月內不打算調整股債投資部位，計畫將資金投入房地產的比重則從 11% 增至 15%。此外，台灣投資人仍偏好追求收益率，高達 70% 的受訪者計畫在未來 6 個月增加高股息股票持股。