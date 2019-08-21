產業旺季＋聯發科灌大單，雍智股價攻上漲停，創掛牌後新高

【財訊快報／記者李純君報導】IC 測試載板廠雍智科技 (6683) 受惠產業旺季到來，加上聯發科灌大單，近期營運績效將會顯著走高，加上先前同業精測大漲帶動，眾利多加持下，今早開盤後，隨買單大舉敲進，股價逐步墊高，更攻上漲停價位 193 元價位，創下掛牌後新高。雍智為台灣少見的 IC 測試載板供應商，市場定位低於擁有蘋果、華為、三星等大單加持的精測，但因股價相對精測低，在資金輪動、精測股價受到市場關注時，也常會有買單進駐拉抬，本周漲勢源自 8 月 5 日，截至今 (21) 日，不到一個月時間股價大漲 80 元，漲幅超過七成。



就基本面表現來說，雍智 2019 年第二季營收 1.88 億元，季減 2%，年增 19.09%，單季稅後獲利 0.42 億元，季減 13.74%，年增 11.97%，單季每股淨利 1.59 元，表現雖不突出，但在淡季中相對穩健。累計雍智上半年營收 3.81 億元，年增 16.77%，毛利率 51.68%，低於去年同期 54.95%，上半年稅後獲利 0.91 億元，年增 14.69%，每股淨利 3.56 元。



而受惠於聯發科大單加持，加上進入產業旺季，7 月自結營收 0.84 億元，創下單月歷史新高，月增 26.48%，此外，雍智也公布 7 月單月自結稅後獲利 2677 萬元，獲利大彈升，單月每股淨利 1.01 元，表現明顯優於預期，且後續展望可望更樂觀。







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