數字8891汽車網射三箭，升級＋整合，搶攻37億元新車廣告市場

【財訊快報／記者陳浩寧報導】數字 (5287) 旗下 8891 汽車網成立十週年，宣布日均活躍用戶突破 20 萬人，APP 累積下載量突破 250 萬次，成為全台最大汽車網站。數字表示，8891 汽車網從過去的中古車跨入新車交易，搶食每年達 37 億元的新車行銷廣告市場，未來將以三大策略搶攻線上車市商機。根據動腦雜誌與數位行銷協會統計，2018 年汽車業在五大媒體與數位媒體的投放合計為 37.36 億元。經由網站全新升級，數字指出，8891 汽車網的獲利模式，也從過去專注於中古車廣告刊登，開始搶食國內每年達 37 億元的新車行銷廣告市場，將持續透過三大策略，包含運用大數據推出個人化服務、專業編輯與可信評測、持續導入新技術，拓展持續成長的線上汽車服務市場。



近兩年，傳統含金量極高的線下汽車行業開始網路平台化，帶動汽車平台估值大增。中國車好多網站今年獲得軟體銀行 15 億美元投資，估值超過 90 億美金；新加坡二手車平台 Carro B 輪近年也獲得 9000 萬美金投資。數字旗下 8891 汽車交易網從最早的中古車平台，近年跨入新車領域，迅速成為台灣日活躍用戶最高與下載量最高的汽車資訊平台。



數字表示，8891 汽車網陸續推出「到店查車」、「實名認證」、「低價提醒」、「車身號碼驗證」等資訊審核機制，讓中古車買賣更加有保障；2012 年推出行動 APP，目前已是台灣下載第一的汽車 APP；2016 年推出新車網，2019 年則重新設計 8891 Logo，並深度融合二手車網與新車網，成為全台灣最齊全的一站式汽車服務平台。



而為加速升級網站體驗，數字提到，8891 汽車網新推出的 720 全景賞車服務，讓消費者不需要到展廳就可以線上先了解車款的外觀內裝全貌，目前站台已提供 60 款新車的 720 全景賞車服務，未來將涵蓋所有熱銷車款。



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