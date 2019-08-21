經濟學家：光降息不夠 新興亞洲需要更多財政刺激

在全球經濟成長可能放緩的背景下，各國央行爭相降息。但經濟學家認為，僅僅降息不足以促進經濟成長，還需要更多的政府支出才能發揮作用，特別是在一些新興亞洲市場。

法國興業銀行 (Societe Generale) 印度經濟學家 Kunal Kumar Kundu 表示，就像探戈需要兩人起舞，在美中貿易爭鬥之下，需要更多的政府支出與低利率，才能更有效激發成長。

雙管齊下才能救經濟

降低利率的作用在於壓低借貸成本，以增加經濟中的貨幣供給量，來鼓勵消費及促進企業投資，與此同時，政府支出的增加可能會對商品和服務產生需求，從而有助於促進經濟活動。

IMF 指出，全球經濟增長的威脅，除了美中貿易戰之外，英國脫歐及通膨疲軟也是不確定的因素。TD Securities 資深新興市場策略師 Mitul Kotecha 同意這個看法，並強調，正因如此，央行難以只靠貨幣政策才提振經濟。

今年 8 月，印度、泰國、菲律賓等亞洲央行接連降息，亞太區的紐西蘭更是在速度及幅度都跑在前面。泰國是 4 年來首度降息，紐西蘭的降息幅度更高於預期。

降息之外，一些政府也有所動作，泰國財政部上週五宣布了 102 億美元的政府支出計畫，目的是應對美中貿易戰及泰銖過於強勢，此案還未獲得內閣通過。

Kotecha 表示，亞洲各國正面臨壓力，有望透過在基礎設施和其他財政措施上增加支出，以穩定經濟。

印度正處不利局勢

然而，印度面臨著複雜的局面。ING 亞洲經濟學家 Prakash Sakpal 表示，印度南部和西部地區的洪水，可能導致食品供應不足而帶來通貨膨脹。如果央行繼續放寬貨幣政策，並降低利率，通膨可能會進一步攀升，並可能對經濟造成損害。

法興銀行 Kundu 則觀察到，政府可能沒有足夠的空間來增加消費。

莫迪政府先前一直在控制支出，在 7 月初發布的全年預算，政府的目標是將財政年度赤字，由 GDP 的 3.4% 減少到 3.3%。此外，印度金融業的流動性危機，也限制了更廣泛的貸款，造成消費縮減，例如汽車銷售下滑。

Kundu 指出，印度的不利狀況加在一起，恐怕仍將進一步限制全國的經濟活動。