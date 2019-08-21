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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/08/20  108/08/19  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.30340   10.31540  -0.01200   -0.11633
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.09210   10.10380  -0.01170   -0.11580
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.40160   10.41580  -0.01420   -0.13633
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.19560   10.20960  -0.01400   -0.13713
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.16630   10.17090  -0.00460   -0.04523
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.16930   10.17540  -0.00610   -0.05995
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.16710   10.17280  -0.00570   -0.05603
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.27860   10.28320  -0.00460   -0.04473
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A              9.75740    9.76630  -0.00890   -0.09113
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B              9.75740    9.76630  -0.00890   -0.09113
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A              9.75580    9.76510  -0.00930   -0.09524
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B              9.75580    9.76510  -0.00930   -0.09524
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A              9.89630    9.90390  -0.00760   -0.07674
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B              9.89630    9.90390  -0.00760   -0.07674
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.71630   10.72440  -0.00810   -0.07553
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.51650   10.52450  -0.00800   -0.07601
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.62980   10.63440  -0.00460   -0.04326
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.51660   10.52130  -0.00470   -0.04467
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.46000   22.02000   0.44000    1.99818
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.22000   21.16000   1.06000    5.00945
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     43.59300   43.80300  -0.21000   -0.47942
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.28480   40.28860  -0.00380   -0.00943
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.88970    9.88710   0.00260    0.02630
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.42980   10.42810   0.00170    0.01630
中國信託台灣活力基金                                               13.67000   13.59000   0.08000    0.58867
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 11.15000   11.04000   0.11000    0.99638
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.86000   10.80000   0.06000    0.55556
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.81000    9.76000   0.05000    0.51230
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.09000   10.04000   0.05000    0.49801
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.27180   10.22390   0.04790    0.46851
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21920   10.21590   0.00330    0.03230
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.09610    9.09310   0.00300    0.03299
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.43970   10.43160   0.00810    0.07765
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.26270    9.25550   0.00720    0.07779
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.73730   11.74030  -0.00300   -0.02555
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.91860    9.92110  -0.00250   -0.02520
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.13670   11.07650   0.06020    0.54349
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.67750    9.62520   0.05230    0.54337
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              47.53680   48.27860  -0.74180   -1.53650
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                  43.47650   43.86020  -0.38370   -0.87483
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              48.27740   48.65060  -0.37320   -0.76710
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                49.08300   49.41760  -0.33460   -0.67709
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
中國信託智能運動基金-美元                                          10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.04170   11.04150   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.44680   10.46280  -0.01600   -0.15292
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.56730    9.58200  -0.01470   -0.15341
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.61380   10.62690  -0.01310   -0.12327
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.71920    9.73120  -0.01200   -0.12331
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                         40.57120   40.61660  -0.04540   -0.11178
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                  41.45510   41.63110  -0.17600   -0.42276
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.35000   11.28000   0.07000    0.62057
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.75000   10.69000   0.06000    0.56127
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.79000   10.72000   0.07000    0.65299
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    45.40260   45.99890  -0.59630   -1.29634
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            45.87230   46.23890  -0.36660   -0.79284
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        45.63430   46.10320  -0.46890   -1.01707
元大2001基金                                                       65.46000   65.37000   0.09000    0.13768
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          48.78790   49.23810  -0.45020   -0.91433
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             46.14910   46.33590  -0.18680   -0.40314
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.89000   20.48000   0.41000    2.00195
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.73410   11.73170   0.00240    0.02046
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.68890   10.73780  -0.04890   -0.45540
元大上證50基金                                                     32.69000   32.73000  -0.04000   -0.12221
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.01000   10.50000   0.51000    4.85714
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.70000    9.30000   0.40000    4.30108
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      12.92000   12.69000   0.23000    1.81245
元大大中華價值指數基金-美元                                        11.77000   11.60700   0.16300    1.40432
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.15200   15.93500   0.21700    1.36178
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      11.25600   11.07500   0.18100    1.63431
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.70400   10.58200   0.12200    1.15290
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    2.94000   0.05000    1.70068
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.21000   13.05000   0.16000    1.22605
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      46.82300   46.84360  -0.02060   -0.04398
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               11.11700   11.09780   0.01920    0.17301
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                 10.10730   10.08990   0.01740    0.17245
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.11000   10.14130  -0.03130   -0.30864
元大巴西指數基金                                                    6.74300    6.87300  -0.13000   -1.89146
元大日經225基金                                                    26.30000   26.16000   0.14000    0.53517
元大台商收成基金                                                   22.68000   22.56000   0.12000    0.53191
元大台灣50單日反向1倍基金                                          11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.35000   39.05000   0.30000    0.76825
元大台灣中型100基金                                                33.11000   33.06000   0.05000    0.15124
元大台灣加權股價指數基金                                           25.71800   25.63100   0.08700    0.33943
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.31000   10.25000   0.06000    0.58537
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.22000   10.16000   0.06000    0.59055
元大台灣卓越50基金                                                 81.28000   80.83000   0.45000    0.55672
元大台灣金融基金                                                   18.17000   18.17000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.37000   10.33000   0.04000    0.38722
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.83000   31.80000   0.03000    0.09434
元大台灣高股息基金                                                 27.11000   27.01000   0.10000    0.37023
元大台灣電子科技基金                                               36.25000   36.05000   0.20000    0.55479
元大全球ETF成長組合基金                                            10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
元大全球ETF穩健組合基金                                            15.14000   15.10000   0.04000    0.26490
元大全球人工智慧ETF基金                                            23.64000   23.21000   0.43000    1.85265
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.72000   13.61000   0.11000    0.80823
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.40000    9.32000   0.08000    0.85837
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.63000   13.46000   0.17000    1.26300
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.44100   12.34100   0.10000    0.81031
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.43000    8.38000   0.05000    0.59666
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.34000    6.30000   0.04000    0.63492
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.98000    6.94000   0.04000    0.57637
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.18600    8.10100   0.08500    1.04925
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.66000    9.56000   0.10000    1.04603
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.24000    8.15000   0.09000    1.10429
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.27000   13.14000   0.13000    0.98935
元大全球農業商機基金                                               18.02000   17.87000   0.15000    0.83940
元大印尼指數基金                                                    9.51500    9.51600  -0.00100   -0.01051
元大印度指數基金                                                    9.44800    9.49400  -0.04600   -0.48452
元大印度基金                                                       12.26000   12.33000  -0.07000   -0.56772
元大多多基金                                                       17.76000   17.69000   0.07000    0.39570
元大多福基金                                                       54.30000   54.31000  -0.01000   -0.01841
元大亞太成長基金                                                    8.46000    8.41000   0.05000    0.59453
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.52450    9.54990  -0.02540   -0.26597
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.60550    7.62590  -0.02040   -0.26751
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           8.68300    8.61800   0.06500    0.75424
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.03000    8.96000   0.07000    0.78125
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.89100    9.79600   0.09500    0.96978
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.21960   10.21970  -0.00010   -0.00098
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.44290   10.44100   0.00190    0.01820
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.19530   10.19330   0.00200    0.01962
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.60210   10.60490  -0.00280   -0.02640
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.35200   10.35470  -0.00270   -0.02608
元大卓越基金                                                       43.40000   43.42000  -0.02000   -0.04606
元大店頭基金                                                        8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.50110   10.50050   0.00060    0.00571
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.96740    9.95000   0.01740    0.17487
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.03060   33.08270  -0.05210   -0.15748
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   46.57700   47.31800  -0.74100   -1.56600
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        15.47960   15.25130   0.22830    1.49692
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        26.74550   27.61440  -0.86890   -3.14655
元大美國政府7至10年期債券基金                                      43.87940   44.09700  -0.21760   -0.49346
元大高科技基金                                                     20.15000   20.15000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.33800   16.33780   0.00020    0.00122
元大得寶貨幣市場基金                                               12.04120   12.04100   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
元大富櫃50基金                                                     12.99000   12.98000   0.01000    0.07704
元大華夏中小基金                                                    7.32000    7.18000   0.14000    1.94986
元大新中國基金-人民幣                                               9.80000    9.58000   0.22000    2.29645
元大新中國基金-美元                                                 8.93600    8.76900   0.16700    1.90444
元大新中國基金-新台幣                                               9.05000    8.88000   0.17000    1.91441
元大新主流基金                                                     25.58000   25.54000   0.04000    0.15662
元大新東協平衡基金-美元                                             9.32800    9.31500   0.01300    0.13956
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    11.04610   11.00390   0.04220    0.38350
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.91200    9.91690  -0.00490   -0.04941
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.44830   11.45900  -0.01070   -0.09338
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.38760    9.39640  -0.00880   -0.09365
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.66940   10.67670  -0.00730   -0.06837
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.87200    9.87880  -0.00680   -0.06883
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           11.01590   11.02840  -0.01250   -0.11334
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.20190   10.21350  -0.01160   -0.11358
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.19780   10.20570  -0.00790   -0.07741
元大新興亞洲基金                                                   10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.68140    9.71660  -0.03520   -0.36227
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97130    9.00390  -0.03260   -0.36207
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.11420   10.15560  -0.04140   -0.40766
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.38720    9.42550  -0.03830   -0.40634
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.17470   15.17450   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       37.95000   37.96000  -0.01000   -0.02634
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.11000    9.03000   0.08000    0.88594
元大實質多重資產基金-美元                                           8.15200    8.11400   0.03800    0.46833
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.70000   0.04000    0.45977
元大滬深300單日反向1倍基金                                         12.41000   12.44000  -0.03000   -0.24116
元大滬深300單日正向2倍基金                                         17.76000   17.63000   0.13000    0.73738
元大臺灣ESG永續ETF基金                                             20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
元大摩臺基金                                                       38.02000   37.83000   0.19000    0.50225
元大標普500基金                                                    27.82000   27.51000   0.31000    1.12686
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.31000   12.46000  -0.15000   -1.20385
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.60000   34.83000   0.77000    2.21074
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      21.07000   21.06000   0.01000    0.04748
元大標智滬深300基金                                                18.01000   17.98000   0.03000    0.16685
元大歐洲50基金                                                     24.67000   24.39000   0.28000    1.14801
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.15500    9.13880   0.01620    0.17727
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.30230   10.30210   0.00020    0.00194
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.85000   15.73000   0.12000    0.76287
日盛上選基金                                                       36.76000   36.62000   0.14000    0.38230
日盛小而美基金                                                     18.93000   18.86000   0.07000    0.37116
日盛中國內需動力基金                                                9.69000    9.50000   0.19000    2.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.31050   12.29990   0.01060    0.08618
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.76020    9.75180   0.00840    0.08614
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.51300   12.50240   0.01060    0.08478
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.91670    9.90820   0.00850    0.08579
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.38120   11.37500   0.00620    0.05451
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.00200    8.99710   0.00490    0.05446
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.90000   10.69000   0.21000    1.96445
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.11000    9.92000   0.19000    1.91532
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.62000   10.42000   0.20000    1.91939
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.73000   10.63000   0.10000    0.94073
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.32000   10.23000   0.09000    0.87977
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.56000   10.47000   0.09000    0.85960
日盛日盛基金                                                       12.30000   12.29000   0.01000    0.08137
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
日盛全球抗暖化基金                                                 11.23000   11.15000   0.08000    0.71749
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.57100   10.55870   0.01230    0.11649
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.38580    9.37480   0.01100    0.11734
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.38230   10.37310   0.00920    0.08869
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.21820    9.21000   0.00820    0.08903
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.20000   10.08000   0.12000    1.19048
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.37000   10.25000   0.12000    1.17073
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.51440    2.51290   0.00150    0.05969
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.64070    1.63970   0.00100    0.06099
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38720    0.38700   0.00020    0.05168
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25320    0.25300   0.00020    0.07905
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.83330   12.82980   0.00350    0.02728
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.26650    8.26420   0.00230    0.02783
日盛亞洲機會基金                                                    6.98000    6.89000   0.09000    1.30624
日盛首選基金                                                       18.31000   18.15000   0.16000    0.88154
日盛高科技基金                                                     19.35000   19.31000   0.04000    0.20715
日盛貨幣市場基金                                                   14.84630   14.84610   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     42.53000   42.48000   0.05000    0.11770
日盛精選五虎基金                                                   37.04000   37.02000   0.02000    0.05402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.55640   13.55620   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 33.70000   33.51000   0.19000    0.56699
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.24000    8.90000   0.34000    3.82022
台新MSCI中國基金                                                   19.60000   19.20000   0.40000    2.08333
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                      20.27000   19.96000   0.31000    1.55311
台新大眾貨幣市場基金                                               14.23320   14.23300   0.00020    0.00141
台新中國通基金                                                     49.02000   48.93000   0.09000    0.18394
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.56460    0.55580   0.00880    1.58330
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              17.67200   17.40500   0.26700    1.53404
台新中國精選中小基金-美元                                           0.32760    0.32040   0.00720    2.24719
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.91000    9.70000   0.21000    2.16495
台新主流基金                                                       25.96000   25.84000   0.12000    0.46440
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      24.61000   24.48000   0.13000    0.53105
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.78970    0.78520   0.00450    0.57310
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      17.35000   17.26000   0.09000    0.52144
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.55570    0.55250   0.00320    0.57919
台新台灣中小基金                                                   38.89000   38.67000   0.22000    0.56892
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            11.08680   11.13670  -0.04990   -0.44807
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                              10.03090   10.08740  -0.05650   -0.56010
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.64140   11.70700  -0.06560   -0.56035
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              11.17000   11.24000  -0.07000   -0.62278
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.05320   10.01910   0.03410    0.34035
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.29250   11.25420   0.03830    0.34032
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.98000   10.94000   0.04000    0.36563
台新印度基金                                                       14.08000   14.13000  -0.05000   -0.35386
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59520    8.61710  -0.02190   -0.25415
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.27920    0.27980  -0.00060   -0.21444
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.68520   12.71760  -0.03240   -0.25477
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40720    0.40800  -0.00080   -0.19608
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             39.99000   40.00000  -0.01000   -0.02500
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                43.37000   43.54000  -0.17000   -0.39045
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.13620   11.13610   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 33.51970   33.57450  -0.05480   -0.16322
台新智慧生活基金-美元                                              10.61510   10.54630   0.06880    0.65236
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.10000   11.03000   0.07000    0.63463
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           7.98380    8.01540  -0.03160   -0.39424
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.29660    8.33320  -0.03660   -0.43921
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.11160    9.14760  -0.03600   -0.39355
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.48010    9.52180  -0.04170   -0.43794
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50190   11.61210  -0.11020   -0.94901
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.36130    0.36460  -0.00330   -0.90510
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.11880    8.19660  -0.07780   -0.94917
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26920    0.27170  -0.00250   -0.92013
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.30000   0.02000    0.37736
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        23.01000   23.06000  -0.05000   -0.21683
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.54540   10.48490   0.06050    0.57702
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                 10.04410   10.02950   0.01460    0.14557
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.18310   10.17150   0.01160    0.11404
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.60040   10.53940   0.06100    0.57878
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                   10.08650   10.07180   0.01470    0.14595
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.23000   10.21830   0.01170    0.11450
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               44.99630   45.38690  -0.39060   -0.86060
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     44.28200   44.90250  -0.62050   -1.38188
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.77460   39.71080   0.06380    0.16066
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.38770   11.38560   0.00210    0.01844
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.05190   10.05090   0.00100    0.00995
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.31680    9.31110   0.00570    0.06122
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.97830   10.97150   0.00680    0.06198
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.78010    7.77590   0.00420    0.05401
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.23800    9.23300   0.00500    0.05415
永豐中小基金                                                       54.86000   54.45000   0.41000    0.75298
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.81780    1.81700   0.00080    0.04403
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.54270    2.54170   0.00100    0.03934
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.19630    8.19390   0.00240    0.02929
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.12440   11.12110   0.00330    0.02967
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.88000    4.80000   0.08000    1.66667
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.73000   21.35000   0.38000    1.77986
永豐主流品牌基金                                                   18.61000   18.38000   0.23000    1.25136
永豐永豐基金                                                       33.78000   33.65000   0.13000    0.38633
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.09500    9.18300  -0.08800   -0.95829
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.61100    9.70400  -0.09300   -0.95837
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.05990    9.15120  -0.09130   -0.99768
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.57650    9.67310  -0.09660   -0.99865
永豐亞洲民生消費基金                                               11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
永豐南非幣2021保本基金                                             14.17750   14.17060   0.00690    0.04869
永豐貨幣市場基金                                                   13.94860   13.94840   0.00020    0.00143
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.14780    2.14800  -0.00020   -0.00931
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.66150    2.66170  -0.00020   -0.00751
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.79940    7.80080  -0.00140   -0.01795
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96840   10.97040  -0.00200   -0.01823
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.17550    7.17880  -0.00330   -0.04597
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.54720   11.55250  -0.00530   -0.04588
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.29000   10.17000   0.12000    1.17994
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.93000    7.83000   0.10000    1.27714
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.39000   18.17000   0.22000    1.21079
永豐臺灣加權ETF基金                                                53.81000   53.61000   0.20000    0.37306
永豐領航科技基金                                                   40.06000   39.71000   0.35000    0.88139
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.58000   11.53000   0.05000    0.43365
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.06000   11.02000   0.04000    0.36298
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.86000    9.75000   0.11000    1.12821
永豐趨勢平衡基金                                                   42.56000   42.30000   0.26000    0.61466
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.91970   11.91890   0.00080    0.00671
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.74920    9.74550   0.00370    0.03797
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.40020   10.39630   0.00390    0.03751
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83980    9.83610   0.00370    0.03762
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.32800   10.32420   0.00380    0.03681
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.80250    9.79700   0.00550    0.05614
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.58250   10.57650   0.00600    0.05673
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.84340    9.83870   0.00470    0.04777
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.40650   10.40160   0.00490    0.04711
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     11.05000   10.89000   0.16000    1.46924
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.51000    9.37000   0.14000    1.49413
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.16000   10.01000   0.15000    1.49850
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        15.09000   14.88000   0.21000    1.41129
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          19.48000   19.22000   0.26000    1.35276
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          19.29000   19.03000   0.26000    1.36626
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.07360   10.07210   0.00150    0.01489
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.07370   10.07210   0.00160    0.01589
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.00700   10.01080  -0.00380   -0.03796
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.00700   10.01080  -0.00380   -0.03796
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.21810   10.21300   0.00510    0.04994
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.21790   10.21290   0.00500    0.04896
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.07400   10.07640  -0.00240   -0.02382
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.07390   10.07640  -0.00250   -0.02481
兆豐國際生命科學基金                                               14.90000   14.80000   0.10000    0.67568
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.40820   10.37100   0.03720    0.35869
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.58680   10.54520   0.04160    0.39449
兆豐國際全球基金                                                   30.63000   30.35000   0.28000    0.92257
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.51210   10.51140   0.00070    0.00666
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.33870   10.32190   0.01680    0.16276
兆豐國際國民基金                                                   23.26000   23.21000   0.05000    0.21542
兆豐國際第一基金                                                   13.39000   13.32000   0.07000    0.52553
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.76890   10.76730   0.00160    0.01486
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.19220    8.19090   0.00130    0.01587
兆豐國際萬全基金                                                   20.84000   20.77000   0.07000    0.33702
兆豐國際電子基金                                                   26.62000   26.48000   0.14000    0.52870
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.71000   21.60000   0.11000    0.50926
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              15.66000   15.72000  -0.06000   -0.38168
兆豐國際豐台灣基金                                                 36.38000   36.33000   0.05000    0.13763
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.56450   12.56430   0.00020    0.00159
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.64000    9.51000   0.13000    1.36698
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.59000    9.46000   0.13000    1.37421
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                         9.72850    9.76020  -0.03170   -0.32479
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                         9.72080    9.74810  -0.02730   -0.28005
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                         9.83550    9.86900  -0.03350   -0.33945
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                         9.74120    9.77100  -0.02980   -0.30498
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                         9.74740    9.77780  -0.03040   -0.31091
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                           9.72870    9.76040  -0.03170   -0.32478
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                           9.72340    9.75070  -0.02730   -0.27998
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                           9.84390    9.87740  -0.03350   -0.33916
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                           9.74570    9.77550  -0.02980   -0.30484
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                           9.75520    9.78570  -0.03050   -0.31168
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.79510   10.80120  -0.00610   -0.05648
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.53790   10.54560  -0.00770   -0.07302
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.78910   10.79730  -0.00820   -0.07594
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.47690   10.48290  -0.00600   -0.05724
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.60280   10.61050  -0.00770   -0.07257
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.58860   10.59660  -0.00800   -0.07550
合庫台灣基金                                                       12.03000   12.01000   0.02000    0.16653
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.72520   11.70790   0.01730    0.14776
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.66350   12.64100   0.02250    0.17799
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.29040   11.27070   0.01970    0.17479
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  12.06530   12.04610   0.01920    0.15939
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.11540    8.10350   0.01190    0.14685
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.34660    9.32970   0.01690    0.18114
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.06860    9.05280   0.01580    0.17453
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.75780    8.74400   0.01380    0.15782
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21160    9.19550   0.01610    0.17509
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.33000   10.22000   0.11000    1.07632
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     10.90000   10.78000   0.12000    1.11317
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                        9.84000    9.73000   0.11000    1.13052
合庫全球新興市場基金                                                8.96000    8.89000   0.07000    0.78740
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
合庫貨幣市場基金                                                   10.17930   10.17920   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.86850    9.87570  -0.00720   -0.07291
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.26500   10.26250   0.00250    0.02436
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.55610   10.56430  -0.00820   -0.07762
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  12.03670   12.04120  -0.00450   -0.03737
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.33490   15.33900  -0.00410   -0.02673
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.61500    8.62150  -0.00650   -0.07539
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.49050    9.49520  -0.00470   -0.04950
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.89510    7.90120  -0.00610   -0.07720
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.61490    8.61780  -0.00290   -0.03365
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.51180   10.51520  -0.00340   -0.03233
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                           9.91000    9.88000   0.03000    0.30364
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.16000   10.12000   0.04000    0.39526
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.65000   11.43000   0.22000    1.92476
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.14000   10.97000   0.17000    1.54968
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.43000   11.25000   0.18000    1.60000
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.19880   10.19740   0.00140    0.01373
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.19190   10.19240  -0.00050   -0.00491
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.88060    9.90720  -0.02660   -0.26849
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.16310   10.16330  -0.00020   -0.00197
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.19870   10.19730   0.00140    0.01373
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.19190   10.19240  -0.00050   -0.00491
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.88060    9.90710  -0.02650   -0.26748
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.16300   10.16330  -0.00030   -0.00295
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.48000   10.44000   0.04000    0.38314
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.24180   11.23990   0.00190    0.01690
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.85710    9.85540   0.00170    0.01725
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.90240    9.90510  -0.00270   -0.02726
安聯中國東協基金                                                   15.02000   14.91000   0.11000    0.73776
安聯中國策略基金-美元                                              12.23000   11.99000   0.24000    2.00167
安聯中國策略基金-新臺幣                                            16.15000   15.84000   0.31000    1.95707
安聯中華新思路基金-人民幣                                          15.49000   15.24000   0.25000    1.64042
安聯中華新思路基金-美元                                            14.05000   13.83000   0.22000    1.59074
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          13.41000   13.20000   0.21000    1.59091
安聯台灣大壩基金                                                   32.82000   32.62000   0.20000    0.61312
安聯台灣科技基金                                                   55.26000   54.82000   0.44000    0.80263
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.55550   12.55530   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   37.25000   37.08000   0.17000    0.45847
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.84420   10.85440  -0.01020   -0.09397
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.99010   16.00690  -0.01680   -0.10495
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.93670    9.94710  -0.01040   -0.10455
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.99340   10.00330  -0.00990   -0.09897
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                  12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                  10.02000    9.93000   0.09000    0.90634
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.54000   11.43000   0.11000    0.96238
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.29150   13.30010  -0.00860   -0.06466
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.86330   10.87270  -0.00940   -0.08646
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.94810   12.96080  -0.01270   -0.09799
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.60410    9.61030  -0.00620   -0.06451
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.53470    9.54290  -0.00820   -0.08593
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.07390    9.08280  -0.00890   -0.09799
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.25150   10.25730  -0.00580   -0.05655
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.27520   10.28530  -0.01010   -0.09820
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.55000   11.51000   0.04000    0.34752
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.11000   11.06000   0.05000    0.45208
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                         9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.30000   11.25000   0.05000    0.44444
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.96000   10.92000   0.04000    0.36630
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.37000    9.33000   0.04000    0.42872
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.46570   12.45570   0.01000    0.08028
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.29500   11.28910   0.00590    0.05226
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.91600   10.91130   0.00470    0.04307
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.56110    8.55430   0.00680    0.07949
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.42250    8.41810   0.00440    0.05227
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.11350    8.11000   0.00350    0.04316
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.19590   10.18780   0.00810    0.07951
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.08410   10.07970   0.00440    0.04365
安聯全球人口趨勢基金                                               12.22000   12.11000   0.11000    0.90834
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.95000    8.87000   0.08000    0.90192
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.25000   33.96000   0.29000    0.85395
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.63000    7.54000   0.09000    1.19363
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.59910   12.61340  -0.01430   -0.11337
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.64200   10.65400  -0.01200   -0.11263
安聯全球新興市場基金                                               16.60000   16.55000   0.05000    0.30211
安聯全球農金趨勢基金                                                9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.09000    8.98000   0.11000    1.22494
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.63000   10.56000   0.07000    0.66288
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.87000   10.80000   0.07000    0.64815
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.78000   10.71000   0.07000    0.65359
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.34000   10.28000   0.06000    0.58366
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.54000    9.47000   0.07000    0.73918
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.51000    9.46000   0.05000    0.52854
安聯亞洲動態策略基金                                               22.08000   21.82000   0.26000    1.19157
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                   10.05360   10.04340   0.01020    0.10156
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.10750   10.10020   0.00730    0.07228
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.12730   10.11710   0.01020    0.10082
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.10510   10.09770   0.00740    0.07328
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.13970   10.12960   0.01010    0.09971
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.11140   10.10410   0.00730    0.07225
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.05620   10.05020   0.00600    0.05970
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.05630   10.05020   0.00610    0.06070
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.05620   10.05020   0.00600    0.05970
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.61500   10.61290   0.00210    0.01979
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.14690   10.14500   0.00190    0.01873
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               90.80600   90.71960   0.08640    0.09524
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.28490   13.27810   0.00680    0.05121
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.23720   68.17390   0.06330    0.09285
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.87950    9.87450   0.00500    0.05064
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.77120    2.77130  -0.00010   -0.00361
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.97950   10.99120  -0.01170   -0.10645
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.33230    2.33160   0.00070    0.03002
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.86240    8.87180  -0.00940   -0.10595
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.36390   10.38680  -0.02290   -0.22047
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.22090   10.23710  -0.01620   -0.15825
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.67780   10.69630  -0.01850   -0.17296
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.17650   10.19400  -0.01750   -0.17167
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.21080   10.22950  -0.01870   -0.18280
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.26340   10.28640  -0.02300   -0.22360
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.09080   10.10700  -0.01620   -0.16028
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.45480   10.47430  -0.01950   -0.18617
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.07570   10.09300  -0.01730   -0.17141
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.11750   10.13620  -0.01870   -0.18449
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                  9.99030   10.01560  -0.02530   -0.25261
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.14200   10.17310  -0.03110   -0.30571
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                        9.97340    9.99990  -0.02650   -0.26500
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                   9.90910    9.93580  -0.02670   -0.26873
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.00370   10.02880  -0.02510   -0.25028
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.09260   10.12380  -0.03120   -0.30818
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                        9.97310    9.99970  -0.02660   -0.26601
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                   9.90960    9.93640  -0.02680   -0.26972
宏利台灣動力基金A類型                                              31.78000   31.47000   0.31000    0.98507
宏利台灣動力基金I類型                                              31.78000   31.47000   0.31000    0.98507
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.94010    9.89140   0.04870    0.49235
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92030    9.87670   0.04360    0.44144
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.48910    7.45240   0.03670    0.49246
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.50620    7.47200   0.03420    0.45771
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.41000   11.31000   0.10000    0.88417
宏利全球債券組合基金                                               13.82710   13.82250   0.00460    0.03328
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              3.00590    3.00740  -0.00150   -0.04988
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.49320   12.50340  -0.01020   -0.08158
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.97960    8.98710  -0.00750   -0.08345
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.61670    2.61560   0.00110    0.04206
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.62640   11.63980  -0.01340   -0.11512
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.27330    3.24550   0.02780    0.85657
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.54030    0.53570   0.00460    0.85869
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.28000   15.15000   0.13000    0.85809
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.35680   12.32950   0.02730    0.22142
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.93050   10.90890   0.02160    0.19800
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.49360   10.47510   0.01850    0.17661
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.72100    8.70210   0.01890    0.21719
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.35420    8.33770   0.01650    0.19790
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.23370    8.21900   0.01470    0.17885
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.37190    8.35580   0.01610    0.19268
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                    9.98000    9.90000   0.08000    0.80808
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
宏利美國銀行機會基金(美元)                                          9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.46000   10.43000   0.03000    0.28763
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95190    2.95890  -0.00700   -0.23657
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42670    0.42770  -0.00100   -0.23381
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.87780   12.91380  -0.03600   -0.27877
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97350    0.97610  -0.00260   -0.26637
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.36290    7.38350  -0.02060   -0.27900
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04270    2.04790  -0.00520   -0.25392
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29460    0.29540  -0.00080   -0.27082
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.95790    8.98280  -0.02490   -0.27720
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32480    0.32560  -0.00080   -0.24570
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.69390   13.69380   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.41000    2.36000   0.05000    2.11864
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.89000   10.67000   0.22000    2.06186
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          26.41000   26.31000   0.10000    0.38008
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          26.41000   26.31000   0.10000    0.38008
宏利澳幣保本基金                                                   12.71380   12.71400  -0.00020   -0.00157
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.18000   10.11000   0.07000    0.69238
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.82000   11.76000   0.06000    0.51020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.56000   11.54000   0.02000    0.17331
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.08000   10.00000   0.08000    0.80000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.30000    9.24000   0.06000    0.64935
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.64000   11.56000   0.08000    0.69204
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.51060   10.46290   0.04770    0.45590
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.45860    9.45260   0.00600    0.06347
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.04810    9.04640   0.00170    0.01879
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.46220   11.46010   0.00210    0.01832
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.32000    9.28000   0.04000    0.43103
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.75000    9.69000   0.06000    0.61920
貝萊德新台幣基金                                                   12.97600   12.97590   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     27.41000   27.22000   0.19000    0.69802
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.47390   11.47720  -0.00330   -0.02875
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.02310   10.04320  -0.02010   -0.20014
保德信大中華基金-人民幣                                            10.26000   10.06000   0.20000    1.98807
保德信大中華基金-美元                                               9.87000    9.70000   0.17000    1.75258
保德信大中華基金-新台幣                                            29.85000   29.34000   0.51000    1.73824
保德信中小型股基金                                                 52.23000   52.24000  -0.01000   -0.01914
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.07000    8.81000   0.26000    2.95119
保德信中國中小基金-美元                                             8.51000    8.29000   0.22000    2.65380
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.35000    8.13000   0.22000    2.70603
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                10.01090    9.97720   0.03370    0.33777
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                  10.11280   10.07990   0.03290    0.32639
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                10.13210   10.09780   0.03430    0.33968
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                11.26490   11.20070   0.06420    0.57318
保德信中國品牌基金-人民幣                                          10.38000   10.21000   0.17000    1.66503
保德信中國品牌基金-美元                                            10.36000   10.19000   0.17000    1.66830
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          11.16000   10.97000   0.19000    1.73200
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.84000   27.56000   0.28000    1.01597
保德信全球消費商機基金                                             19.53000   19.34000   0.19000    0.98242
保德信全球基礎建設基金                                             13.99000   13.86000   0.13000    0.93795
保德信全球資源基金                                                  6.92000    6.82000   0.10000    1.46628
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.69000    9.59000   0.10000    1.04275
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      32.65000   32.34000   0.31000    0.95857
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.21230   10.30870  -0.09640   -0.93513
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.69000   10.72940  -0.03940   -0.36722
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.35740   10.45890  -0.10150   -0.97047
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.83880   10.88350  -0.04470   -0.41071
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.59640    9.60390  -0.00750   -0.07809
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.78770   10.76820   0.01950    0.18109
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.26540    9.27660  -0.01120   -0.12073
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.39560   10.38150   0.01410    0.13582
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.23650    8.27360  -0.03710   -0.44841
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.39660   11.41200  -0.01540   -0.13495
保德信亞太基金                                                     19.77000   19.57000   0.20000    1.02197
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.80730    8.84780  -0.04050   -0.45774
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.25760   12.26520  -0.00760   -0.06196
保德信店頭市場基金                                                 37.53000   37.57000  -0.04000   -0.10647
保德信拉丁美洲基金                                                  6.84000    6.93000  -0.09000   -1.29870
保德信金平衡基金                                                   30.53000   30.46000   0.07000    0.22981
保德信金滿意基金                                                   43.69000   43.57000   0.12000    0.27542
保德信科技島基金                                                   28.55000   28.54000   0.01000    0.03504
保德信高成長基金                                                   98.43000   98.42000   0.01000    0.01016
保德信貨幣市場基金                                                 15.84940   15.84920   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.51380   10.45020   0.06360    0.60860
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.86640   10.80550   0.06090    0.56360
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.99430   10.97220   0.02210    0.20142
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.63960   10.62290   0.01670    0.15721
保德信新世紀基金                                                   10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20470    8.23910  -0.03440   -0.41752
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.39900   10.39860   0.00040    0.00385
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.73550   11.73550   0.00000    0.00000
保德信新興趨勢組合基金                                             10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
保德信瑞騰基金                                                     15.66190   15.66270  -0.00080   -0.00511
保德信歐洲組合基金                                                  9.95000    9.88000   0.07000    0.70850
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.57630    9.70290  -0.12660   -1.30476
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.13330   10.26770  -0.13440   -1.30896
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.55620    9.68670  -0.13050   -1.34721
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.87300   10.00800  -0.13500   -1.34892
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.74390    9.79680  -0.05290   -0.53997
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.21110   10.26730  -0.05620   -0.54737
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.62080    9.67810  -0.05730   -0.59206
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99000   10.04960  -0.05960   -0.59306
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.32530   10.39100  -0.06570   -0.63228
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90320   10.02290  -0.11970   -1.19427
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.28820   10.41220  -0.12400   -1.19091
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                 9.84210    9.96450  -0.12240   -1.22836
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.16510   10.29160  -0.12650   -1.22916
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.85530    9.95890  -0.10360   -1.04028
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39150   10.50110  -0.10960   -1.04370
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.74020    9.84750  -0.10730   -1.08962
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.12930   10.24090  -0.11160   -1.08975
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                      9.89680    9.89160   0.00520    0.05257
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                      9.89720    9.89230   0.00490    0.04953
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                     10.18740   10.17140   0.01600    0.15730
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                        9.86850    9.86760   0.00090    0.00912
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                        9.86850    9.86760   0.00090    0.00912
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                       10.15620   10.15140   0.00480    0.04728
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.19620   10.21610  -0.01990   -0.19479
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.91760    9.94210  -0.02450   -0.24643
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.02450   10.05860  -0.03410   -0.33901
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.39740   10.43310  -0.03570   -0.34218
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.16090   10.19840  -0.03750   -0.36770
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.82130   10.85970  -0.03840   -0.35360
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.00850   10.04560  -0.03710   -0.36932
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.30800   10.34620  -0.03820   -0.36922
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.40070   10.41830  -0.01760   -0.16893
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.42700   10.44850  -0.02150   -0.20577
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.55760   10.58410  -0.02650   -0.25038
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.16350   10.18360  -0.02010   -0.19738
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.16550   10.18570  -0.02020   -0.19832
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.30220   10.32060  -0.01840   -0.17828
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.48310   10.50040  -0.01730   -0.16476
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.96540    9.99060  -0.02520   -0.25224
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.06070   10.08610  -0.02540   -0.25183
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97280    1.97290  -0.00010   -0.00507
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.83880    2.83910  -0.00030   -0.01057
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29060    0.29090  -0.00030   -0.10313
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45640    0.45680  -0.00040   -0.08757
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.28970    8.29920  -0.00950   -0.11447
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.16240   12.17310  -0.01070   -0.08790
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.75750    9.76530  -0.00780   -0.07987
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.46550   12.47570  -0.01020   -0.08176
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.67770    8.69040  -0.01270   -0.14614
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.12900   11.14520  -0.01620   -0.14535
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.62420   10.63920  -0.01500   -0.14099
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.47860   10.49740  -0.01880   -0.17909
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       19.64000   19.59000   0.05000    0.25523
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4552.19000 4539.90000  12.29000    0.27071
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.20060   10.20510  -0.00450   -0.04410
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.09490   11.10100  -0.00610   -0.05495
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.13090   10.14010  -0.00920   -0.09073
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.48100    9.61960  -0.13860   -1.44081
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.08130   10.22710  -0.14580   -1.42562
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.53070    9.67360  -0.14290   -1.47722
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.88560   10.03390  -0.14830   -1.47799
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.18720   10.27270  -0.08550   -0.83230
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   5.88510    5.94340  -0.05830   -0.98092
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.84820   10.95580  -0.10760   -0.98213
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                      10.04000    9.85000   0.19000    1.92893
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.37000   10.17000   0.20000    1.96657
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.88000    9.69000   0.19000    1.96078
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                     10.04000    9.85000   0.19000    1.92893
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.37000   10.17000   0.20000    1.96657
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.88000    9.69000   0.19000    1.96078
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.50490   10.45260   0.05230    0.50035
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.41710   11.35440   0.06270    0.55221
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.65810   10.60150   0.05660    0.53389
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02820    8.98320   0.04500    0.50094
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.27920    9.22820   0.05100    0.55265
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.17090    9.12220   0.04870    0.53386
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.36810   10.31640   0.05170    0.50114
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.75670   10.69760   0.05910    0.55246
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.75150   10.69440   0.05710    0.53392
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.01000    7.02000  -0.01000   -0.14245
柏瑞巨人基金                                                       12.93000   12.87000   0.06000    0.46620
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.70510   13.70500   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.60000   16.55000   0.05000    0.30211
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.32100   14.30340   0.01760    0.12305
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.62860   12.60830   0.02030    0.16101
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.19900   13.17890   0.02010    0.15252
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.55110    8.54060   0.01050    0.12294
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.76810    6.75970   0.00840    0.12427
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.63100    8.61710   0.01390    0.16131
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48890    8.46440   0.02450    0.28945
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69700   10.68070   0.01630    0.15261
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.38090    8.36770   0.01320    0.15775
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.81600   12.79530   0.02070    0.16178
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.40470   12.38940   0.01530    0.12349
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          13.23610   13.19800   0.03810    0.28868
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            12.01540   11.99710   0.01830    0.15254
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.96770    8.95670   0.01100    0.12281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.64760    9.63210   0.01550    0.16092
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.70020    9.67220   0.02800    0.28949
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51000    9.49550   0.01450    0.15270
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.40030    9.38540   0.01490    0.15876
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.74520   10.73600   0.00920    0.08569
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.66500   10.65100   0.01400    0.13144
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.46000   10.44800   0.01200    0.11485
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.60390   10.59140   0.01250    0.11802
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.86220    9.85380   0.00840    0.08525
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.54900    9.53650   0.01250    0.13108
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.79900   10.76490   0.03410    0.31677
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.58290    9.57190   0.01100    0.11492
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.72200    9.71050   0.01150    0.11843
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.72510   10.71590   0.00920    0.08585
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.66540   10.65140   0.01400    0.13144
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.46050   10.44840   0.01210    0.11581
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.60500   10.59250   0.01250    0.11801
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.86210    9.85360   0.00850    0.08626
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.54920    9.53670   0.01250    0.13107
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.98410   10.94940   0.03470    0.31691
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.58310    9.57210   0.01100    0.11492
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.72270    9.71120   0.01150    0.11842
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.31600   11.31240   0.00360    0.03182
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.71000   12.70200   0.00800    0.06298
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.98040   11.97360   0.00680    0.05679
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.96200    8.95920   0.00280    0.03125
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.63550    9.62950   0.00600    0.06231
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.54860    9.54320   0.00540    0.05658
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.01150   11.00810   0.00340    0.03089
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.83510   11.82770   0.00740    0.06256
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.57400   11.56750   0.00650    0.05619
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.96230    8.95950   0.00280    0.03125
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.63610    9.63010   0.00600    0.06230
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.54900    9.54360   0.00540    0.05658
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.07000   12.85000   0.22000    1.71206
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.71000   13.46000   0.25000    1.85736
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.98000    8.82000   0.16000    1.81406
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.37000    8.23000   0.14000    1.70109
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    8.99000    8.83000   0.16000    1.81200
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.05000   10.86000   0.19000    1.74954
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.77000   10.57000   0.20000    1.89215
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.04000   10.85000   0.19000    1.75115
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.68000   12.54000   0.14000    1.11643
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.12000   12.97000   0.15000    1.15652
柏瑞拉丁美洲基金                                                    9.72000    9.86000  -0.14000   -1.41988
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.35510   12.38600  -0.03090   -0.24948
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.47370   10.49670  -0.02300   -0.21912
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.85400    7.87370  -0.01970   -0.25020
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.34630   10.36900  -0.02270   -0.21892
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.66000   11.64000   0.02000    0.17182
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.80000    9.78000   0.02000    0.20450
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.93000   10.91000   0.02000    0.18332
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.63000    9.62000   0.01000    0.10395
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.35600   12.36930  -0.01330   -0.10752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         12.03530   12.04360  -0.00830   -0.06892
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           11.01250   11.02110  -0.00860   -0.07803
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.58590    8.59520  -0.00930   -0.10820
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.61770    9.62440  -0.00670   -0.06961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.65740    9.66490  -0.00750   -0.07760
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.57760   11.58560  -0.00800   -0.06905
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.85020   10.86190  -0.01170   -0.10772
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.99400   11.00260  -0.00860   -0.07816
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.96060    9.96750  -0.00690   -0.06922
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.27680    9.28690  -0.01010   -0.10876
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.20820    9.20110   0.00710    0.07716
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.68380    9.69140  -0.00760   -0.07842
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.62110   12.63270  -0.01160   -0.09183
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.07560   12.08170  -0.00610   -0.05049
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.39690   11.40390  -0.00700   -0.06138
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.04890    7.05540  -0.00650   -0.09213
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73600    8.74040  -0.00440   -0.05034
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.39470    9.40040  -0.00570   -0.06064
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84960   10.85960  -0.01000   -0.09208
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.41480   11.42180  -0.00700   -0.06129
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.46220    9.46700  -0.00480   -0.05070
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.99480    9.00310  -0.00830   -0.09219
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.59550    9.60140  -0.00590   -0.06145
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.20710   12.23020  -0.02310   -0.18888
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.96060   12.98170  -0.02110   -0.16254
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.79860   11.81790  -0.01930   -0.16331
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.47190    9.48970  -0.01780   -0.18757
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                             10.08380   10.10020  -0.01640   -0.16237
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                               10.07010   10.08650  -0.01640   -0.16259
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            12.21630   12.23620  -0.01990   -0.16263
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.89110   10.91160  -0.02050   -0.18787
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.24190   11.26020  -0.01830   -0.16252
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                    10.07400   10.09300  -0.01900   -0.18825
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.63950    9.65770  -0.01820   -0.18845
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.32650   10.34340  -0.01690   -0.16339
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.80910    9.82520  -0.01610   -0.16386
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.12000   19.06000   0.06000    0.31480
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.84000   17.68000   0.16000    0.90498
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.43830   13.44360  -0.00530   -0.03942
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.23630   10.20500   0.03130    0.30671
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.25150   11.21300   0.03850    0.34335
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.38210   12.29490   0.08720    0.70924
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.73490   10.69980   0.03510    0.32804
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          8.85990    8.83280   0.02710    0.30681
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.40250    9.37030   0.03220    0.34364
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.41220    9.34590   0.06630    0.70940
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.33690    9.30630   0.03060    0.32881
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          8.99280    8.96520   0.02760    0.30786
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.20630    9.17480   0.03150    0.34333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.27840   11.19900   0.07940    0.70899
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.28040    9.25000   0.03040    0.32865
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            45.89910   46.33530  -0.43620   -0.94140
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                 9.81670    9.74300   0.07370    0.75644
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                   9.84390    9.84930  -0.00540   -0.05483
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        33.22000   33.00000   0.22000    0.66667
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.82650   11.82420   0.00230    0.01945
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.66750    1.67440  -0.00690   -0.41209
國泰大中華基金                                                     20.88000   20.74000   0.14000    0.67502
國泰小龍基金-新台幣                                                15.66000   15.59000   0.07000    0.44901
國泰中小成長基金-新台幣                                            44.87000   44.56000   0.31000    0.69569
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.50280    4.39030   0.11250    2.56247
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.69540    0.68100   0.01440    2.11454
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.74440    0.72890   0.01550    2.12649
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        19.96000   19.55000   0.41000    2.09719
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               44.80760   45.09180  -0.28420   -0.63027
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.42310    2.37190   0.05120    2.15861
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.34020    0.33450   0.00570    1.70404
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.69810   10.52210   0.17600    1.67267
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33760    0.33810  -0.00050   -0.14789
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.40970   10.42880  -0.01910   -0.18315
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         4.34550    4.20040   0.14510    3.45443
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.60900    0.59120   0.01780    3.01083
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        19.25000   18.70000   0.55000    2.94118
國泰中港台基金-人民幣                                               3.33560    3.21760   0.11800    3.66733
國泰中港台基金-美元                                                 0.47330    0.45850   0.01480    3.22792
國泰中港台基金-新台幣                                              14.79000   14.33000   0.46000    3.21005
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.95960    9.90870   0.05090    0.51369
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.15180   10.15510  -0.00330   -0.03250
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.29740   10.30540  -0.00800   -0.07763
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.63000   25.49000   0.14000    0.54923
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.90000   12.92000  -0.02000   -0.15480
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       29.93000   29.82000   0.11000    0.36888
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.35420    0.35370   0.00050    0.14136
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33270    0.33220   0.00050    0.15051
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33360    0.33310   0.00050    0.15011
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.11610   11.10450   0.01160    0.10446
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44680   10.43590   0.01090    0.10445
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.48230   10.47130   0.01100    0.10505
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.46570   12.46550   0.00020    0.00160
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41920    0.41760   0.00160    0.38314
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36990    0.36850   0.00140    0.37992
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44770    0.44600   0.00170    0.38117
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.08000   11.04000   0.04000    0.36232
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.56020    0.55690   0.00330    0.59257
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.52060    2.48480   0.03580    1.44076
國泰全球高股息基金-美元                                             0.35660    0.35310   0.00350    0.99122
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.19000   11.09000   0.10000    0.90171
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.52980    0.52340   0.00640    1.22277
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.49390    0.49100   0.00290    0.59063
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.57000   14.49000   0.08000    0.55210
國泰全球資源基金-美元                                               0.16120    0.16000   0.00120    0.75000
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.13000    5.09000   0.04000    0.78585
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59940    0.59370   0.00570    0.96008
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.79000   18.62000   0.17000    0.91300
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.26000   18.09000   0.17000    0.93975
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.88610    0.87570   0.01040    1.18762
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.65000   20.44000   0.21000    1.02740
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                    22.13000   22.11000   0.02000    0.09046
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.54860    2.53160   0.01700    0.67151
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.36160    0.36070   0.00090    0.24951
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30930    0.30850   0.00080    0.25932
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.27400   11.25150   0.02250    0.19997
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.64440    9.62510   0.01930    0.20052
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.53360    0.53110   0.00250    0.47072
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.38380    0.38420  -0.00040   -0.10411
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
國泰科技生化基金                                                   35.47000   35.37000   0.10000    0.28273
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.08000   28.81000   0.27000    0.93717
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.62000   12.73000  -0.11000   -0.86410
國泰美國費城半導體基金                                             14.90000   14.64000   0.26000    1.77596
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    48.32420   49.05910  -0.73490   -1.49799
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    15.83580   15.60040   0.23540    1.50894
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    27.37160   28.24550  -0.87390   -3.09394
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   46.55650   46.86510  -0.30860   -0.65849
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   47.03950   47.16150  -0.12200   -0.25869
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.31950   43.22190   0.09760    0.22581
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                            0.31870    0.31780   0.00090    0.28320
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                          9.95420    9.92850   0.02570    0.25885
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                         10.01410    9.98800   0.02610    0.26131
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                            0.31880    0.31730   0.00150    0.47274
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                          9.95510    9.91010   0.04500    0.45408
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                         10.03060    9.98480   0.04580    0.45870
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                            0.31860    0.31690   0.00170    0.53645
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                          9.95080    9.89950   0.05130    0.51821
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                         10.03460    9.98240   0.05220    0.52292
國泰紐幣2021保本基金                                               12.91820   12.91740   0.00080    0.00619
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.30330   13.30260   0.00070    0.00526
國泰紐幣保本基金                                                   12.77510   12.77300   0.00210    0.01644
國泰國泰基金-新台幣A                                               24.01000   23.88000   0.13000    0.54439
國泰富時中國A50基金                                                21.66000   21.65000   0.01000    0.04619
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   49.60900   49.98120  -0.37220   -0.74468
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34990    0.35030  -0.00040   -0.11419
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.52740    0.52690   0.00050    0.09489
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.27990   42.31170  -0.03180   -0.07516
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.80000   20.81000  -0.01000   -0.04805
國泰新興市場基金-美元                                               0.37840    0.37550   0.00290    0.77230
國泰新興市場基金-新台幣                                            11.86000   11.77000   0.09000    0.76466
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.43340    2.42570   0.00770    0.31743
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49280    1.48810   0.00470    0.31584
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35480    0.35520  -0.00040   -0.11261
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.21980    0.22010  -0.00030   -0.13630
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.77500   10.78960  -0.01460   -0.13532
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.48530    6.49410  -0.00880   -0.13551
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                                14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       47.41280   47.98780  -0.57500   -1.19822
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           47.63000   47.98430  -0.35430   -0.73837
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               43.92410   44.16480  -0.24070   -0.54500
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.28000   36.00000   0.28000    0.77778
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.48000   23.15000   0.33000    1.42549
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34640    0.34410   0.00230    0.66841
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.33000   10.26000   0.07000    0.68226
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    39.38880   39.40950  -0.02070   -0.05253
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.74000   21.49000   0.25000    1.16333
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.12000   18.96000   0.16000    0.84388
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.84000   17.59000   0.25000    1.42126
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41740    0.41770  -0.00030   -0.07182
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.61920   12.63260  -0.01340   -0.10607
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國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.56410   10.56580  -0.00170   -0.01609
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.47780   10.47800  -0.00020   -0.00191
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.69960   10.70470  -0.00510   -0.04764
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.23870   10.24030  -0.00160   -0.01562
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.18520   10.18640  -0.00120   -0.01178
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.34870   10.35450  -0.00580   -0.05601
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.92790    9.92900  -0.00110   -0.01108
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78830    9.79160  -0.00330   -0.03370
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.91110    9.91370  -0.00260   -0.02623
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.83020    9.83720  -0.00700   -0.07116
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.92780    9.92890  -0.00110   -0.01108
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.78340    9.78670  -0.00330   -0.03372
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.91100    9.91360  -0.00260   -0.02623
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.83020    9.83720  -0.00700   -0.07116
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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.45650   11.45460   0.00190    0.01659
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.95990    9.96250  -0.00260   -0.02610
第一金大中華基金                                                   26.46000   26.40000   0.06000    0.22727
第一金小型精選基金                                                 33.49000   33.34000   0.15000    0.44991
第一金中國世紀基金-人民幣                                          13.86000   13.53000   0.33000    2.43902
第一金中國世紀基金-美元                                             8.41450    8.25040   0.16410    1.98899
第一金中國世紀基金-新臺幣                                          10.06000    9.87000   0.19000    1.92503
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                        10.06000    9.86000   0.20000    2.02840
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.87320    9.85380   0.01940    0.19688
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.32820    8.33710  -0.00890   -0.10675
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.46750   11.44500   0.02250    0.19659
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.84940    9.85990  -0.01050   -0.10649
第一金中概平衡基金                                                 28.34000   28.27000   0.07000    0.24761
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.33230   15.33200   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.76300  178.76000   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.57390   15.44340   0.13050    0.84502
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.57290   15.44250   0.13040    0.84442
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.20000   15.08000   0.12000    0.79576
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.21000   15.09000   0.12000    0.79523
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.47050   10.40110   0.06940    0.66724
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.46890   10.39950   0.06940    0.66734
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.24520   10.17170   0.07350    0.72259
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.24520   10.17180   0.07340    0.72160
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.60000   10.53000   0.07000    0.66477
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.60000   10.53000   0.07000    0.66477
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            12.76240   12.63370   0.12870    1.01870
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          12.77950   12.65070   0.12880    1.01813
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.24000   12.12000   0.12000    0.99010
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.27000   12.15000   0.12000    0.98765
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.75100    9.72410   0.02690    0.27663
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.74590    9.71900   0.02690    0.27678
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.41260    9.38830   0.02430    0.25883
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.43670    9.41240   0.02430    0.25817
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.65410   10.62470   0.02940    0.27671
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.32140   10.29480   0.02660    0.25838
第一金全球大趨勢基金                                               25.01000   24.82000   0.19000    0.76551
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.37880    9.30780   0.07100    0.76280
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.47460    6.42560   0.04900    0.76257
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.01870    9.97060   0.04810    0.48242
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.01910    9.97090   0.04820    0.48341
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.58000    9.53000   0.05000    0.52466
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.93520   10.88260   0.05260    0.48334
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.93700   10.88440   0.05260    0.48326
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.46000   10.41000   0.05000    0.48031
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.55550    8.52000   0.03550    0.41667
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.52550   10.48190   0.04360    0.41596
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.20090    9.17450   0.02640    0.28775
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.19930    9.17300   0.02630    0.28671
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.61670    7.60460   0.01210    0.15911
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.61140    7.59920   0.01220    0.16054
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.40130    8.38930   0.01200    0.14304
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.40180    8.38980   0.01200    0.14303
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.56670   11.53330   0.03340    0.28960
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.56730   11.53420   0.03310    0.28697
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.14970   10.13350   0.01620    0.15987
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.15050   10.13430   0.01620    0.15985
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.92660   14.90530   0.02130    0.14290
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                           14.92640   14.90510   0.02130    0.14290
第一金亞洲科技基金                                                 17.86000   17.79000   0.07000    0.39348
第一金亞洲新興市場基金                                             12.77000   12.74000   0.03000    0.23548
第一金店頭市場基金                                                  8.19000    8.16000   0.03000    0.36765
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                            10.23640   10.26920  -0.03280   -0.31940
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                          10.23640   10.26920  -0.03280   -0.31940
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                          10.31900   10.35670  -0.03770   -0.36402
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                        10.31900   10.35670  -0.03770   -0.36402
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                            10.23640   10.26920  -0.03280   -0.31940
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                          10.24490   10.27730  -0.03240   -0.31526
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                          10.23640   10.26920  -0.03280   -0.31940
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                          10.31900   10.35670  -0.03770   -0.36402
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                        10.32760   10.36490  -0.03730   -0.35987
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                        10.31900   10.35670  -0.03770   -0.36402
第一金創新趨勢基金                                                 22.17000   22.09000   0.08000    0.36215
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  45.44620   45.76220  -0.31600   -0.69053
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            45.32740   45.66430  -0.33690   -0.73778
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      46.67900   47.42130  -0.74230   -1.56533
第一金電子基金                                                     35.02000   34.91000   0.11000    0.31510
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.54000   18.39000   0.15000    0.81566
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             20.22000   19.62000   0.60000    3.05810
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.67000    8.43000   0.24000    2.84698
統一大中華中小基金(美元)                                            7.74000    7.52000   0.22000    2.92553
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.63000   11.30000   0.33000    2.92035
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.00000    8.94000   0.06000    0.67114
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.43000    9.36000   0.07000    0.74786
統一大滿貫基金-A類型                                               36.47000   36.21000   0.26000    0.71803
統一大滿貫基金-I類型                                               36.47000   36.21000   0.26000    0.71803
統一大龍印基金                                                     14.85000   14.69000   0.16000    1.08918
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                         10.11000    9.79000   0.32000    3.26864
統一大龍騰中國基金(美元)                                            9.04000    8.75000   0.29000    3.31429
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                         10.43000   10.11000   0.32000    3.16518
統一中小基金                                                       25.06000   24.93000   0.13000    0.52146
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.95790    9.96090  -0.00300   -0.03012
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.03010    9.03060  -0.00050   -0.00554
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.84010    8.84400  -0.00390   -0.04410
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.53350   12.53710  -0.00360   -0.02871
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.32350   11.32410  -0.00060   -0.00530
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.04110   11.04610  -0.00500   -0.04526
統一台灣動力基金                                                   19.52000   19.50000   0.02000    0.10256
統一全天候基金-A類型                                              116.22000  115.66000   0.56000    0.48418
統一全天候基金-I類型                                              116.92000  116.36000   0.56000    0.48127
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.40640    8.37020   0.03620    0.43249
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.91390    7.87790   0.03600    0.45697
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.02330    7.99040   0.03290    0.41174
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.09670    9.05750   0.03920    0.43279
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.57180    8.53280   0.03900    0.45706
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.68270    8.64710   0.03560    0.41170
統一全球債券組合基金                                               12.41720   12.41880  -0.00160   -0.01288
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.13000   15.98000   0.15000    0.93867
統一全球新科技基金(美元)                                           14.82000   14.68000   0.14000    0.95368
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.43000   14.30000   0.13000    0.90909
統一亞太基金                                                       25.29000   25.03000   0.26000    1.03875
統一亞洲大金磚基金                                                 12.26000   12.17000   0.09000    0.73952
統一奔騰基金                                                       61.63000   61.42000   0.21000    0.34191
統一強棒貨幣市場基金                                               16.74420   16.74400   0.00020    0.00119
統一強漢基金(人民幣)                                               11.54000   11.37000   0.17000    1.49516
統一強漢基金(美元)                                                 10.15000   10.00000   0.15000    1.50000
統一強漢基金(新台幣)                                               27.13000   26.73000   0.40000    1.49645
統一統信基金                                                       31.46000   31.22000   0.24000    0.76874
統一黑馬基金                                                       61.91000   61.76000   0.15000    0.24288
統一新亞洲科技能源基金                                             16.47000   16.29000   0.18000    1.10497
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.14210    8.13990   0.00220    0.02703
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.87780   10.87490   0.00290    0.02667
統一經建基金                                                       49.15000   48.95000   0.20000    0.40858
統一龍馬基金                                                       71.77000   71.17000   0.60000    0.84305
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     21.22000   21.19000   0.03000    0.14158
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              49.30000   49.19000   0.11000    0.22362
野村中國機會基金                                                   14.54000   14.21000   0.33000    2.32231
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.39470   10.41110  -0.01640   -0.15752
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.35840   10.36630  -0.00790   -0.07621
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.48100   10.49300  -0.01200   -0.11436
野村巴西基金                                                        6.61000    6.74000  -0.13000   -1.92878
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
野村台灣高股息基金                                                 24.86000   24.84000   0.02000    0.08052
野村台灣運籌基金                                                   37.96000   37.91000   0.05000    0.13189
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86820    9.87230  -0.00410   -0.04153
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.75800    9.75590   0.00210    0.02153
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.82700    9.82600   0.00100    0.01018
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.49010   10.49450  -0.00440   -0.04193
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.26610   10.26340   0.00270    0.02631
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.04350   10.04250   0.00100    0.00996
野村平衡基金                                                       20.26000   20.23000   0.03000    0.14829
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.91470    9.92770  -0.01300   -0.13095
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.18710   10.19820  -0.01110   -0.10884
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型     9.94340    9.94930  -0.00590   -0.05930
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.91470    9.92770  -0.01300   -0.13095
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.18720   10.19840  -0.01120   -0.10982
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.94370    9.94960  -0.00590   -0.05930
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型     9.90080    9.91110  -0.01030   -0.10392
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價       9.97560    9.98640  -0.01080   -0.10815
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.00950   10.01330  -0.00380   -0.03795
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價       9.98380    9.98960  -0.00580   -0.05806
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.97000    9.89000   0.08000    0.80890
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.37000   10.27000   0.10000    0.97371
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.86000   14.75000   0.11000    0.74576
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.41000   12.30000   0.11000    0.89431
野村全球生技醫療基金                                               16.99000   16.84000   0.15000    0.89074
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.28230   10.29190  -0.00960   -0.09328
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.25810   10.26270  -0.00460   -0.04482
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.21840   10.22590  -0.00750   -0.07334
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.52760   10.53740  -0.00980   -0.09300
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.46670   10.47160  -0.00490   -0.04679
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.43120   10.43890  -0.00770   -0.07376
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.29480   10.30240  -0.00760   -0.07377
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.92810   10.93830  -0.01020   -0.09325
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.82060   10.82560  -0.00500   -0.04619
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.78670   10.79460  -0.00790   -0.07318
野村全球品牌基金                                                   28.43000   28.04000   0.39000    1.39087
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.34000   10.22000   0.12000    1.17417
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.56000   12.42000   0.14000    1.12721
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.46000   10.35000   0.11000    1.06280
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.07000   18.86000   0.21000    1.11347
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.83000   11.69000   0.14000    1.19760
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.97020   10.97200  -0.00180   -0.01641
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.99110   10.98560   0.00550    0.05007
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.78310   10.77930   0.00380    0.03525
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.44860    8.42450   0.02410    0.28607
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.27830    8.24570   0.03260    0.39536
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             7.89510    7.86550   0.02960    0.37633
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.85870   10.82790   0.03080    0.28445
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.36190   10.32110   0.04080    0.39531
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                             9.97890    9.94150   0.03740    0.37620
野村成長基金                                                       32.30000   32.35000  -0.05000   -0.15456
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23410    8.19570   0.03840    0.46854
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25440    8.20930   0.04510    0.54938
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.51870    8.47490   0.04380    0.51682
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.52880    9.48420   0.04460    0.47026
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.40260    9.35120   0.05140    0.54966
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.68640    9.63660   0.04980    0.51678
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.88000    8.74000   0.14000    1.60183
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.86000   12.65000   0.21000    1.66008
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.15590   10.17980  -0.02390   -0.23478
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.09000   10.10410  -0.01410   -0.13955
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.04660   10.06380  -0.01720   -0.17091
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.59630    9.61820  -0.02190   -0.22769
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.61330    9.62690  -0.01360   -0.14127
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.77960    9.79650  -0.01690   -0.17251
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.13680   10.15410  -0.01730   -0.17037
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.74100   10.76790  -0.02690   -0.24982
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.64350   10.65850  -0.01500   -0.14073
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.82760   10.84630  -0.01870   -0.17241
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                        9.86640    9.88500  -0.01860   -0.18816
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                          9.87050    9.87960  -0.00910   -0.09211
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                        9.83520    9.84650  -0.01130   -0.11476
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.37220    8.38180  -0.00960   -0.11453
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         8.95050    8.96720  -0.01670   -0.18623
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.81900    8.82710  -0.00810   -0.09176
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                        9.94790    9.95940  -0.01150   -0.11547
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.62300   13.63860  -0.01560   -0.11438
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.74190   12.76590  -0.02400   -0.18800
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.31250   10.32200  -0.00950   -0.09204
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.48130   10.49030  -0.00900   -0.08579
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.45100   10.45230  -0.00130   -0.01244
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.51090   10.51280  -0.00190   -0.01807
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.78040   10.78960  -0.00920   -0.08527
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.72590   10.72720  -0.00130   -0.01212
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.70500   10.70690  -0.00190   -0.01775
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.73680   10.74240  -0.00560   -0.05213
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.67230   10.67010   0.00220    0.02062
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.90200   10.90400  -0.00200   -0.01834
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.20800   10.18590   0.02210    0.21697
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.77230    9.75830   0.01400    0.14347
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.41150    9.39010   0.02140    0.22790
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.92940    8.91050   0.01890    0.21211
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.42360   11.39950   0.02410    0.21141
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.41800   10.40690   0.01110    0.10666
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.53870   11.53510   0.00360    0.03121
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.96280   10.94980   0.01300    0.11872
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.75120   10.73990   0.01130    0.10522
野村泰國基金                                                       42.65000   42.39000   0.26000    0.61335
野村高科技基金                                                     11.20000   11.19000   0.01000    0.08937
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.51500   10.43710   0.07790    0.74638
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.06740    9.99700   0.07040    0.70421
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.78440   10.71290   0.07150    0.66742
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.46910    9.39660   0.07250    0.77156
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50190    9.43200   0.06990    0.74109
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.73720    9.66950   0.06770    0.70014
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        12.06370   11.97910   0.08460    0.70623
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        14.34600   14.24530   0.10070    0.70690
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.95830   10.87440   0.08390    0.77154
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        11.00400   10.92310   0.08090    0.74063
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.45190   11.37230   0.07960    0.69995
野村貨幣市場基金                                                   16.34790   16.34770   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       14.67000   14.66000   0.01000    0.06821
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.39510   10.38860   0.00650    0.06257
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.04330   10.05190  -0.00860   -0.08556
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.25360   10.26660  -0.01300   -0.12662
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29800   10.31560  -0.01760   -0.17062
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.25080   10.26020  -0.00940   -0.09162
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27340   10.28400  -0.01060   -0.10307
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.70780   10.72610  -0.01830   -0.17061
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.62300   10.63340  -0.01040   -0.09781
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.68380   10.69480  -0.01100   -0.10285
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.93200    9.90120   0.03080    0.31107
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.93270    9.89290   0.03980    0.40231
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.87680    9.83930   0.03750    0.38112
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.56180   10.52940   0.03240    0.30771
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.51070   10.46860   0.04210    0.40216
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.45710   10.41740   0.03970    0.38109
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.56590   10.55900   0.00690    0.06535
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.92210    7.91690   0.00520    0.06568
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.28420   12.27620   0.00800    0.06517
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.61000    8.59000   0.02000    0.23283
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.36410   10.37960  -0.01550   -0.14933
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.65340   10.67410  -0.02070   -0.19393
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.31400   10.32160  -0.00760   -0.07363
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.48180   10.49430  -0.01250   -0.11911
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.37840   10.39590  -0.01750   -0.16834
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.36460   10.38000  -0.01540   -0.14836
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.65390   10.67460  -0.02070   -0.19392
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.31360   10.32130  -0.00770   -0.07460
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.48600   10.49840  -0.01240   -0.11811
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.37730   10.39480  -0.01750   -0.16835
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.37250   10.39290  -0.02040   -0.19629
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.66880   10.69450  -0.02570   -0.24031
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.32040   10.33290  -0.01250   -0.12097
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.49040   10.50780  -0.01740   -0.16559
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.38950   10.41170  -0.02220   -0.21322
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.37250   10.39290  -0.02040   -0.19629
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.67080   10.69650  -0.02570   -0.24027
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.32780   10.34030  -0.01250   -0.12089
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.50480   10.52230  -0.01750   -0.16631
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.39010   10.41240  -0.02230   -0.21417
野村精選貨幣市場基金                                               12.11870   12.11860   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.62000   11.45000   0.17000    1.48472
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.85000   10.68000   0.17000    1.59176
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.14000    9.99000   0.15000    1.50150
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.42000    7.40000   0.02000    0.27027
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.62000   10.59000   0.03000    0.28329
野村積極成長基金                                                   13.69000   13.71000  -0.02000   -0.14588
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                       10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    38.60000   38.57000   0.03000    0.07778
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.63580   10.61300   0.02280    0.21483
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.46870    8.45760   0.01110    0.13124
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.80200    7.78480   0.01720    0.22094
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.65310    7.63710   0.01600    0.20950
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.20420   12.18870   0.01550    0.12717
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.91420   10.89020   0.02400    0.22038
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.74690   10.72440   0.02250    0.20980
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.80000   11.68000   0.12000    1.02740
野村環球基金-人民幣計價                                            17.78000   17.60000   0.18000    1.02273
野村環球基金-美元計價                                              13.74000   13.60000   0.14000    1.02941
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.56000   19.36000   0.20000    1.03306
野村鴻利基金                                                       24.32000   24.29000   0.03000    0.12351
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.90850   16.90830   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       20.55000   20.53000   0.02000    0.09742
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.30000   13.33000  -0.03000   -0.22506
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.40000   15.31000   0.09000    0.58785
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.79460   10.80700  -0.01240   -0.11474
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    14.13470   14.15130  -0.01660   -0.11730
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.89070   10.87970   0.01100    0.10111
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.53580   10.56840  -0.03260   -0.30847
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.74560   10.72010   0.02550    0.23787
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.36500   10.38410  -0.01910   -0.18394
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                           10.24050   10.20990   0.03060    0.29971
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                             10.05790   10.07040  -0.01250   -0.12413
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.00540   10.02260  -0.01720   -0.17161
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.35200   10.35240  -0.00040   -0.00386
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.50560   10.50480   0.00080    0.00762
凱基台商天下基金                                                   13.99000   13.77000   0.22000    1.59768
凱基台灣精五門基金                                                 22.54000   22.46000   0.08000    0.35619
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       47.29150   47.63410  -0.34260   -0.71923
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   48.48990   48.74150  -0.25160   -0.51619
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.13520   42.17800  -0.04280   -0.10147
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.49000   10.40000   0.09000    0.86538
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.58900   10.49450   0.09450    0.90047
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   47.49950   47.89210  -0.39260   -0.81976
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         48.65590   49.01980  -0.36390   -0.74235
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             48.63990   49.53050  -0.89060   -1.79808
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.83000   12.70000   0.13000    1.02362
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.26300   11.19410   0.06890    0.61550
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.60130   11.60120   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       30.23000   30.16000   0.07000    0.23210
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.85000   22.64000   0.21000    0.92756
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.75980   21.54580   0.21400    0.99323
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.14000   17.00000   0.14000    0.82353
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.09540   15.95630   0.13910    0.87176
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.34000    7.30000   0.04000    0.54795
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    43.39770   43.81340  -0.41570   -0.94880
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    43.64530   44.03130  -0.38600   -0.87665
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   43.75860   44.22130  -0.46270   -1.04633
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.85000   11.70000   0.15000    1.28205
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.21000   11.11530   0.09470    0.85198
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.92000   10.83000   0.09000    0.83102
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.46820   12.37280   0.09540    0.77105
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     13.00000   12.91000   0.09000    0.69713
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.88000   12.77000   0.11000    0.86139
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.39830   12.28980   0.10850    0.88285
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                       10.47920   10.34850   0.13070    1.26298
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.95370    9.86790   0.08580    0.86949
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                       10.14590   10.06300   0.08290    0.82381
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                       10.47910   10.34840   0.13070    1.26300
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.95370    9.86790   0.08580    0.86949
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                       10.14590   10.06300   0.08290    0.82381
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.44000   12.63000  -0.19000   -1.50435
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.08000   34.06000   1.02000    2.99472
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.84000   32.37000   0.47000    1.45196
富邦上証180基金                                                    31.18000   31.23000  -0.05000   -0.16010
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19960    0.19650   0.00310    1.57761
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.26000    6.17000   0.09000    1.45867
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.16000    6.17000  -0.01000   -0.16207
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   46.48000   46.14000   0.34000    0.73689
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               12.50840   12.35850   0.14990    1.21293
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.47120   11.34650   0.12470    1.09902
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.99790   10.91010   0.08780    0.80476
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.59190   10.46500   0.12690    1.21261
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.63080    9.52610   0.10470    1.09909
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.24380    9.16990   0.07390    0.80590
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.14810   20.66220  -0.51410   -2.48812
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.67420   11.67170   0.00250    0.02142
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.54850   10.59190  -0.04340   -0.40975
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.79940   13.76880   0.03060    0.22224
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.99780    1.99580   0.00200    0.10021
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.38160    9.36070   0.02090    0.22327
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.40710    1.40570   0.00140    0.09959
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.55760   12.54620   0.01140    0.09086
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.81840    1.81820   0.00020    0.01100
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.47400   10.46450   0.00950    0.09078
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.53800    1.53780   0.00020    0.01301
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.98780   10.99190  -0.00410   -0.03730
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.92050   10.92170  -0.00120   -0.01099
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.83000   15.93000  -0.10000   -0.62775
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.19000   16.98000   0.21000    1.23675
富邦日本東証基金                                                   19.40000   19.27000   0.13000    0.67462
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    46.14000   46.17000  -0.03000   -0.06498
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    45.53000   45.32000   0.21000    0.46337
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.09000   51.82000   0.27000    0.52103
富邦台灣心基金                                                     22.93000   22.84000   0.09000    0.39405
富邦台灣釆吉50基金                                                 45.92000   45.66000   0.26000    0.56943
富邦台灣科技指數基金                                               56.11000   55.71000   0.40000    0.71800
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   49.47230   49.75730  -0.28500   -0.57278
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.90600   41.81600   0.09000    0.21523
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31480    0.31240   0.00240    0.76825
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.69030    2.68930   0.00100    0.03718
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.36170    0.36220  -0.00050   -0.13805
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.23420   11.25590  -0.02170   -0.19279
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.29400    2.29310   0.00090    0.03925
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.34030    0.34080  -0.00050   -0.14671
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.51200    9.53040  -0.01840   -0.19307
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             22.90000   22.95000  -0.05000   -0.21786
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 26.86000   26.86000   0.00000    0.00000
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.71560   15.71540   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.51000   17.53000  -0.02000   -0.11409
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         42.16320   42.26850  -0.10530   -0.24912
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF   46.28180   46.62660  -0.34480   -0.73949
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等   40.88330   40.96340  -0.08010   -0.19554
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行    41.21300   41.31540  -0.10240   -0.24785
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.50120   40.54710  -0.04590   -0.11320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   47.70570   48.13030  -0.42460   -0.88219
富邦長紅基金                                                       63.81000   63.60000   0.21000    0.33019
富邦科技基金                                                       25.81000   25.75000   0.06000    0.23301
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           41.88550   41.95030  -0.06480   -0.15447
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        48.61490   49.39260  -0.77770   -1.57453
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          41.47060   41.67610  -0.20550   -0.49309
富邦恒生國企ETF基金                                                19.83000   19.75000   0.08000    0.40506
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.27000   14.33000  -0.06000   -0.41870
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              24.58000   24.30000   0.28000    1.15226
富邦高成長基金                                                     24.62000   24.53000   0.09000    0.36690
富邦基金A類型                                                      14.20000   14.10000   0.10000    0.70922
富邦基金I類型                                                      14.20000   14.10000   0.10000    0.70922
富邦深証100基金                                                    10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.22000   19.98000   0.24000    1.20120
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42180    0.42120   0.00060    0.14245
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.35190   12.33140   0.02050    0.16624
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.16040    9.14520   0.01520    0.16621
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29690    0.29650   0.00040    0.13491
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.35520    8.34130   0.01390    0.16664
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.06480   10.08980  -0.02500   -0.24777
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.80500   10.83670  -0.03170   -0.29252
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.29120    9.31430  -0.02310   -0.24801
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.96940    9.99860  -0.02920   -0.29204
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      17.95000   17.83000   0.12000    0.67302
富邦精準基金                                                       45.82000   45.70000   0.12000    0.26258
富邦精銳中小基金                                                   12.27000   12.25000   0.02000    0.16327
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.33000   18.26000   0.07000    0.38335
富邦臺灣公司治理100基金                                            21.23000   21.14000   0.09000    0.42573
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.15000    7.18000  -0.03000   -0.41783
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.80000   15.67000   0.13000    0.82961
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.10000   20.09000   0.01000    0.04978
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.93630   10.82670   0.10960    1.01231
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.25520   10.20850   0.04670    0.45746
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.58210   10.53890   0.04320    0.40991
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.35200   10.24830   0.10370    1.01188
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.66200    9.61790   0.04410    0.45852
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.95790    9.91730   0.04060    0.40939
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富達台灣成長基金                                                   31.31000   31.09000   0.22000    0.70762
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.88040    9.86290   0.01750    0.17743
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85370    9.83880   0.01490    0.15144
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.65320    9.63900   0.01420    0.14732
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.25120   10.23360   0.01760    0.17198
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.23010   10.21470   0.01540    0.15076
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.02510   10.01020   0.01490    0.14885
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.33680    8.32310   0.01370    0.16460
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.04150    9.02720   0.01430    0.15841
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.57900    8.56570   0.01330    0.15527
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.16150   10.14540   0.01610    0.15869
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.24930   10.23310   0.01620    0.15831
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.75470    9.73960   0.01510    0.15504
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.91310    9.89740   0.01570    0.15863
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.59390    8.58110   0.01280    0.14917
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.89990    9.88570   0.01420    0.14364
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.14620    9.13350   0.01270    0.13905
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.47830   11.46060   0.01770    0.15444
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.30420   11.28800   0.01620    0.14352
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.57230   10.55750   0.01480    0.14018
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.35420    9.34080   0.01340    0.14346
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.14000   15.02000   0.12000    0.79893
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.80830    8.80470   0.00360    0.04089
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.71940    9.71570   0.00370    0.03808
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.18750    9.18430   0.00320    0.03484
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.70520   10.70100   0.00420    0.03925
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.74870   10.74460   0.00410    0.03816
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.22640   10.22290   0.00350    0.03424
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.34410    9.34030   0.00380    0.04068
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.34000    9.12000   0.22000    2.41228
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.74000    9.54000   0.20000    2.09644
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.70000    8.53000   0.17000    1.99297
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        8.08000    7.83000   0.25000    3.19285
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                  10.47000   10.14000   0.33000    3.25444
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.00000    8.75000   0.25000    2.85714
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.94000    8.70000   0.24000    2.75862
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                  10.11000    9.83000   0.28000    2.84842
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.14480   10.11090   0.03390    0.33528
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41030    9.39080   0.01950    0.20765
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.96330    8.94720   0.01610    0.17994
富蘭克林華美中華基金                                               11.64000   11.43000   0.21000    1.83727
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               23.13000   22.96000   0.17000    0.74042
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 22.45000   22.37000   0.08000    0.35762
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.60000    9.51000   0.09000    0.94637
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.48000    9.39000   0.09000    0.95847
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.20580    8.24900  -0.04320   -0.52370
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.30470    9.35040  -0.04570   -0.48875
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.32890   10.37970  -0.05080   -0.48942
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.88150    9.93350  -0.05200   -0.52348
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.61770   11.60360   0.01410    0.12151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.66880    8.65830   0.01050    0.12127
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.78940    8.77870   0.01070    0.12189
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.87390    9.86190   0.01200    0.12168
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.55150   14.51080   0.04070    0.28048
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.45130   10.42220   0.02910    0.27921
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.36880   10.33990   0.02890    0.27950
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.62340   10.60810   0.01530    0.14423
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.62210    7.61120   0.01090    0.14321
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.94230    8.92940   0.01290    0.14447
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.93160    9.91730   0.01430    0.14419
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.29090   11.27870   0.01220    0.10817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.56450    7.55630   0.00820    0.10852
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.89330    8.88370   0.00960    0.10806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.04260   10.03170   0.01090    0.10866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.91940   10.90090   0.01850    0.16971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66400    7.65100   0.01300    0.16991
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19620    8.20390  -0.00770   -0.09386
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.25540    9.26170  -0.00630   -0.06802
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.36230   10.36940  -0.00710   -0.06847
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.08100   13.09320  -0.01220   -0.09318
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.22000    8.16000   0.06000    0.73529
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.58000    8.53000   0.05000    0.58617
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.90000    8.83000   0.07000    0.79275
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.97000   10.89000   0.08000    0.73462
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.49000    8.37000   0.12000    1.43369
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.65000   12.47000   0.18000    1.44346
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.67000    8.64000   0.03000    0.34722
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.38000   10.34000   0.04000    0.38685
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.26000   0.03000    0.36320
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.43000    9.39000   0.04000    0.42599
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.16690   13.07810   0.08880    0.67900
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.55000   10.54000   0.01000    0.09488
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.88000    9.86000   0.02000    0.20284
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.63000    9.60000   0.03000    0.31250
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
富蘭克林華美第一富基金                                             40.53000   40.21000   0.32000    0.79582
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.35790   10.35770   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.46000    8.40000   0.06000    0.71429
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.17000    9.11000   0.06000    0.65862
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.90000   14.76000   0.14000    0.94851
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.48000   13.40000   0.08000    0.59701
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.90000   15.82000   0.08000    0.50569
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.62750    9.66620  -0.03870   -0.40036
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.62740    9.66610  -0.03870   -0.40037
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.66630    9.68540  -0.01910   -0.19720
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.66630    9.68530  -0.01900   -0.19617
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.63080    9.67170  -0.04090   -0.42288
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.55790    9.59840  -0.04050   -0.42195
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.55780    9.59840  -0.04060   -0.42299
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                      9.78020    9.82570  -0.04550   -0.46307
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                      9.70600    9.75110  -0.04510   -0.46251
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                     9.70600    9.75110  -0.04510   -0.46251
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.33760    6.30060   0.03700    0.58725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.53910   10.46660   0.07250    0.69268
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.47810    9.47190   0.00620    0.06546
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.52820   11.52070   0.00750    0.06510
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.72170    6.72210  -0.00040   -0.00595
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.85350    8.85170   0.00180    0.02034
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93480   10.93540  -0.00060   -0.00549
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    70.99000   71.55000  -0.56000   -0.78267
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    73.35000   74.07000  -0.72000   -0.97205
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.86200   62.92930  -0.06730   -0.10695
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.88000   20.85000   0.03000    0.14388
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.64000   10.64000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              70.54810   71.23360  -0.68550   -0.96233
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 68.97280   69.43520  -0.46240   -0.66594
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.89830   11.89760   0.00070    0.00588
復華人生目標基金                                                   40.86710   40.77460   0.09250    0.22686
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                            9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                              9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
復華大中華中小策略基金                                              8.89000    8.79000   0.10000    1.13766
復華中小精選基金                                                   67.92000   67.63000   0.29000    0.42880
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.61220   52.62310  -0.01090   -0.02071
復華中國特選信用債券ETF基金                                        63.25400   63.36790  -0.11390   -0.17974
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                       10.21000   10.01000   0.20000    1.99800
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        9.00000    8.87000   0.13000    1.46561
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     12.01000   11.85000   0.16000    1.35021
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.76000   10.62000   0.14000    1.31827
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.16000   10.07000   0.09000    0.89374
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                            9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                              9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
復華台灣智能基金                                                   12.00000   11.96000   0.04000    0.33445
復華全方位基金                                                     30.65000   30.39000   0.26000    0.85554
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.73000   12.60000   0.13000    1.03175
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          20.29000   20.09000   0.20000    0.99552
復華全球平衡基金-美元                                               9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.72000   19.68000   0.04000    0.20325
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.27000   14.07000   0.20000    1.42146
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.93000   13.74000   0.19000    1.38282
復華全球原物料基金                                                  8.09000    8.02000   0.07000    0.87282
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.00000   12.92000   0.08000    0.61920
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.25810   12.26010  -0.00200   -0.01631
復華全球債券基金                                                   15.33400   15.40570  -0.07170   -0.46541
復華全球債券組合基金                                               15.38000   15.38000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.39000   15.27000   0.12000    0.78585
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.60000   10.51000   0.09000    0.85633
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.69000    9.65000   0.04000    0.41451
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
復華有利貨幣市場基金                                               13.50100   13.50080   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.34000   11.32000   0.02000    0.17668
復華亞太成長基金                                                   12.50000   12.31000   0.19000    1.54346
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.05000    8.94000   0.11000    1.23043
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
復華東協世紀基金                                                   12.05000   11.98000   0.07000    0.58431
復華南非幣長期收益基金A                                            13.89000   13.94000  -0.05000   -0.35868
復華南非幣長期收益基金B                                             7.86000    7.89000  -0.03000   -0.38023
復華南非幣短期收益基金A                                            14.57000   14.58000  -0.01000   -0.06859
復華南非幣短期收益基金B                                             8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      74.63260   75.80940  -1.17680   -1.55231
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.47000   21.47000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                              12.63000   12.51000   0.12000    0.95923
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.97000   12.85000   0.12000    0.93385
復華恒生基金                                                       20.39000   20.40000  -0.01000   -0.04902
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
復華恒生單日正向二倍基金                                           27.35000   27.30000   0.05000    0.18315
復華神盾基金                                                       27.87510   27.83500   0.04010    0.14406
復華高成長基金                                                     70.55000   70.08000   0.47000    0.67066
復華高益策略組合基金                                               13.67000   13.68000  -0.01000   -0.07310
復華貨幣市場基金                                                   14.46490   14.46470   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.14000   18.01000   0.13000    0.72182
復華富時台灣高股息低波動基金                                       47.89000   47.64000   0.25000    0.52477
復華復華基金                                                       22.12000   21.96000   0.16000    0.72860
復華華人世紀基金                                                   17.37000   17.10000   0.27000    1.57895
復華傳家二號基金                                                   33.93300   33.68040   0.25260    0.74999
復華傳家基金                                                       23.51240   23.45600   0.05640    0.24045
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.93000   15.91000   0.02000    0.12571
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.72000   11.67000   0.05000    0.42845
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.43000   14.38000   0.05000    0.34771
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
復華新興人民幣短期收益基金                                         11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
復華新興人民幣債券基金A                                            12.24000   12.23000   0.01000    0.08177
復華新興人民幣債券基金B                                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     23.06000   23.20000  -0.14000   -0.60345
復華新興市場企業債券ETF基金                                        71.89000   72.18000  -0.29000   -0.40177
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.32000    5.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.79000   11.78000   0.01000    0.08489
復華新興市場短期收益基金                                           11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.22000    9.19000   0.03000    0.32644
復華滬深300 A股基金                                                23.42000   23.45000  -0.03000   -0.12793
復華數位經濟基金                                                   48.21000   48.04000   0.17000    0.35387
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.98960    9.99570  -0.00610   -0.06103
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.75340    9.76010  -0.00670   -0.06865
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.53090   10.53730  -0.00640   -0.06074
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.14680   10.15390  -0.00710   -0.06992
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                           10.12670   10.10660   0.02010    0.19888
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                             10.06220   10.06720  -0.00500   -0.04967
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.17430   10.17810  -0.00380   -0.03734
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.88720   10.89610  -0.00890   -0.08168
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                             10.03200   10.03630  -0.00430   -0.04284
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.75830   10.76770  -0.00940   -0.08730
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.38940   10.39380  -0.00440   -0.04233
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.12880   11.13820  -0.00940   -0.08439
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.63390   10.61950   0.01440    0.13560
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.57380   10.58040  -0.00660   -0.06238
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.76010   10.77160  -0.01150   -0.10676
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.59310   10.57640   0.01670    0.15790
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.83690   11.82930   0.00760    0.06425
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.51080   10.51430  -0.00350   -0.03329
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.77440   10.75740   0.01700    0.15803
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           12.13570   12.13590  -0.00020   -0.00165
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.65340   10.65690  -0.00350   -0.03284
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.88760   10.89610  -0.00850   -0.07801
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.13860   10.12730   0.01130    0.11158
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.11880   10.12750  -0.00870   -0.08590
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.10780   10.12120  -0.01340   -0.13240
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.44120   10.43400   0.00720    0.06901
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.78220   10.77050   0.01170    0.10863
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.43230   10.44650  -0.01420   -0.13593
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.43980   10.43270   0.00710    0.06806
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.78210   10.77030   0.01180    0.10956
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.42910   10.44320  -0.01410   -0.13502
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.33560   10.31820   0.01740    0.16863
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.30250   10.30700  -0.00450   -0.04366
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.33380   10.31630   0.01750    0.16963
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.30340   10.30800  -0.00460   -0.04463
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.89250   10.88010   0.01240    0.11397
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.87310   10.88410  -0.01100   -0.10106
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           11.05480   11.07090  -0.01610   -0.14543
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.14490   10.13380   0.01110    0.10953
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.12130   10.13020  -0.00890   -0.08786
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.11100   10.12440  -0.01340   -0.13235
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.25750    9.24680   0.01070    0.11572
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.10050    8.11370  -0.01320   -0.16269
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.20770    8.22470  -0.01700   -0.20669
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             12.12600   12.11200   0.01400    0.11559
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.63790   10.65520  -0.01730   -0.16236
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.90390   10.92650  -0.02260   -0.20684
景順主流基金                                                       18.58000   18.55000   0.03000    0.16173
景順台灣科技基金                                                   32.58000   32.46000   0.12000    0.36969
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.93000    9.88000   0.05000    0.50607
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.96000    8.93000   0.03000    0.33595
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.57000   11.53000   0.04000    0.34692
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.86000   10.83000   0.03000    0.27701
景順全球科技基金                                                   23.89000   23.54000   0.35000    1.48683
景順全球康健基金                                                   19.84000   19.67000   0.17000    0.86426
景順貨幣市場基金                                                   15.99910   15.99890   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       32.93000   32.83000   0.10000    0.30460
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.67000   14.47000   0.20000    1.38217
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.94000   13.76000   0.18000    1.30814
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.90000   10.79000   0.11000    1.01946
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.19000   0.10000    0.89366
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.62000   11.51000   0.11000    0.95569
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.89000   11.78000   0.11000    0.93379
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61870    8.60800   0.01070    0.12430
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.83120    7.83330  -0.00210   -0.02681
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.49980   11.48560   0.01420    0.12363
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.42730   10.43010  -0.00280   -0.02685
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.43000    8.24000   0.19000    2.30583
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.89000    7.70000   0.19000    2.46753
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.79000   11.51000   0.28000    2.43267
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.64050    9.63850   0.00200    0.02075
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.99950   10.00190  -0.00240   -0.02400
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.24650   10.24440   0.00210    0.02050
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.63210   10.63470  -0.00260   -0.02445
華南永昌永昌基金                                                   20.62000   20.43000   0.19000    0.93000
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.66000   10.68000  -0.02000   -0.18727
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.94660   14.94960  -0.00300   -0.02007
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.92000    9.84000   0.08000    0.81301
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.40000   10.32000   0.08000    0.77519
華南永昌全球精品基金                                               16.83000   16.64000   0.19000    1.14183
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.55000   10.46000   0.09000    0.86042
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.70000   10.61000   0.09000    0.84826
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.43000   13.31000   0.12000    0.90158
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.54000   13.43000   0.11000    0.81906
華南永昌物聯網精選基金                                             12.45000   12.27000   0.18000    1.46699
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.28830   16.28800   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               25.19550   24.99160   0.20390    0.81587
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                           10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.99520   11.99510   0.00010    0.00083
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.76120   10.75800   0.00320    0.02975
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.57260   10.62100  -0.04840   -0.45570
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.97430    9.97200   0.00230    0.02306
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.74100    9.78520  -0.04420   -0.45170
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.60010   10.59800   0.00210    0.01982
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.34890   10.39620  -0.04730   -0.45497
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.94680    9.94470   0.00210    0.02112
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.65340    9.69750  -0.04410   -0.45476
華頓中小型基金                                                     21.20000   21.27000  -0.07000   -0.32910
華頓中國多重機會平衡基金                                           12.01370   11.97520   0.03850    0.32150
華頓台灣基金                                                       23.77000   23.68000   0.09000    0.38007
華頓平安貨幣市場基金                                               11.57590   11.57570   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               17.22000   17.11000   0.11000    0.64290
華頓全球高收益債券基金A                                            13.85360   13.84260   0.01100    0.07946
華頓全球高收益債券基金B                                             8.03240    8.02600   0.00640    0.07974
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.84450    2.76780   0.07670    2.77115
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.62160   12.32330   0.29830    2.42062
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.40260    0.39290   0.00970    2.46882
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         12.21180   12.09420   0.11760    0.97237
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         12.21180   12.09420   0.11760    0.97237
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.84180   10.72800   0.11380    1.06078
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.77260   10.70540   0.06720    0.62772
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.77210   10.70490   0.06720    0.62775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.45300    9.39400   0.05900    0.62806
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.81420   10.74200   0.07220    0.67213
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.81410   10.74190   0.07220    0.67213
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.48350    9.41900   0.06450    0.68479
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.41000   10.96000   0.45000    4.10584
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.75000    9.40000   0.35000    3.72340
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.29000    9.91000   0.38000    3.83451
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.68030    2.67430   0.00600    0.22436
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.11000    2.10090   0.00910    0.43315
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.03980   12.05020  -0.01040   -0.08631
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.29560    9.30360  -0.00800   -0.08599
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37870    0.37900  -0.00030   -0.07916
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29410    0.29420  -0.00010   -0.03399
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.55000    3.48000   0.07000    2.01149
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.74000   15.48000   0.26000    1.67959
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.49000   0.01000    2.04082
匯豐台灣精典基金                                                   24.67000   24.49000   0.18000    0.73499
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.63000   12.52000   0.11000    0.87859
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.22000    8.11000   0.11000    1.35635
匯豐安富基金                                                       25.98000   25.86000   0.12000    0.46404
匯豐成功基金                                                       42.60000   42.56000   0.04000    0.09398
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.38000   0.02000    0.84034
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                    9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.51000   10.45000   0.06000    0.57416
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.26000   11.20000   0.06000    0.53571
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                    9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.75830    2.74900   0.00930    0.33830
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.41200    2.40340   0.00860    0.35783
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.95910   11.95730   0.00180    0.01505
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.99760    7.99530   0.00230    0.02877
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.39120    0.39100   0.00020    0.05115
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33460    0.33450   0.00010    0.02990
匯豐金磚動力基金                                                   14.57000   14.38000   0.19000    1.32128
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.01610   15.01600   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.98000    4.99000  -0.01000   -0.20040
匯豐新鑽動力基金                                                   10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.48550    5.54420  -0.05870   -1.05876
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.35920    9.41840  -0.05920   -0.62856
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.28000   52.89000   0.39000    0.73738
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.28000   52.89000   0.39000    0.73738
匯豐龍騰電子基金                                                   38.46000   38.16000   0.30000    0.78616
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.81170   12.82710  -0.01540   -0.12006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.60000   18.47000   0.13000    0.70384
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.30000    9.12000   0.18000    1.97368
新光中國成長基金(美元)                                              9.11000    8.94000   0.17000    1.90157
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.23000    9.05000   0.18000    1.98895
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.51750   11.51920  -0.00170   -0.01476
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.29970   10.31380  -0.01410   -0.13671
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.80120   10.82110  -0.01990   -0.18390
新光台灣富貴基金                                                   24.64000   24.58000   0.06000    0.24410
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.73000   21.50000   0.23000    1.06977
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.65200   40.64790   0.00410    0.01009
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    46.96730   47.34800  -0.38070   -0.80405
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.20000   10.03000   0.17000    1.69492
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.87000    9.71000   0.16000    1.64779
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.09000    9.93000   0.16000    1.61128
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.77000   10.65000   0.12000    1.12676
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.67000   10.56000   0.11000    1.04167
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                  10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                                10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光全球債券基金(A累積)美元                                        11.15350   11.17860  -0.02510   -0.22454
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      11.08180   11.11210  -0.03030   -0.27268
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.49990   10.52340  -0.02350   -0.22331
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.41900   10.44740  -0.02840   -0.27184
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.14000   11.09000   0.05000    0.45086
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.21000    9.14000   0.07000    0.76586
新光吉星貨幣市場基金                                               15.51470   15.51450   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.59000    8.53000   0.06000    0.70340
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.72000    8.66000   0.06000    0.69284
新光亞洲精選基金-美金                                              20.51000   20.29000   0.22000    1.08428
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.13000   20.91000   0.22000    1.05213
新光店頭基金                                                       23.27000   23.13000   0.14000    0.60527
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                  10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金          42.77440   43.09780  -0.32340   -0.75039
新光特選內需收益ETF基金                                            20.64000   20.64000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                   13.58000   13.53000   0.05000    0.36955
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.28370   10.28100   0.00270    0.02626
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.63060   10.63260  -0.00200   -0.01881
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.08230   10.08580  -0.00350   -0.03470
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.36380    9.36110   0.00270    0.02884
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.65250    9.65440  -0.00190   -0.01968
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.14880    9.15290  -0.00410   -0.04479
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.28720   41.34840  -0.06120   -0.14801
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       47.97550   48.68960  -0.71410   -1.46664
新光澳幣八年期保本基金                                             11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
新光澳幣十年期保本基金                                             11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.51000   12.50000   0.01000    0.08000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.87730   10.87740  -0.00010   -0.00092
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.53650    9.53670  -0.00020   -0.00210
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.53890    9.54410  -0.00520   -0.05448
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.65280   10.65860  -0.00580   -0.05442
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.67840   10.68200  -0.00360   -0.03370
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.54500    9.54820  -0.00320   -0.03351
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.50960    9.51280  -0.00320   -0.03364
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.62460   10.62820  -0.00360   -0.03387
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.16000    7.08000   0.08000    1.12994
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.31000   10.23000   0.08000    0.78201
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.76320   10.74570   0.01750    0.16286
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.50860    9.49290   0.01570    0.16539
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.50750   10.49270   0.01480    0.14105
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.45600    9.44270   0.01330    0.14085
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.53130    9.51870   0.01260    0.13237
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.59240   10.57860   0.01380    0.13045
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.87750   14.86060   0.01690    0.11372
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.59460    8.58490   0.00970    0.11299
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            40.99570   41.00500  -0.00930   -0.02268
群益10年期以上金融債ETF基金                                        45.07040   45.40990  -0.33950   -0.74763
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     45.64570   46.12240  -0.47670   -1.03355
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 46.21210   46.62410  -0.41200   -0.88366
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               47.63890   48.24930  -0.61040   -1.26510
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  45.75660   46.13080  -0.37420   -0.81117
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 49.23730   49.72530  -0.48800   -0.98139
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                50.54920   50.76090  -0.21170   -0.41705
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  48.62500   48.93400  -0.30900   -0.63146
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.97940   11.00160  -0.02220   -0.20179
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  48.59310   49.40860  -0.81550   -1.65052
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.70080   40.67830   0.02250    0.05531
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.50510   11.50280   0.00230    0.02000
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.11710   10.12030  -0.00320   -0.03162
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      13.69640   13.47030   0.22610    1.67851
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.98180    9.81690   0.16490    1.67976
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                      10.50000   10.33000   0.17000    1.64569
群益大印度基金N-新臺幣                                              9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
群益大印度基金-人民幣                                              13.07720   13.08430  -0.00710   -0.05426
群益大印度基金-美元                                                11.99180   11.99810  -0.00630   -0.05251
群益大印度基金-新臺幣                                              11.56000   11.57000  -0.01000   -0.08643
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.15100   12.01420   0.13680    1.13865
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.42590   11.29710   0.12880    1.14012
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.79430   10.67280   0.12150    1.13841
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.25950    9.15510   0.10440    1.14035
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.86000    8.77000   0.09000    1.02623
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.75240    9.64260   0.10980    1.13870
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.40060    8.30590   0.09470    1.14015
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.03000    8.93000   0.10000    1.11982
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.01300    8.91150   0.10150    1.13898
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.02410    7.93360   0.09050    1.14072
群益中小型股基金                                                   46.30000   45.88000   0.42000    0.91543
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.65050   10.58730   0.06320    0.59694
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.64150    9.58410   0.05740    0.59891
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               9.19280    9.14210   0.05070    0.55458
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               9.01420    8.96060   0.05360    0.59817
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.15880    8.11030   0.04850    0.59801
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.78010    7.73720   0.04290    0.55446
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.57050   10.56710   0.00340    0.03218
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.62740   11.62370   0.00370    0.03183
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20170   11.19740   0.00430    0.03840
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.43120   10.43150  -0.00030   -0.00288
群益中國新機會基金N-人民幣                                          9.08540    8.85900   0.22640    2.55559
群益中國新機會基金N-美元                                            8.13490    7.93210   0.20280    2.55670
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.84000    8.62000   0.22000    2.55220
群益中國新機會基金-人民幣                                           8.05720    7.85640   0.20080    2.55588
群益中國新機會基金-美元                                             8.69760    8.48080   0.21680    2.55636
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.43000    8.23000   0.20000    2.43013
群益平衡王基金                                                     20.27600   20.20840   0.06760    0.33451
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.95750    9.96540  -0.00790   -0.07927
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.04080   10.05320  -0.01240   -0.12334
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.95760    9.96540  -0.00780   -0.07827
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.04080   10.05320  -0.01240   -0.12334
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.95760    9.96550  -0.00790   -0.07927
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.04070   10.05320  -0.01250   -0.12434
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.02050   10.03220  -0.01170   -0.11662
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                             9.94540    9.93440   0.01100    0.11073
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                          10.02850   10.02190   0.00660    0.06586
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                             9.94540    9.93440   0.01100    0.11073
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                          10.02850   10.02190   0.00660    0.06586
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                            9.94540    9.93440   0.01100    0.11073
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                         10.02850   10.02190   0.00660    0.06586
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                          10.02650   10.01900   0.00750    0.07486
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                              9.95190    9.94780   0.00410    0.04122
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                           10.03510   10.03550  -0.00040   -0.00399
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                              9.95190    9.94780   0.00410    0.04122
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                           10.03510   10.03550  -0.00040   -0.00399
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                             9.95190    9.94780   0.00410    0.04122
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                          10.03510   10.03550  -0.00040   -0.00399
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                           10.02620   10.02580   0.00040    0.00399
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.58000    6.55000   0.03000    0.45802
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.50940   12.42120   0.08820    0.71008
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.64210   11.55980   0.08230    0.71195
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.22000   11.15000   0.07000    0.62780
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.67100   10.59570   0.07530    0.71067
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.92990    9.85970   0.07020    0.71199
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.57000    9.51000   0.06000    0.63091
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                              10.45910   10.38530   0.07380    0.71062
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.50250   10.49970   0.00280    0.02667
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.28040   10.27780   0.00260    0.02530
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.24890    9.24630   0.00260    0.02812
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.24760    9.24520   0.00240    0.02596
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.56360   10.56070   0.00290    0.02746
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.60320   10.60040   0.00280    0.02641
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.41220    9.40960   0.00260    0.02763
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.89470    9.89210   0.00260    0.02628
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.37590   11.38990  -0.01400   -0.12292
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.81720    7.82680  -0.00960   -0.12266
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.77310   10.75960   0.01350    0.12547
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.58120   10.56750   0.01370    0.12964
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.77190   10.76270   0.00920    0.08548
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.92590    9.91350   0.01240    0.12508
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.86420    9.85140   0.01280    0.12993
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.04270   10.03410   0.00860    0.08571
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.77310   10.75970   0.01340    0.12454
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.58110   10.56730   0.01380    0.13059
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.77180   10.76260   0.00920    0.08548
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.92600    9.91350   0.01250    0.12609
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.86410    9.85130   0.01280    0.12993
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.04270   10.03410   0.00860    0.08571
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.80450    9.72970   0.07480    0.76878
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.59000   11.51000   0.08000    0.69505
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.04230   15.91970   0.12260    0.77012
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        16.08000   15.97000   0.11000    0.68879
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.38720   10.37250   0.01470    0.14172
群益印度中小基金N-美元                                              8.50230    8.49020   0.01210    0.14252
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.17000    8.16000   0.01000    0.12255
群益印度中小基金-人民幣                                            14.06190   14.04210   0.01980    0.14100
群益印度中小基金-美元                                              12.16070   12.14340   0.01730    0.14246
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.29000   14.28000   0.01000    0.07003
群益多利策略組合基金                                               11.95000   11.96000  -0.01000   -0.08361
群益多重收益組合基金                                               14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
群益多重資產組合基金                                               15.74000   15.71000   0.03000    0.19096
群益安家基金                                                       26.18130   26.09770   0.08360    0.32033
群益安穩貨幣市場基金                                               16.16580   16.16560   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               21.93000   21.68000   0.25000    1.15314
群益亞太中小基金                                                   10.59000   10.52000   0.07000    0.66540
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.53000   16.43000   0.10000    0.60864
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.77940   10.80080  -0.02140   -0.19813
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.95030    7.96610  -0.01580   -0.19834
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.47260   10.49340  -0.02080   -0.19822
群益店頭市場基金                                                  100.50000   99.67000   0.83000    0.83275
群益東方盛世基金                                                    8.82000    8.78000   0.04000    0.45558
群益東協成長基金-人民幣                                            13.32730   13.24200   0.08530    0.64416
群益東協成長基金-美元                                              11.40650   11.33330   0.07320    0.64588
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.46000   11.40000   0.06000    0.52632
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               12.05990   12.02250   0.03740    0.31108
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 11.20020   11.16520   0.03500    0.31347
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.68210   10.65280   0.02930    0.27505
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.84140    9.81080   0.03060    0.31190
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.14260    9.11410   0.02850    0.31270
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.71790    8.69400   0.02390    0.27490
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              11.04570   11.01540   0.03030    0.27507
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.63080    9.60090   0.02990    0.31143
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.30490    9.27590   0.02900    0.31264
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.73910    9.71240   0.02670    0.27491
群益長安基金                                                       30.63000   30.51000   0.12000    0.39331
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.35740   10.26150   0.09590    0.93456
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.66830   15.52330   0.14500    0.93408
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.38000   15.24000   0.14000    0.91864
群益真善美基金                                                     16.02130   16.00490   0.01640    0.10247
群益馬拉松基金                                                    123.19000  122.39000   0.80000    0.65365
群益深証中小板基金                                                 11.91000   11.93000  -0.02000   -0.16764
群益創新科技基金                                                   34.36000   34.07000   0.29000    0.85119
群益華夏盛世基金N-人民幣                                           10.07710    9.87970   0.19740    1.99804
群益華夏盛世基金N-美元                                              9.04360    8.86630   0.17730    1.99971
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.57000    9.39000   0.18000    1.91693
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.97410   10.75910   0.21500    1.99831
群益華夏盛世基金-美元                                               9.97160    9.77610   0.19550    1.99977
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            16.71000   16.39000   0.32000    1.95241
群益奧斯卡基金                                                     31.01000   30.87000   0.14000    0.45351
群益新興金鑽基金-美元                                              11.10420   11.02630   0.07790    0.70649
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.62000    8.56000   0.06000    0.70093
群益葛萊美基金                                                     24.42000   24.24000   0.18000    0.74257
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.89000   22.71000   0.18000    0.79260
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         7.79000    7.83000  -0.04000   -0.51086
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.87000   13.76000   0.11000    0.79942
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.48670   11.44390   0.04280    0.37400
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             11.04220   11.00090   0.04130    0.37542
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.23740   11.20040   0.03700    0.33035
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           11.09090   11.04970   0.04120    0.37286
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.66110   10.62130   0.03980    0.37472
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.84970   10.81400   0.03570    0.33013
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.48660   11.44380   0.04280    0.37400
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            11.04260   11.00130   0.04130    0.37541
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          11.09100   11.04970   0.04130    0.37377
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.66070   10.62080   0.03990    0.37568
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                          10.06110   10.02800   0.03310    0.33008
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   13.12160   13.07720   0.04440    0.33952
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.85270   11.82920   0.02350    0.19866
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.96000   10.94000   0.02000    0.18282
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.74250   11.71940   0.02310    0.19711
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.74120    8.71160   0.02960    0.33978
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.01000    8.99210   0.01790    0.19906
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.34000    8.32000   0.02000    0.24038
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.49820    8.48150   0.01670    0.19690
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.31750   10.29710   0.02040    0.19811
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.96780    9.94810   0.01970    0.19803
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                       9.84000    9.74000   0.10000    1.02669
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                       9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                         9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                       9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                         9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                       9.84000    9.74000   0.10000    1.02669
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                       9.88000    9.78000   0.10000    1.02249
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                         9.86000    9.76000   0.10000    1.02459
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                       9.94000    9.84000   0.10000    1.01626
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                         9.85000    9.74000   0.11000    1.12936
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.20000   10.18000   0.02000    0.19646
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.46000   10.44000   0.02000    0.19157
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                        9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
德信大發基金                                                       31.12000   30.96000   0.16000    0.51680
德信中國精選成長基金                                               11.89000   11.63000   0.26000    2.23560
德信台灣主流中小基金                                               21.00000   21.02000  -0.02000   -0.09515
德信萬保貨幣市場基金                                               11.99000   11.98980   0.00020    0.00167
德信數位時代基金                                                   34.36000   34.07000   0.29000    0.85119
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.99190   10.98360   0.00830    0.07557
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.85970   10.85630   0.00340    0.03132
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.72030   11.72010   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            17.12000   17.03000   0.09000    0.52848
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.06000   16.84000   0.22000    1.30641
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.85550   10.79470   0.06080    0.56324
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.44480   16.40220   0.04260    0.25972
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.27690    8.26970   0.00720    0.08706
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.11330   11.09850   0.01480    0.13335
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13600   12.12000   0.01600    0.13201
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.10920   14.09690   0.01230    0.08725
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摩根大歐洲基金                                                     16.55000   16.39000   0.16000    0.97621
摩根中小基金                                                       22.52000   22.34000   0.18000    0.80573
摩根中國A股基金                                                    15.39000   15.13000   0.26000    1.71844
摩根中國A股基金(美元)                                              11.89000   11.69000   0.20000    1.71086
摩根中國亮點基金                                                   12.95000   12.70000   0.25000    1.96850
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.40480   11.28750   0.11730    1.03920
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.77780   12.63270   0.14510    1.14861
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.62690    9.52450   0.10240    1.07512
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.33360   13.19640   0.13720    1.03968
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.55430   15.37790   0.17640    1.14710
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.61000   19.45000   0.16000    0.82262
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.61000   19.45000   0.16000    0.82262
摩根台灣增長基金                                                   49.87000   49.62000   0.25000    0.50383
摩根平衡基金                                                       27.67000   27.57000   0.10000    0.36271
摩根全球α基金                                                     18.28000   18.09000   0.19000    1.05030
摩根全球平衡基金                                                   16.31640   16.33570  -0.01930   -0.11815
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.44550    9.41230   0.03320    0.35273
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.60850   10.56740   0.04110    0.38893
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.98800    9.95190   0.03610    0.36274
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.65880   11.61790   0.04090    0.35204
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.40940   10.37170   0.03770    0.36349
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.44630   10.38010   0.06620    0.63776
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.91150   13.82340   0.08810    0.63733
摩根亞洲基金                                                       58.26000   57.59000   0.67000    1.16340
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.42720    8.42030   0.00690    0.08194
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.95530    9.94250   0.01280    0.12874
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.79920    8.79050   0.00870    0.09897
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.88440   12.87300   0.01140    0.08856
摩根東方內需機會基金                                               18.43000   18.22000   0.21000    1.15258
摩根東方科技基金                                                   31.81000   31.55000   0.26000    0.82409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.47000    9.38000   0.09000    0.95949
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.64000    9.54000   0.10000    1.04822
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.07000    8.98000   0.09000    1.00223
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.56000   11.45000   0.11000    0.96070
摩根金龍收成基金                                                   22.12000   21.74000   0.38000    1.74793
摩根第一貨幣市場基金                                               15.13700   15.13680   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.96000   13.92000   0.04000    0.28736
摩根新金磚五國基金                                                 12.11000   12.06000   0.05000    0.41459
摩根新絲路基金                                                      9.01000    8.90000   0.11000    1.23596
摩根新興35基金                                                     13.16000   13.06000   0.10000    0.76570
摩根新興日本基金                                                   22.93000   22.90000   0.03000    0.13100
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.15550    7.13500   0.02050    0.28732
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.51250    9.48110   0.03140    0.33119
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.31690    9.28900   0.02790    0.30036
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.11250   11.08000   0.03250    0.29332
摩根新興科技基金                                                   53.92000   53.47000   0.45000    0.84159
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.68030    8.66000   0.02030    0.23441
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.33250    9.30460   0.02790    0.29985
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.78260    8.75840   0.02420    0.27631
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.37650   10.35220   0.02430    0.23473
摩根龍揚基金                                                       33.05000   32.49000   0.56000    1.72361
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.37000   10.27000   0.10000    0.97371
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.91000   10.80000   0.11000    1.01852
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.60000   10.50000   0.10000    0.95238
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.00000   11.89000   0.11000    0.92515
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.35190    9.36170  -0.00980   -0.10468
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.58370   11.59580  -0.01210   -0.10435
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.05000   10.02000   0.03000    0.29940
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                 9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.98000    9.95000   0.03000    0.30151
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.90000   0.03000    0.30303
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                 9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                   9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.45000   20.33000   0.12000    0.59026
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61860   12.61850   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 11.24000   11.24000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.83730   10.82640   0.01090    0.10068
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.60030   10.60540  -0.00510   -0.04809
聯邦中國龍基金                                                     27.13000   27.13000   0.00000    0.00000
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53970   12.52680   0.01290    0.10298
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.75100   11.73650   0.01450    0.12355
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.70640   10.69630   0.01010    0.09443
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.31630   10.30550   0.01080    0.10480
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.72030    9.70830   0.01200    0.12361
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.84950    8.84110   0.00840    0.09501
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.72490    9.65910   0.06580    0.68122
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.03880    9.97540   0.06340    0.63556
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.23080    9.16830   0.06250    0.68170
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.52500    9.46480   0.06020    0.63604
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.64170   11.59920   0.04250    0.36640
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.48640   11.44110   0.04530    0.39594
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.77060   10.73230   0.03830    0.35687
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.74200   10.70280   0.03920    0.36626
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.58610   10.54440   0.04170    0.39547
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.92620    9.89090   0.03530    0.35689
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.98150   23.95780   0.02370    0.09892
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.45830    9.33210   0.12620    1.35232
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.92930    9.80130   0.12800    1.30595
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.40520    9.27980   0.12540    1.35132
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.86100    9.73380   0.12720    1.30679
聯邦貨幣市場基金                                                   13.22830   13.22810   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   13.58000   13.58000   0.00000    0.00000
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.74780   16.74490   0.00290    0.01732
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.75830   12.65650   0.10180    0.80433
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.55960   12.47860   0.08100    0.64911
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.94510   11.86800   0.07710    0.64965
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.45870   12.47230  -0.01360   -0.10904
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.72720   11.74110  -0.01390   -0.11839
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.61810   10.63010  -0.01200   -0.11289
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.81100    8.82140  -0.01040   -0.11790
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       36.49000   36.27000   0.22000    0.60656
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     18.55000   18.12000   0.43000    2.37307
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.20000   17.79000   0.41000    2.30467
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.23000   11.97000   0.26000    2.17210
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.24000   16.22000   0.02000    0.12330
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.90000   11.88000   0.02000    0.16835
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.74000   12.73000   0.01000    0.07855
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.56000    7.56000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.08000   14.99000   0.09000    0.60040
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.90000   10.83000   0.07000    0.64635
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.65000    8.60000   0.05000    0.58140
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.14000   11.02000   0.12000    1.08893
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            13.85000   13.72000   0.13000    0.94752
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          13.82000   13.68000   0.14000    1.02339
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            13.85000   13.71000   0.14000    1.02115
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.91000    8.81000   0.10000    1.13507
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.50000   14.36000   0.14000    0.97493
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.42000    9.32000   0.10000    1.07296
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.69000   20.56000   0.13000    0.63230
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.78000   18.67000   0.11000    0.58918
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   12.93000   0.07000    0.54138
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.64000   14.55000   0.09000    0.61856
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.62000   15.51000   0.11000    0.70922
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.59000   14.50000   0.09000    0.62069
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.69000    9.63000   0.06000    0.62305
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.58000   14.49000   0.09000    0.62112
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.50000   12.42000   0.08000    0.64412
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)          14.77000   14.67000   0.10000    0.68166
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.62000   12.54000   0.08000    0.63796
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.63000    8.58000   0.05000    0.58275
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.10000   13.02000   0.08000    0.61444
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.57000   19.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.29000   18.30000  -0.01000   -0.05464
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.27000   11.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.09000   13.10000  -0.01000   -0.07634
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.89000    7.90000  -0.01000   -0.12658
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.91000   12.92000  -0.01000   -0.07740
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.03000   14.00000   0.03000    0.21429
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.13000   14.11000   0.02000    0.14174
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
聯博貨幣市場基金                                                   15.04190   15.04180   0.00010    0.00066
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.11490   11.14920  -0.03430   -0.30765
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.85750   13.89680  -0.03930   -0.28280
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.50180    7.52500  -0.02320   -0.30831
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.34000   14.35000  -0.01000   -0.06969
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.50000   14.51000  -0.01000   -0.06892
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.29300   10.30430  -0.01130   -0.10966
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.70150   10.67990   0.02160    0.20225
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.20610   10.20870  -0.00260   -0.02547
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.27100   10.27660  -0.00560   -0.05449
瀚亞中小型股基金                                                   21.83000   21.78000   0.05000    0.22957
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             12.51000   12.26000   0.25000    2.03915
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             13.00000   12.74000   0.26000    2.04082
瀚亞巴西基金                                                        5.67000    5.73000  -0.06000   -1.04712
瀚亞外銷基金                                                       41.06000   40.90000   0.16000    0.39120
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.42320   11.41280   0.01040    0.09113
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.88770   10.87050   0.01720    0.15823
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.82110   12.80380   0.01730    0.13512
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.90710   10.87380   0.03330    0.30624
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.30300    7.29630   0.00670    0.09183
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.94710    7.93460   0.01250    0.15754
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.14930    8.13840   0.01090    0.13393
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.10610    7.08450   0.02160    0.30489
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70880    8.69700   0.01180    0.13568
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.98140    8.97320   0.00820    0.09138
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.29240    9.27780   0.01460    0.15736
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07720    9.06500   0.01220    0.13458
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.09000   11.98000   0.11000    0.91820
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.42000   11.31000   0.11000    0.97259
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.27000   11.17000   0.10000    0.89526
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.34000   10.24000   0.10000    0.97656
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.24000   10.14000   0.10000    0.98619
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.38730   10.44960  -0.06230   -0.59620
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.74560    9.80280  -0.05720   -0.58351
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.41870    9.47170  -0.05300   -0.55956
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.55510    9.61240  -0.05730   -0.59611
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
瀚亞印度基金-美元                                                  12.88000   12.93000  -0.05000   -0.38670
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.03000   29.15000  -0.12000   -0.41166
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                  9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                                9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.08000    9.13000  -0.05000   -0.54765
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.25000   10.21000   0.04000    0.39177
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.54000    9.42000   0.12000    1.27389
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                 10.05000    9.99000   0.06000    0.60060
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.40000   13.29000   0.11000    0.82769
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.76000   10.67000   0.09000    0.84349
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.38000   11.26000   0.12000    1.06572
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                            9.97000    9.85000   0.12000    1.21827
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.26000   14.11000   0.15000    1.06308
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.55000    8.45000   0.10000    1.18343
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.53000    6.45000   0.08000    1.24031
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.38000    8.29000   0.09000    1.08565
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.36000   11.26000   0.10000    0.88810
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.40380   12.37950   0.02430    0.19629
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.88660   14.67160   0.21500    1.46542
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.12650   11.10060   0.02590    0.23332
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.95850   10.93630   0.02220    0.20299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.80360   12.75290   0.05070    0.39756
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.95780    8.94050   0.01730    0.19350
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.13230    9.98590   0.14640    1.46607
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.81840    8.79780   0.02060    0.23415
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.67480    8.65720   0.01760    0.20330
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.35480    9.31720   0.03760    0.40355
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.92940   14.87280   0.05660    0.38056
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.64900   10.60450   0.04450    0.41963
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.20060   10.15750   0.04310    0.42432
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.61750   12.56960   0.04790    0.38108
瀚亞非洲基金-南非幣                                                10.31000   10.21000   0.10000    0.97943
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                17.84000   17.88000  -0.04000   -0.22371
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.63010   13.62990   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 29.43000   29.04000   0.39000    1.34298
瀚亞高科技基金                                                     61.10000   60.97000   0.13000    0.21322
瀚亞理財通基金                                                     26.50000   26.45000   0.05000    0.18904
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.20000    8.24000  -0.04000   -0.48544
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.46000    8.51000  -0.05000   -0.58754
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.60000    8.65000  -0.05000   -0.57803
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.24000    8.28000  -0.04000   -0.48309
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.47000    8.52000  -0.05000   -0.58685
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.91000    9.96000  -0.05000   -0.50201
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.44000    8.48000  -0.04000   -0.47170
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.90000    8.95000  -0.05000   -0.55866
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.55000    8.59000  -0.04000   -0.46566
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.79000    8.84000  -0.05000   -0.56561
瀚亞菁華基金                                                       22.33000   22.27000   0.06000    0.26942
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.94430   13.98630  -0.04200   -0.30029
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.15030    9.17790  -0.02760   -0.30072
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.97460   10.95790   0.01670    0.15240
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           12.11930   11.95090   0.16840    1.40910
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.12280   10.10950   0.01330    0.13156
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.65080   10.61250   0.03830    0.36090
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.15600    8.14360   0.01240    0.15227
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.46480    8.34720   0.11760    1.40886
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.59380    8.57870   0.01510    0.17602
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.14700    8.13620   0.01080    0.13274
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.07460    8.04550   0.02910    0.36169
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.19490   14.19710  -0.00220   -0.01550
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.72620   10.72570   0.00050    0.00466
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93260    9.93170   0.00090    0.00906
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.57430   11.57610  -0.00180   -0.01555
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.23620   10.23580   0.00040    0.00391
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.05710   10.05870  -0.00160   -0.01591
瀚亞歐洲基金                                                       10.19000   10.05000   0.14000    1.39303
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