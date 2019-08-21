[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/08/20 108/08/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.30340 10.31540 -0.01200 -0.11633 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.09210 10.10380 -0.01170 -0.11580 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.40160 10.41580 -0.01420 -0.13633 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.19560 10.20960 -0.01400 -0.13713 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.16630 10.17090 -0.00460 -0.04523 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.16930 10.17540 -0.00610 -0.05995 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.16710 10.17280 -0.00570 -0.05603 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.27860 10.28320 -0.00460 -0.04473 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.75740 9.76630 -0.00890 -0.09113 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.75740 9.76630 -0.00890 -0.09113 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.75580 9.76510 -0.00930 -0.09524 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.75580 9.76510 -0.00930 -0.09524 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 9.89630 9.90390 -0.00760 -0.07674 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 9.89630 9.90390 -0.00760 -0.07674 大華銀多元特別收益平衡基金 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.71630 10.72440 -0.00810 -0.07553 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.51650 10.52450 -0.00800 -0.07601 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.62980 10.63440 -0.00460 -0.04326 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.51660 10.52130 -0.00470 -0.04467 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.46000 22.02000 0.44000 1.99818 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.22000 21.16000 1.06000 5.00945 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 43.59300 43.80300 -0.21000 -0.47942 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.28480 40.28860 -0.00380 -0.00943 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.88970 9.88710 0.00260 0.02630 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.42980 10.42810 0.00170 0.01630 中國信託台灣活力基金 13.67000 13.59000 0.08000 0.58867 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.15000 11.04000 0.11000 0.99638 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.86000 10.80000 0.06000 0.55556 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.27180 10.22390 0.04790 0.46851 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21920 10.21590 0.00330 0.03230 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.09610 9.09310 0.00300 0.03299 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.43970 10.43160 0.00810 0.07765 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.26270 9.25550 0.00720 0.07779 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.73730 11.74030 -0.00300 -0.02555 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.91860 9.92110 -0.00250 -0.02520 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13670 11.07650 0.06020 0.54349 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.67750 9.62520 0.05230 0.54337 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.53680 48.27860 -0.74180 -1.53650 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.47650 43.86020 -0.38370 -0.87483 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.27740 48.65060 -0.37320 -0.76710 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.08300 49.41760 -0.33460 -0.67709 中國信託智能運動基金-台幣 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 中國信託智能運動基金-美元 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04170 11.04150 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.44680 10.46280 -0.01600 -0.15292 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.56730 9.58200 -0.01470 -0.15341 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.61380 10.62690 -0.01310 -0.12327 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.71920 9.73120 -0.01200 -0.12331 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.57120 40.61660 -0.04540 -0.11178 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.45510 41.63110 -0.17600 -0.42276 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.35000 11.28000 0.07000 0.62057 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.79000 10.72000 0.07000 0.65299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.40260 45.99890 -0.59630 -1.29634 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 45.87230 46.23890 -0.36660 -0.79284 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.63430 46.10320 -0.46890 -1.01707 元大2001基金 65.46000 65.37000 0.09000 0.13768 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 48.78790 49.23810 -0.45020 -0.91433 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.14910 46.33590 -0.18680 -0.40314 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.89000 20.48000 0.41000 2.00195 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.73410 11.73170 0.00240 0.02046 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68890 10.73780 -0.04890 -0.45540 元大上證50基金 32.69000 32.73000 -0.04000 -0.12221 元大大中華TMT基金-人民幣 11.01000 10.50000 0.51000 4.85714 元大大中華TMT基金-新台幣 9.70000 9.30000 0.40000 4.30108 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.92000 12.69000 0.23000 1.81245 元大大中華價值指數基金-美元 11.77000 11.60700 0.16300 1.40432 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.15200 15.93500 0.21700 1.36178 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.25600 11.07500 0.18100 1.63431 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.70400 10.58200 0.12200 1.15290 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 2.94000 0.05000 1.70068 元大中國平衡基金-新台幣 13.21000 13.05000 0.16000 1.22605 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 46.82300 46.84360 -0.02060 -0.04398 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.11700 11.09780 0.01920 0.17301 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.10730 10.08990 0.01740 0.17245 元大中國機會債券基金-新台幣 10.11000 10.14130 -0.03130 -0.30864 元大巴西指數基金 6.74300 6.87300 -0.13000 -1.89146 元大日經225基金 26.30000 26.16000 0.14000 0.53517 元大台商收成基金 22.68000 22.56000 0.12000 0.53191 元大台灣50單日反向1倍基金 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 元大台灣50單日正向2倍基金 39.35000 39.05000 0.30000 0.76825 元大台灣中型100基金 33.11000 33.06000 0.05000 0.15124 元大台灣加權股價指數基金 25.71800 25.63100 0.08700 0.33943 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.31000 10.25000 0.06000 0.58537 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 元大台灣卓越50基金 81.28000 80.83000 0.45000 0.55672 元大台灣金融基金 18.17000 18.17000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.83000 31.80000 0.03000 0.09434 元大台灣高股息基金 27.11000 27.01000 0.10000 0.37023 元大台灣電子科技基金 36.25000 36.05000 0.20000 0.55479 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 元大全球ETF穩健組合基金 15.14000 15.10000 0.04000 0.26490 元大全球人工智慧ETF基金 23.64000 23.21000 0.43000 1.85265 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.63000 13.46000 0.17000 1.26300 元大全球不動產證券化基金-美元 12.44100 12.34100 0.10000 0.81031 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.30000 0.04000 0.63492 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.94000 0.04000 0.57637 元大全球股票入息基金-美元配息 8.18600 8.10100 0.08500 1.04925 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.24000 8.15000 0.09000 1.10429 元大全球新興市場精選組合基金 13.27000 13.14000 0.13000 0.98935 元大全球農業商機基金 18.02000 17.87000 0.15000 0.83940 元大印尼指數基金 9.51500 9.51600 -0.00100 -0.01051 元大印度指數基金 9.44800 9.49400 -0.04600 -0.48452 元大印度基金 12.26000 12.33000 -0.07000 -0.56772 元大多多基金 17.76000 17.69000 0.07000 0.39570 元大多福基金 54.30000 54.31000 -0.01000 -0.01841 元大亞太成長基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.52450 9.54990 -0.02540 -0.26597 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60550 7.62590 -0.02040 -0.26751 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.68300 8.61800 0.06500 0.75424 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.89100 9.79600 0.09500 0.96978 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.21960 10.21970 -0.00010 -0.00098 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.44290 10.44100 0.00190 0.01820 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.19530 10.19330 0.00200 0.01962 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.60210 10.60490 -0.00280 -0.02640 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.35200 10.35470 -0.00270 -0.02608 元大卓越基金 43.40000 43.42000 -0.02000 -0.04606 元大店頭基金 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 元大美元貨幣市場基金-美元 10.50110 10.50050 0.00060 0.00571 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.96740 9.95000 0.01740 0.17487 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.03060 33.08270 -0.05210 -0.15748 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.57700 47.31800 -0.74100 -1.56600 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.47960 15.25130 0.22830 1.49692 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 26.74550 27.61440 -0.86890 -3.14655 元大美國政府7至10年期債券基金 43.87940 44.09700 -0.21760 -0.49346 元大高科技基金 20.15000 20.15000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.33800 16.33780 0.00020 0.00122 元大得寶貨幣市場基金 12.04120 12.04100 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 元大富櫃50基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 元大華夏中小基金 7.32000 7.18000 0.14000 1.94986 元大新中國基金-人民幣 9.80000 9.58000 0.22000 2.29645 元大新中國基金-美元 8.93600 8.76900 0.16700 1.90444 元大新中國基金-新台幣 9.05000 8.88000 0.17000 1.91441 元大新主流基金 25.58000 25.54000 0.04000 0.15662 元大新東協平衡基金-美元 9.32800 9.31500 0.01300 0.13956 元大新東協平衡基金-新台幣 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.04610 11.00390 0.04220 0.38350 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.91200 9.91690 -0.00490 -0.04941 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.44830 11.45900 -0.01070 -0.09338 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.38760 9.39640 -0.00880 -0.09365 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.66940 10.67670 -0.00730 -0.06837 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.87200 9.87880 -0.00680 -0.06883 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.01590 11.02840 -0.01250 -0.11334 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.20190 10.21350 -0.01160 -0.11358 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.19780 10.20570 -0.00790 -0.07741 元大新興亞洲基金 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.68140 9.71660 -0.03520 -0.36227 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97130 9.00390 -0.03260 -0.36207 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.11420 10.15560 -0.04140 -0.40766 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.38720 9.42550 -0.03830 -0.40634 元大萬泰貨幣市場基金 15.17470 15.17450 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.95000 37.96000 -0.01000 -0.02634 元大實質多重資產基金-人民幣 9.11000 9.03000 0.08000 0.88594 元大實質多重資產基金-美元 8.15200 8.11400 0.03800 0.46833 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.70000 0.04000 0.45977 元大滬深300單日反向1倍基金 12.41000 12.44000 -0.03000 -0.24116 元大滬深300單日正向2倍基金 17.76000 17.63000 0.13000 0.73738 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 38.02000 37.83000 0.19000 0.50225 元大標普500基金 27.82000 27.51000 0.31000 1.12686 元大標普500單日反向1倍基金 12.31000 12.46000 -0.15000 -1.20385 元大標普500單日正向2倍基金 35.60000 34.83000 0.77000 2.21074 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.07000 21.06000 0.01000 0.04748 元大標智滬深300基金 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685 元大歐洲50基金 24.67000 24.39000 0.28000 1.14801 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.15500 9.13880 0.01620 0.17727 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30230 10.30210 0.00020 0.00194 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.85000 15.73000 0.12000 0.76287 日盛上選基金 36.76000 36.62000 0.14000 0.38230 日盛小而美基金 18.93000 18.86000 0.07000 0.37116 日盛中國內需動力基金 9.69000 9.50000 0.19000 2.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.31050 12.29990 0.01060 0.08618 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.76020 9.75180 0.00840 0.08614 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.51300 12.50240 0.01060 0.08478 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.91670 9.90820 0.00850 0.08579 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.38120 11.37500 0.00620 0.05451 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.00200 8.99710 0.00490 0.05446 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.90000 10.69000 0.21000 1.96445 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.11000 9.92000 0.19000 1.91532 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.62000 10.42000 0.20000 1.91939 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.73000 10.63000 0.10000 0.94073 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.56000 10.47000 0.09000 0.85960 日盛日盛基金 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137 日盛目標收益組合基金(美元) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 日盛全球抗暖化基金 11.23000 11.15000 0.08000 0.71749 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.57100 10.55870 0.01230 0.11649 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.38580 9.37480 0.01100 0.11734 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.38230 10.37310 0.00920 0.08869 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.21820 9.21000 0.00820 0.08903 日盛全球智能車基金(美元) 10.20000 10.08000 0.12000 1.19048 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51440 2.51290 0.00150 0.05969 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.64070 1.63970 0.00100 0.06099 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38720 0.38700 0.00020 0.05168 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25320 0.25300 0.00020 0.07905 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83330 12.82980 0.00350 0.02728 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.26650 8.26420 0.00230 0.02783 日盛亞洲機會基金 6.98000 6.89000 0.09000 1.30624 日盛首選基金 18.31000 18.15000 0.16000 0.88154 日盛高科技基金 19.35000 19.31000 0.04000 0.20715 日盛貨幣市場基金 14.84630 14.84610 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 42.53000 42.48000 0.05000 0.11770 日盛精選五虎基金 37.04000 37.02000 0.02000 0.05402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.55640 13.55620 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 33.70000 33.51000 0.19000 0.56699 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.24000 8.90000 0.34000 3.82022 台新MSCI中國基金 19.60000 19.20000 0.40000 2.08333 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.27000 19.96000 0.31000 1.55311 台新大眾貨幣市場基金 14.23320 14.23300 0.00020 0.00141 台新中國通基金 49.02000 48.93000 0.09000 0.18394 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.56460 0.55580 0.00880 1.58330 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.67200 17.40500 0.26700 1.53404 台新中國精選中小基金-美元 0.32760 0.32040 0.00720 2.24719 台新中國精選中小基金-新台幣 9.91000 9.70000 0.21000 2.16495 台新主流基金 25.96000 25.84000 0.12000 0.46440 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.61000 24.48000 0.13000 0.53105 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.78970 0.78520 0.00450 0.57310 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.35000 17.26000 0.09000 0.52144 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55570 0.55250 0.00320 0.57919 台新台灣中小基金 38.89000 38.67000 0.22000 0.56892 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.08680 11.13670 -0.04990 -0.44807 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.03090 10.08740 -0.05650 -0.56010 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.59000 9.65000 -0.06000 -0.62176 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.64140 11.70700 -0.06560 -0.56035 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.17000 11.24000 -0.07000 -0.62278 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05320 10.01910 0.03410 0.34035 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.29250 11.25420 0.03830 0.34032 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 台新印度基金 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59520 8.61710 -0.02190 -0.25415 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.27920 0.27980 -0.00060 -0.21444 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.68520 12.71760 -0.03240 -0.25477 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40720 0.40800 -0.00080 -0.19608 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.99000 40.00000 -0.01000 -0.02500 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.37000 43.54000 -0.17000 -0.39045 台新真吉利貨幣市場基金 11.13620 11.13610 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 33.51970 33.57450 -0.05480 -0.16322 台新智慧生活基金-美元 10.61510 10.54630 0.06880 0.65236 台新智慧生活基金-新台幣 11.10000 11.03000 0.07000 0.63463 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 7.98380 8.01540 -0.03160 -0.39424 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.29660 8.33320 -0.03660 -0.43921 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.11160 9.14760 -0.03600 -0.39355 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.48010 9.52180 -0.04170 -0.43794 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50190 11.61210 -0.11020 -0.94901 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36130 0.36460 -0.00330 -0.90510 台新新興市場債券基金(B類型) 8.11880 8.19660 -0.07780 -0.94917 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26920 0.27170 -0.00250 -0.92013 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.30000 0.02000 0.37736 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.01000 23.06000 -0.05000 -0.21683 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.54540 10.48490 0.06050 0.57702 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.04410 10.02950 0.01460 0.14557 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.18310 10.17150 0.01160 0.11404 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.60040 10.53940 0.06100 0.57878 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.08650 10.07180 0.01470 0.14595 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.23000 10.21830 0.01170 0.11450 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 44.99630 45.38690 -0.39060 -0.86060 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.28200 44.90250 -0.62050 -1.38188 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.77460 39.71080 0.06380 0.16066 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.38770 11.38560 0.00210 0.01844 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.05190 10.05090 0.00100 0.00995 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.31680 9.31110 0.00570 0.06122 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.97830 10.97150 0.00680 0.06198 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.78010 7.77590 0.00420 0.05401 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23800 9.23300 0.00500 0.05415 永豐中小基金 54.86000 54.45000 0.41000 0.75298 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.81780 1.81700 0.00080 0.04403 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.54270 2.54170 0.00100 0.03934 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.19630 8.19390 0.00240 0.02929 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12440 11.12110 0.00330 0.02967 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.88000 4.80000 0.08000 1.66667 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.73000 21.35000 0.38000 1.77986 永豐主流品牌基金 18.61000 18.38000 0.23000 1.25136 永豐永豐基金 33.78000 33.65000 0.13000 0.38633 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.09500 9.18300 -0.08800 -0.95829 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.61100 9.70400 -0.09300 -0.95837 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.05990 9.15120 -0.09130 -0.99768 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57650 9.67310 -0.09660 -0.99865 永豐亞洲民生消費基金 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 永豐南非幣2021保本基金 14.17750 14.17060 0.00690 0.04869 永豐貨幣市場基金 13.94860 13.94840 0.00020 0.00143 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.14780 2.14800 -0.00020 -0.00931 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.66150 2.66170 -0.00020 -0.00751 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.79940 7.80080 -0.00140 -0.01795 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96840 10.97040 -0.00200 -0.01823 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.17550 7.17880 -0.00330 -0.04597 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.54720 11.55250 -0.00530 -0.04588 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.93000 7.83000 0.10000 1.27714 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.39000 18.17000 0.22000 1.21079 永豐臺灣加權ETF基金 53.81000 53.61000 0.20000 0.37306 永豐領航科技基金 40.06000 39.71000 0.35000 0.88139 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.58000 11.53000 0.05000 0.43365 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821 永豐趨勢平衡基金 42.56000 42.30000 0.26000 0.61466 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.91970 11.91890 0.00080 0.00671 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.74920 9.74550 0.00370 0.03797 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.40020 10.39630 0.00390 0.03751 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83980 9.83610 0.00370 0.03762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.32800 10.32420 0.00380 0.03681 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.80250 9.79700 0.00550 0.05614 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.58250 10.57650 0.00600 0.05673 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.84340 9.83870 0.00470 0.04777 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.40650 10.40160 0.00490 0.04711 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.51000 9.37000 0.14000 1.49413 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.09000 14.88000 0.21000 1.41129 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.48000 19.22000 0.26000 1.35276 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.29000 19.03000 0.26000 1.36626 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.07360 10.07210 0.00150 0.01489 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.07370 10.07210 0.00160 0.01589 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.00700 10.01080 -0.00380 -0.03796 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.00700 10.01080 -0.00380 -0.03796 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.21810 10.21300 0.00510 0.04994 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.21790 10.21290 0.00500 0.04896 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.07400 10.07640 -0.00240 -0.02382 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.07390 10.07640 -0.00250 -0.02481 兆豐國際生命科學基金 14.90000 14.80000 0.10000 0.67568 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.40820 10.37100 0.03720 0.35869 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.58680 10.54520 0.04160 0.39449 兆豐國際全球基金 30.63000 30.35000 0.28000 0.92257 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.51210 10.51140 0.00070 0.00666 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.33870 10.32190 0.01680 0.16276 兆豐國際國民基金 23.26000 23.21000 0.05000 0.21542 兆豐國際第一基金 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.76890 10.76730 0.00160 0.01486 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19220 8.19090 0.00130 0.01587 兆豐國際萬全基金 20.84000 20.77000 0.07000 0.33702 兆豐國際電子基金 26.62000 26.48000 0.14000 0.52870 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.71000 21.60000 0.11000 0.50926 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.66000 15.72000 -0.06000 -0.38168 兆豐國際豐台灣基金 36.38000 36.33000 0.05000 0.13763 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56450 12.56430 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.64000 9.51000 0.13000 1.36698 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.59000 9.46000 0.13000 1.37421 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.72850 9.76020 -0.03170 -0.32479 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.72080 9.74810 -0.02730 -0.28005 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.83550 9.86900 -0.03350 -0.33945 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.74120 9.77100 -0.02980 -0.30498 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.74740 9.77780 -0.03040 -0.31091 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.72870 9.76040 -0.03170 -0.32478 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.72340 9.75070 -0.02730 -0.27998 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.84390 9.87740 -0.03350 -0.33916 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.74570 9.77550 -0.02980 -0.30484 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.75520 9.78570 -0.03050 -0.31168 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.79510 10.80120 -0.00610 -0.05648 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.53790 10.54560 -0.00770 -0.07302 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.78910 10.79730 -0.00820 -0.07594 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.47690 10.48290 -0.00600 -0.05724 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.60280 10.61050 -0.00770 -0.07257 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.58860 10.59660 -0.00800 -0.07550 合庫台灣基金 12.03000 12.01000 0.02000 0.16653 合庫全球高收益債券基金A類型 11.72520 11.70790 0.01730 0.14776 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.66350 12.64100 0.02250 0.17799 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.29040 11.27070 0.01970 0.17479 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.06530 12.04610 0.01920 0.15939 合庫全球高收益債券基金B類型 8.11540 8.10350 0.01190 0.14685 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.34660 9.32970 0.01690 0.18114 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.06860 9.05280 0.01580 0.17453 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.75780 8.74400 0.01380 0.15782 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21160 9.19550 0.01610 0.17509 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.33000 10.22000 0.11000 1.07632 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.90000 10.78000 0.12000 1.11317 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.84000 9.73000 0.11000 1.13052 合庫全球新興市場基金 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 合庫貨幣市場基金 10.17930 10.17920 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.86850 9.87570 -0.00720 -0.07291 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.26500 10.26250 0.00250 0.02436 合庫新興多重收益基金A類型 10.55610 10.56430 -0.00820 -0.07762 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.03670 12.04120 -0.00450 -0.03737 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.33490 15.33900 -0.00410 -0.02673 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.61500 8.62150 -0.00650 -0.07539 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.49050 9.49520 -0.00470 -0.04950 合庫新興多重收益基金B類型 7.89510 7.90120 -0.00610 -0.07720 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.61490 8.61780 -0.00290 -0.03365 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51180 10.51520 -0.00340 -0.03233 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.65000 11.43000 0.22000 1.92476 安本標準兩岸價值基金 美元 11.14000 10.97000 0.17000 1.54968 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.43000 11.25000 0.18000 1.60000 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.19880 10.19740 0.00140 0.01373 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.19190 10.19240 -0.00050 -0.00491 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.88060 9.90720 -0.02660 -0.26849 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.16310 10.16330 -0.00020 -0.00197 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.19870 10.19730 0.00140 0.01373 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.19190 10.19240 -0.00050 -0.00491 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.88060 9.90710 -0.02650 -0.26748 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.16300 10.16330 -0.00030 -0.00295 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24180 11.23990 0.00190 0.01690 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.85710 9.85540 0.00170 0.01725 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90240 9.90510 -0.00270 -0.02726 安聯中國東協基金 15.02000 14.91000 0.11000 0.73776 安聯中國策略基金-美元 12.23000 11.99000 0.24000 2.00167 安聯中國策略基金-新臺幣 16.15000 15.84000 0.31000 1.95707 安聯中華新思路基金-人民幣 15.49000 15.24000 0.25000 1.64042 安聯中華新思路基金-美元 14.05000 13.83000 0.22000 1.59074 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.41000 13.20000 0.21000 1.59091 安聯台灣大壩基金 32.82000 32.62000 0.20000 0.61312 安聯台灣科技基金 55.26000 54.82000 0.44000 0.80263 安聯台灣貨幣市場基金 12.55550 12.55530 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 37.25000 37.08000 0.17000 0.45847 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.84420 10.85440 -0.01020 -0.09397 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.99010 16.00690 -0.01680 -0.10495 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93670 9.94710 -0.01040 -0.10455 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99340 10.00330 -0.00990 -0.09897 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.02000 11.91000 0.11000 0.92359 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634 安聯四季成長組合基金-美元 11.54000 11.43000 0.11000 0.96238 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.29150 13.30010 -0.00860 -0.06466 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.86330 10.87270 -0.00940 -0.08646 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.94810 12.96080 -0.01270 -0.09799 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60410 9.61030 -0.00620 -0.06451 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.53470 9.54290 -0.00820 -0.08593 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.07390 9.08280 -0.00890 -0.09799 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.25150 10.25730 -0.00580 -0.05655 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.27520 10.28530 -0.01010 -0.09820 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.11000 11.06000 0.05000 0.45208 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.46570 12.45570 0.01000 0.08028 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.29500 11.28910 0.00590 0.05226 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91600 10.91130 0.00470 0.04307 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.56110 8.55430 0.00680 0.07949 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.42250 8.41810 0.00440 0.05227 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.11350 8.11000 0.00350 0.04316 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.19590 10.18780 0.00810 0.07951 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.08410 10.07970 0.00440 0.04365 安聯全球人口趨勢基金 12.22000 12.11000 0.11000 0.90834 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.95000 8.87000 0.08000 0.90192 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.25000 33.96000 0.29000 0.85395 安聯全球油礦金趨勢基金 7.63000 7.54000 0.09000 1.19363 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.59910 12.61340 -0.01430 -0.11337 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.64200 10.65400 -0.01200 -0.11263 安聯全球新興市場基金 16.60000 16.55000 0.05000 0.30211 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 8.98000 0.11000 1.22494 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854 安聯亞洲動態策略基金 22.08000 21.82000 0.26000 1.19157 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.05360 10.04340 0.01020 0.10156 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.10750 10.10020 0.00730 0.07228 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.12730 10.11710 0.01020 0.10082 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.10510 10.09770 0.00740 0.07328 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.13970 10.12960 0.01010 0.09971 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.11140 10.10410 0.00730 0.07225 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.05620 10.05020 0.00600 0.05970 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05630 10.05020 0.00610 0.06070 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05620 10.05020 0.00600 0.05970 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.61500 10.61290 0.00210 0.01979 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.14690 10.14500 0.00190 0.01873 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 90.80600 90.71960 0.08640 0.09524 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.28490 13.27810 0.00680 0.05121 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.23720 68.17390 0.06330 0.09285 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.87950 9.87450 0.00500 0.05064 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.77120 2.77130 -0.00010 -0.00361 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.97950 10.99120 -0.01170 -0.10645 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.33230 2.33160 0.00070 0.03002 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.86240 8.87180 -0.00940 -0.10595 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.36390 10.38680 -0.02290 -0.22047 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22090 10.23710 -0.01620 -0.15825 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.67780 10.69630 -0.01850 -0.17296 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.17650 10.19400 -0.01750 -0.17167 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.21080 10.22950 -0.01870 -0.18280 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.26340 10.28640 -0.02300 -0.22360 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.09080 10.10700 -0.01620 -0.16028 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.45480 10.47430 -0.01950 -0.18617 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.07570 10.09300 -0.01730 -0.17141 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.11750 10.13620 -0.01870 -0.18449 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99030 10.01560 -0.02530 -0.25261 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.14200 10.17310 -0.03110 -0.30571 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.97340 9.99990 -0.02650 -0.26500 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.90910 9.93580 -0.02670 -0.26873 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.00370 10.02880 -0.02510 -0.25028 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.09260 10.12380 -0.03120 -0.30818 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.97310 9.99970 -0.02660 -0.26601 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.90960 9.93640 -0.02680 -0.26972 宏利台灣動力基金A類型 31.78000 31.47000 0.31000 0.98507 宏利台灣動力基金I類型 31.78000 31.47000 0.31000 0.98507 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94010 9.89140 0.04870 0.49235 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92030 9.87670 0.04360 0.44144 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.48910 7.45240 0.03670 0.49246 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.50620 7.47200 0.03420 0.45771 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.41000 11.31000 0.10000 0.88417 宏利全球債券組合基金 13.82710 13.82250 0.00460 0.03328 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.00590 3.00740 -0.00150 -0.04988 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.49320 12.50340 -0.01020 -0.08158 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97960 8.98710 -0.00750 -0.08345 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.61670 2.61560 0.00110 0.04206 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62640 11.63980 -0.01340 -0.11512 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27330 3.24550 0.02780 0.85657 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54030 0.53570 0.00460 0.85869 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.28000 15.15000 0.13000 0.85809 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.35680 12.32950 0.02730 0.22142 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.93050 10.90890 0.02160 0.19800 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49360 10.47510 0.01850 0.17661 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.72100 8.70210 0.01890 0.21719 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.35420 8.33770 0.01650 0.19790 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.23370 8.21900 0.01470 0.17885 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.37190 8.35580 0.01610 0.19268 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.98000 9.90000 0.08000 0.80808 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95190 2.95890 -0.00700 -0.23657 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42670 0.42770 -0.00100 -0.23381 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.87780 12.91380 -0.03600 -0.27877 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97350 0.97610 -0.00260 -0.26637 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.36290 7.38350 -0.02060 -0.27900 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04270 2.04790 -0.00520 -0.25392 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29460 0.29540 -0.00080 -0.27082 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.95790 8.98280 -0.02490 -0.27720 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32480 0.32560 -0.00080 -0.24570 宏利萬利貨幣市場基金 13.69390 13.69380 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.41000 2.36000 0.05000 2.11864 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.89000 10.67000 0.22000 2.06186 宏利臺灣股息收益基金A類型 26.41000 26.31000 0.10000 0.38008 宏利臺灣股息收益基金I類型 26.41000 26.31000 0.10000 0.38008 宏利澳幣保本基金 12.71380 12.71400 -0.00020 -0.00157 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.76000 10.67000 0.09000 0.84349 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.64000 11.56000 0.08000 0.69204 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.51060 10.46290 0.04770 0.45590 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.45860 9.45260 0.00600 0.06347 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.04810 9.04640 0.00170 0.01879 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.46220 11.46010 0.00210 0.01832 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.28000 0.04000 0.43103 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.75000 9.69000 0.06000 0.61920 貝萊德新台幣基金 12.97600 12.97590 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 27.41000 27.22000 0.19000 0.69802 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.47390 11.47720 -0.00330 -0.02875 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02310 10.04320 -0.02010 -0.20014 保德信大中華基金-人民幣 10.26000 10.06000 0.20000 1.98807 保德信大中華基金-美元 9.87000 9.70000 0.17000 1.75258 保德信大中華基金-新台幣 29.85000 29.34000 0.51000 1.73824 保德信中小型股基金 52.23000 52.24000 -0.01000 -0.01914 保德信中國中小基金-人民幣 9.07000 8.81000 0.26000 2.95119 保德信中國中小基金-美元 8.51000 8.29000 0.22000 2.65380 保德信中國中小基金-新臺幣 8.35000 8.13000 0.22000 2.70603 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.01090 9.97720 0.03370 0.33777 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.11280 10.07990 0.03290 0.32639 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.13210 10.09780 0.03430 0.33968 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.26490 11.20070 0.06420 0.57318 保德信中國品牌基金-人民幣 10.38000 10.21000 0.17000 1.66503 保德信中國品牌基金-美元 10.36000 10.19000 0.17000 1.66830 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.16000 10.97000 0.19000 1.73200 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.84000 27.56000 0.28000 1.01597 保德信全球消費商機基金 19.53000 19.34000 0.19000 0.98242 保德信全球基礎建設基金 13.99000 13.86000 0.13000 0.93795 保德信全球資源基金 6.92000 6.82000 0.10000 1.46628 保德信全球醫療生化基金-美元 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.65000 32.34000 0.31000 0.95857 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.21230 10.30870 -0.09640 -0.93513 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.69000 10.72940 -0.03940 -0.36722 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.35740 10.45890 -0.10150 -0.97047 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.83880 10.88350 -0.04470 -0.41071 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.59640 9.60390 -0.00750 -0.07809 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.78770 10.76820 0.01950 0.18109 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.26540 9.27660 -0.01120 -0.12073 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.39560 10.38150 0.01410 0.13582 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.23650 8.27360 -0.03710 -0.44841 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.39660 11.41200 -0.01540 -0.13495 保德信亞太基金 19.77000 19.57000 0.20000 1.02197 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.80730 8.84780 -0.04050 -0.45774 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.25760 12.26520 -0.00760 -0.06196 保德信店頭市場基金 37.53000 37.57000 -0.04000 -0.10647 保德信拉丁美洲基金 6.84000 6.93000 -0.09000 -1.29870 保德信金平衡基金 30.53000 30.46000 0.07000 0.22981 保德信金滿意基金 43.69000 43.57000 0.12000 0.27542 保德信科技島基金 28.55000 28.54000 0.01000 0.03504 保德信高成長基金 98.43000 98.42000 0.01000 0.01016 保德信貨幣市場基金 15.84940 15.84920 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.51380 10.45020 0.06360 0.60860 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.86640 10.80550 0.06090 0.56360 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.99430 10.97220 0.02210 0.20142 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.63960 10.62290 0.01670 0.15721 保德信新世紀基金 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20470 8.23910 -0.03440 -0.41752 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.39900 10.39860 0.00040 0.00385 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.73550 11.73550 0.00000 0.00000 保德信新興趨勢組合基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 保德信瑞騰基金 15.66190 15.66270 -0.00080 -0.00511 保德信歐洲組合基金 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.57630 9.70290 -0.12660 -1.30476 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.13330 10.26770 -0.13440 -1.30896 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.55620 9.68670 -0.13050 -1.34721 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.87300 10.00800 -0.13500 -1.34892 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.74390 9.79680 -0.05290 -0.53997 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.21110 10.26730 -0.05620 -0.54737 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.62080 9.67810 -0.05730 -0.59206 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99000 10.04960 -0.05960 -0.59306 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.32530 10.39100 -0.06570 -0.63228 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90320 10.02290 -0.11970 -1.19427 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.28820 10.41220 -0.12400 -1.19091 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.84210 9.96450 -0.12240 -1.22836 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.16510 10.29160 -0.12650 -1.22916 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.85530 9.95890 -0.10360 -1.04028 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39150 10.50110 -0.10960 -1.04370 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.74020 9.84750 -0.10730 -1.08962 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.12930 10.24090 -0.11160 -1.08975 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.89680 9.89160 0.00520 0.05257 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.89720 9.89230 0.00490 0.04953 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.18740 10.17140 0.01600 0.15730 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.86850 9.86760 0.00090 0.00912 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.86850 9.86760 0.00090 0.00912 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.15620 10.15140 0.00480 0.04728 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19620 10.21610 -0.01990 -0.19479 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91760 9.94210 -0.02450 -0.24643 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.02450 10.05860 -0.03410 -0.33901 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.39740 10.43310 -0.03570 -0.34218 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.16090 10.19840 -0.03750 -0.36770 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.82130 10.85970 -0.03840 -0.35360 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.00850 10.04560 -0.03710 -0.36932 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.30800 10.34620 -0.03820 -0.36922 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40070 10.41830 -0.01760 -0.16893 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42700 10.44850 -0.02150 -0.20577 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.55760 10.58410 -0.02650 -0.25038 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.16350 10.18360 -0.02010 -0.19738 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.16550 10.18570 -0.02020 -0.19832 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.30220 10.32060 -0.01840 -0.17828 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.48310 10.50040 -0.01730 -0.16476 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.96540 9.99060 -0.02520 -0.25224 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.06070 10.08610 -0.02540 -0.25183 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97280 1.97290 -0.00010 -0.00507 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.83880 2.83910 -0.00030 -0.01057 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29060 0.29090 -0.00030 -0.10313 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45640 0.45680 -0.00040 -0.08757 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.28970 8.29920 -0.00950 -0.11447 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.16240 12.17310 -0.01070 -0.08790 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75750 9.76530 -0.00780 -0.07987 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.46550 12.47570 -0.01020 -0.08176 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.67770 8.69040 -0.01270 -0.14614 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12900 11.14520 -0.01620 -0.14535 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.62420 10.63920 -0.01500 -0.14099 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.47860 10.49740 -0.01880 -0.17909 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.64000 19.59000 0.05000 0.25523 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4552.19000 4539.90000 12.29000 0.27071 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20060 10.20510 -0.00450 -0.04410 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.09490 11.10100 -0.00610 -0.05495 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.13090 10.14010 -0.00920 -0.09073 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.48100 9.61960 -0.13860 -1.44081 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08130 10.22710 -0.14580 -1.42562 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.53070 9.67360 -0.14290 -1.47722 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.88560 10.03390 -0.14830 -1.47799 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.18720 10.27270 -0.08550 -0.83230 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.88510 5.94340 -0.05830 -0.98092 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.84820 10.95580 -0.10760 -0.98213 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.04000 9.85000 0.19000 1.92893 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.37000 10.17000 0.20000 1.96657 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.88000 9.69000 0.19000 1.96078 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.04000 9.85000 0.19000 1.92893 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.17000 0.20000 1.96657 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.88000 9.69000 0.19000 1.96078 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.50490 10.45260 0.05230 0.50035 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.41710 11.35440 0.06270 0.55221 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.65810 10.60150 0.05660 0.53389 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02820 8.98320 0.04500 0.50094 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.27920 9.22820 0.05100 0.55265 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.17090 9.12220 0.04870 0.53386 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.36810 10.31640 0.05170 0.50114 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.75670 10.69760 0.05910 0.55246 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.75150 10.69440 0.05710 0.53392 柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245 柏瑞巨人基金 12.93000 12.87000 0.06000 0.46620 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70510 13.70500 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.60000 16.55000 0.05000 0.30211 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.32100 14.30340 0.01760 0.12305 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.62860 12.60830 0.02030 0.16101 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.19900 13.17890 0.02010 0.15252 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.55110 8.54060 0.01050 0.12294 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.76810 6.75970 0.00840 0.12427 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.63100 8.61710 0.01390 0.16131 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48890 8.46440 0.02450 0.28945 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69700 10.68070 0.01630 0.15261 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38090 8.36770 0.01320 0.15775 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.81600 12.79530 0.02070 0.16178 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.40470 12.38940 0.01530 0.12349 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.23610 13.19800 0.03810 0.28868 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.01540 11.99710 0.01830 0.15254 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.96770 8.95670 0.01100 0.12281 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64760 9.63210 0.01550 0.16092 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.70020 9.67220 0.02800 0.28949 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51000 9.49550 0.01450 0.15270 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.40030 9.38540 0.01490 0.15876 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.74520 10.73600 0.00920 0.08569 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.66500 10.65100 0.01400 0.13144 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.44800 0.01200 0.11485 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.60390 10.59140 0.01250 0.11802 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.86220 9.85380 0.00840 0.08525 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.54900 9.53650 0.01250 0.13108 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.79900 10.76490 0.03410 0.31677 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.58290 9.57190 0.01100 0.11492 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.72200 9.71050 0.01150 0.11843 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.72510 10.71590 0.00920 0.08585 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.66540 10.65140 0.01400 0.13144 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.46050 10.44840 0.01210 0.11581 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.60500 10.59250 0.01250 0.11801 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.86210 9.85360 0.00850 0.08626 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.54920 9.53670 0.01250 0.13107 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.98410 10.94940 0.03470 0.31691 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.58310 9.57210 0.01100 0.11492 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.72270 9.71120 0.01150 0.11842 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.31600 11.31240 0.00360 0.03182 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.71000 12.70200 0.00800 0.06298 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.98040 11.97360 0.00680 0.05679 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.96200 8.95920 0.00280 0.03125 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63550 9.62950 0.00600 0.06231 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.54860 9.54320 0.00540 0.05658 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.46220 9.46700 -0.00480 -0.05070 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.99480 9.00310 -0.00830 -0.09219 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.59550 9.60140 -0.00590 -0.06145 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.20710 12.23020 -0.02310 -0.18888 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.96060 12.98170 -0.02110 -0.16254 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.79860 11.81790 -0.01930 -0.16331 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.47190 9.48970 -0.01780 -0.18757 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08380 10.10020 -0.01640 -0.16237 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.07010 10.08650 -0.01640 -0.16259 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 12.21630 12.23620 -0.01990 -0.16263 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.89110 10.91160 -0.02050 -0.18787 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.24190 11.26020 -0.01830 -0.16252 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07400 10.09300 -0.01900 -0.18825 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.63950 9.65770 -0.01820 -0.18845 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.32650 10.34340 -0.01690 -0.16339 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80910 9.82520 -0.01610 -0.16386 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.12000 19.06000 0.06000 0.31480 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.84000 17.68000 0.16000 0.90498 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-0.26549 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.22000 33.00000 0.22000 0.66667 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.82650 11.82420 0.00230 0.01945 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66750 1.67440 -0.00690 -0.41209 國泰大中華基金 20.88000 20.74000 0.14000 0.67502 國泰小龍基金-新台幣 15.66000 15.59000 0.07000 0.44901 國泰中小成長基金-新台幣 44.87000 44.56000 0.31000 0.69569 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.50280 4.39030 0.11250 2.56247 國泰中國內需增長基金-美元A 0.69540 0.68100 0.01440 2.11454 國泰中國內需增長基金-美元I 0.74440 0.72890 0.01550 2.12649 國泰中國內需增長基金-新台幣 19.96000 19.55000 0.41000 2.09719 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 44.80760 45.09180 -0.28420 -0.63027 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.42310 2.37190 0.05120 2.15861 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.34020 0.33450 0.00570 1.70404 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.69810 10.52210 0.17600 1.67267 國泰中國新興債券基金-美元 0.33760 0.33810 -0.00050 -0.14789 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.40970 10.42880 -0.01910 -0.18315 國泰中國新興戰略基金-人民幣 4.34550 4.20040 0.14510 3.45443 國泰中國新興戰略基金-美元 0.60900 0.59120 0.01780 3.01083 國泰中國新興戰略基金-新台幣 19.25000 18.70000 0.55000 2.94118 國泰中港台基金-人民幣 3.33560 3.21760 0.11800 3.66733 國泰中港台基金-美元 0.47330 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國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.08000 11.04000 0.04000 0.36232 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56020 0.55690 0.00330 0.59257 國泰全球高股息基金-人民幣 2.52060 2.48480 0.03580 1.44076 國泰全球高股息基金-美元 0.35660 0.35310 0.00350 0.99122 國泰全球高股息基金-新台幣 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171 國泰全球高股息基金-澳幣 0.52980 0.52340 0.00640 1.22277 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49390 0.49100 0.00290 0.59063 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.57000 14.49000 0.08000 0.55210 國泰全球資源基金-美元 0.16120 0.16000 0.00120 0.75000 國泰全球資源基金-新台幣 5.13000 5.09000 0.04000 0.78585 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59940 0.59370 0.00570 0.96008 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.79000 18.62000 0.17000 0.91300 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.26000 18.09000 0.17000 0.93975 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88610 0.87570 0.01040 1.18762 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.65000 20.44000 0.21000 1.02740 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.13000 22.11000 0.02000 0.09046 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.54860 2.53160 0.01700 0.67151 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36160 0.36070 0.00090 0.24951 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30930 0.30850 0.00080 0.25932 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.27400 11.25150 0.02250 0.19997 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.64440 9.62510 0.01930 0.20052 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53360 0.53110 0.00250 0.47072 國泰亞洲成長基金-美元 0.38380 0.38420 -0.00040 -0.10411 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 國泰科技生化基金 35.47000 35.37000 0.10000 0.28273 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.08000 28.81000 0.27000 0.93717 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.62000 12.73000 -0.11000 -0.86410 國泰美國費城半導體基金 14.90000 14.64000 0.26000 1.77596 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.32420 49.05910 -0.73490 -1.49799 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.83580 15.60040 0.23540 1.50894 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.37160 28.24550 -0.87390 -3.09394 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 46.55650 46.86510 -0.30860 -0.65849 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.03950 47.16150 -0.12200 -0.25869 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31950 43.22190 0.09760 0.22581 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.31870 0.31780 0.00090 0.28320 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 9.95420 9.92850 0.02570 0.25885 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.01410 9.98800 0.02610 0.26131 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.31880 0.31730 0.00150 0.47274 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 9.95510 9.91010 0.04500 0.45408 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.03060 9.98480 0.04580 0.45870 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.31860 0.31690 0.00170 0.53645 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 9.95080 9.89950 0.05130 0.51821 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.03460 9.98240 0.05220 0.52292 國泰紐幣2021保本基金 12.91820 12.91740 0.00080 0.00619 國泰紐幣八年期保本基金 13.30330 13.30260 0.00070 0.00526 國泰紐幣保本基金 12.77510 12.77300 0.00210 0.01644 國泰國泰基金-新台幣A 24.01000 23.88000 0.13000 0.54439 國泰富時中國A50基金 21.66000 21.65000 0.01000 0.04619 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.60900 49.98120 -0.37220 -0.74468 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34990 0.35030 -0.00040 -0.11419 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52740 0.52690 0.00050 0.09489 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.27990 42.31170 -0.03180 -0.07516 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.80000 20.81000 -0.01000 -0.04805 國泰新興市場基金-美元 0.37840 0.37550 0.00290 0.77230 國泰新興市場基金-新台幣 11.86000 11.77000 0.09000 0.76466 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.43340 2.42570 0.00770 0.31743 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49280 1.48810 0.00470 0.31584 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35480 0.35520 -0.00040 -0.11261 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21980 0.22010 -0.00030 -0.13630 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.77500 10.78960 -0.01460 -0.13532 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.48530 6.49410 -0.00880 -0.13551 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.41280 47.98780 -0.57500 -1.19822 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.63000 47.98430 -0.35430 -0.73837 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.92410 44.16480 -0.24070 -0.54500 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.28000 36.00000 0.28000 0.77778 國泰標普北美科技ETF基金 23.48000 23.15000 0.33000 1.42549 國泰歐洲精選基金-美元 0.34640 0.34410 0.00230 0.66841 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 39.38880 39.40950 -0.02070 -0.05253 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.74000 21.49000 0.25000 1.16333 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.12000 18.96000 0.16000 0.84388 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.84000 17.59000 0.25000 1.42126 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41740 0.41770 -0.00030 -0.07182 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.61920 12.63260 -0.01340 -0.10607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.56410 10.56580 -0.00170 -0.01609 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.47780 10.47800 -0.00020 -0.00191 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.69960 10.70470 -0.00510 -0.04764 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.23870 10.24030 -0.00160 -0.01562 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.18520 10.18640 -0.00120 -0.01178 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.34870 10.35450 -0.00580 -0.05601 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.92790 9.92900 -0.00110 -0.01108 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78830 9.79160 -0.00330 -0.03370 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.91110 9.91370 -0.00260 -0.02623 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.83020 9.83720 -0.00700 -0.07116 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.92780 9.92890 -0.00110 -0.01108 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.78340 9.78670 -0.00330 -0.03372 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.91100 9.91360 -0.00260 -0.02623 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.83020 9.83720 -0.00700 -0.07116 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45650 11.45460 0.00190 0.01659 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.95990 9.96250 -0.00260 -0.02610 第一金大中華基金 26.46000 26.40000 0.06000 0.22727 第一金小型精選基金 33.49000 33.34000 0.15000 0.44991 第一金中國世紀基金-人民幣 13.86000 13.53000 0.33000 2.43902 第一金中國世紀基金-美元 8.41450 8.25040 0.16410 1.98899 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.06000 9.87000 0.19000 1.92503 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.06000 9.86000 0.20000 2.02840 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87320 9.85380 0.01940 0.19688 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.32820 8.33710 -0.00890 -0.10675 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.46750 11.44500 0.02250 0.19659 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.84940 9.85990 -0.01050 -0.10649 第一金中概平衡基金 28.34000 28.27000 0.07000 0.24761 第一金台灣貨幣市場基金 15.33230 15.33200 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.76300 178.76000 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.57390 15.44340 0.13050 0.84502 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.57290 15.44250 0.13040 0.84442 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.20000 15.08000 0.12000 0.79576 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.21000 15.09000 0.12000 0.79523 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.47050 10.40110 0.06940 0.66724 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.46890 10.39950 0.06940 0.66734 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.24520 10.17170 0.07350 0.72259 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.24520 10.17180 0.07340 0.72160 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 12.76240 12.63370 0.12870 1.01870 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 12.77950 12.65070 0.12880 1.01813 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.75100 9.72410 0.02690 0.27663 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.74590 9.71900 0.02690 0.27678 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.41260 9.38830 0.02430 0.25883 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.43670 9.41240 0.02430 0.25817 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.65410 10.62470 0.02940 0.27671 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.32140 10.29480 0.02660 0.25838 第一金全球大趨勢基金 25.01000 24.82000 0.19000 0.76551 第一金全球不動產證券化基金A 9.37880 9.30780 0.07100 0.76280 第一金全球不動產證券化基金B 6.47460 6.42560 0.04900 0.76257 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.01870 9.97060 0.04810 0.48242 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.01910 9.97090 0.04820 0.48341 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.93520 10.88260 0.05260 0.48334 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.93700 10.88440 0.05260 0.48326 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.55550 8.52000 0.03550 0.41667 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52550 10.48190 0.04360 0.41596 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20090 9.17450 0.02640 0.28775 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.19930 9.17300 0.02630 0.28671 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.61670 7.60460 0.01210 0.15911 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.61140 7.59920 0.01220 0.16054 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.40130 8.38930 0.01200 0.14304 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.40180 8.38980 0.01200 0.14303 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.56670 11.53330 0.03340 0.28960 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.56730 11.53420 0.03310 0.28697 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.14970 10.13350 0.01620 0.15987 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.15050 10.13430 0.01620 0.15985 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.92660 14.90530 0.02130 0.14290 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 14.92640 14.90510 0.02130 0.14290 第一金亞洲科技基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39348 第一金亞洲新興市場基金 12.77000 12.74000 0.03000 0.23548 第一金店頭市場基金 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.23640 10.26920 -0.03280 -0.31940 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.23640 10.26920 -0.03280 -0.31940 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.31900 10.35670 -0.03770 -0.36402 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.31900 10.35670 -0.03770 -0.36402 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.23640 10.26920 -0.03280 -0.31940 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.24490 10.27730 -0.03240 -0.31526 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.23640 10.26920 -0.03280 -0.31940 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.31900 10.35670 -0.03770 -0.36402 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.32760 10.36490 -0.03730 -0.35987 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.31900 10.35670 -0.03770 -0.36402 第一金創新趨勢基金 22.17000 22.09000 0.08000 0.36215 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.44620 45.76220 -0.31600 -0.69053 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.32740 45.66430 -0.33690 -0.73778 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 46.67900 47.42130 -0.74230 -1.56533 第一金電子基金 35.02000 34.91000 0.11000 0.31510 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.54000 18.39000 0.15000 0.81566 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.22000 19.62000 0.60000 3.05810 統一大中華中小基金(人民幣) 8.67000 8.43000 0.24000 2.84698 統一大中華中小基金(美元) 7.74000 7.52000 0.22000 2.92553 統一大中華中小基金(新台幣) 11.63000 11.30000 0.33000 2.92035 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 統一大東協高股息基金(美元) 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.43000 9.36000 0.07000 0.74786 統一大滿貫基金-A類型 36.47000 36.21000 0.26000 0.71803 統一大滿貫基金-I類型 36.47000 36.21000 0.26000 0.71803 統一大龍印基金 14.85000 14.69000 0.16000 1.08918 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.11000 9.79000 0.32000 3.26864 統一大龍騰中國基金(美元) 9.04000 8.75000 0.29000 3.31429 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.43000 10.11000 0.32000 3.16518 統一中小基金 25.06000 24.93000 0.13000 0.52146 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95790 9.96090 -0.00300 -0.03012 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.03010 9.03060 -0.00050 -0.00554 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.84010 8.84400 -0.00390 -0.04410 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.53350 12.53710 -0.00360 -0.02871 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.32350 11.32410 -0.00060 -0.00530 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.04110 11.04610 -0.00500 -0.04526 統一台灣動力基金 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256 統一全天候基金-A類型 116.22000 115.66000 0.56000 0.48418 統一全天候基金-I類型 116.92000 116.36000 0.56000 0.48127 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.40640 8.37020 0.03620 0.43249 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.91390 7.87790 0.03600 0.45697 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.02330 7.99040 0.03290 0.41174 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.09670 9.05750 0.03920 0.43279 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.57180 8.53280 0.03900 0.45706 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.68270 8.64710 0.03560 0.41170 統一全球債券組合基金 12.41720 12.41880 -0.00160 -0.01288 統一全球新科技基金(人民幣) 16.13000 15.98000 0.15000 0.93867 統一全球新科技基金(美元) 14.82000 14.68000 0.14000 0.95368 統一全球新科技基金(新台幣) 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909 統一亞太基金 25.29000 25.03000 0.26000 1.03875 統一亞洲大金磚基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 統一奔騰基金 61.63000 61.42000 0.21000 0.34191 統一強棒貨幣市場基金 16.74420 16.74400 0.00020 0.00119 統一強漢基金(人民幣) 11.54000 11.37000 0.17000 1.49516 統一強漢基金(美元) 10.15000 10.00000 0.15000 1.50000 統一強漢基金(新台幣) 27.13000 26.73000 0.40000 1.49645 統一統信基金 31.46000 31.22000 0.24000 0.76874 統一黑馬基金 61.91000 61.76000 0.15000 0.24288 統一新亞洲科技能源基金 16.47000 16.29000 0.18000 1.10497 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.14210 8.13990 0.00220 0.02703 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.87780 10.87490 0.00290 0.02667 統一經建基金 49.15000 48.95000 0.20000 0.40858 統一龍馬基金 71.77000 71.17000 0.60000 0.84305 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.22000 21.19000 0.03000 0.14158 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 49.30000 49.19000 0.11000 0.22362 野村中國機會基金 14.54000 14.21000 0.33000 2.32231 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.39470 10.41110 -0.01640 -0.15752 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.35840 10.36630 -0.00790 -0.07621 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.48100 10.49300 -0.01200 -0.11436 野村巴西基金 6.61000 6.74000 -0.13000 -1.92878 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 野村台灣高股息基金 24.86000 24.84000 0.02000 0.08052 野村台灣運籌基金 37.96000 37.91000 0.05000 0.13189 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86820 9.87230 -0.00410 -0.04153 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.75800 9.75590 0.00210 0.02153 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82700 9.82600 0.00100 0.01018 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.49010 10.49450 -0.00440 -0.04193 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.26610 10.26340 0.00270 0.02631 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04350 10.04250 0.00100 0.00996 野村平衡基金 20.26000 20.23000 0.03000 0.14829 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.91470 9.92770 -0.01300 -0.13095 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18710 10.19820 -0.01110 -0.10884 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94340 9.94930 -0.00590 -0.05930 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.91470 9.92770 -0.01300 -0.13095 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18720 10.19840 -0.01120 -0.10982 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94370 9.94960 -0.00590 -0.05930 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.90080 9.91110 -0.01030 -0.10392 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 9.97560 9.98640 -0.01080 -0.10815 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.00950 10.01330 -0.00380 -0.03795 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98380 9.98960 -0.00580 -0.05806 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431 野村全球生技醫療基金 16.99000 16.84000 0.15000 0.89074 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.28230 10.29190 -0.00960 -0.09328 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.25810 10.26270 -0.00460 -0.04482 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.21840 10.22590 -0.00750 -0.07334 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.52760 10.53740 -0.00980 -0.09300 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.46670 10.47160 -0.00490 -0.04679 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.43120 10.43890 -0.00770 -0.07376 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.29480 10.30240 -0.00760 -0.07377 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.92810 10.93830 -0.01020 -0.09325 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.82060 10.82560 -0.00500 -0.04619 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.78670 10.79460 -0.00790 -0.07318 野村全球品牌基金 28.43000 28.04000 0.39000 1.39087 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.56000 12.42000 0.14000 1.12721 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.46000 10.35000 0.11000 1.06280 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.07000 18.86000 0.21000 1.11347 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.83000 11.69000 0.14000 1.19760 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.97020 10.97200 -0.00180 -0.01641 野村全球短期收益基金-美元計價 10.99110 10.98560 0.00550 0.05007 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.78310 10.77930 0.00380 0.03525 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.44860 8.42450 0.02410 0.28607 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.27830 8.24570 0.03260 0.39536 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.89510 7.86550 0.02960 0.37633 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.85870 10.82790 0.03080 0.28445 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.36190 10.32110 0.04080 0.39531 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.97890 9.94150 0.03740 0.37620 野村成長基金 32.30000 32.35000 -0.05000 -0.15456 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23410 8.19570 0.03840 0.46854 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25440 8.20930 0.04510 0.54938 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.51870 8.47490 0.04380 0.51682 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.52880 9.48420 0.04460 0.47026 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.40260 9.35120 0.05140 0.54966 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.68640 9.63660 0.04980 0.51678 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.74000 0.14000 1.60183 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.86000 12.65000 0.21000 1.66008 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.15590 10.17980 -0.02390 -0.23478 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.09000 10.10410 -0.01410 -0.13955 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.04660 10.06380 -0.01720 -0.17091 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.59630 9.61820 -0.02190 -0.22769 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.61330 9.62690 -0.01360 -0.14127 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.77960 9.79650 -0.01690 -0.17251 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.13680 10.15410 -0.01730 -0.17037 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.74100 10.76790 -0.02690 -0.24982 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.64350 10.65850 -0.01500 -0.14073 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.82760 10.84630 -0.01870 -0.17241 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.86640 9.88500 -0.01860 -0.18816 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.87050 9.87960 -0.00910 -0.09211 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.83520 9.84650 -0.01130 -0.11476 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.37220 8.38180 -0.00960 -0.11453 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.95050 8.96720 -0.01670 -0.18623 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.81900 8.82710 -0.00810 -0.09176 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.94790 9.95940 -0.01150 -0.11547 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.62300 13.63860 -0.01560 -0.11438 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.74190 12.76590 -0.02400 -0.18800 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.31250 10.32200 -0.00950 -0.09204 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.48130 10.49030 -0.00900 -0.08579 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45100 10.45230 -0.00130 -0.01244 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51090 10.51280 -0.00190 -0.01807 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.78040 10.78960 -0.00920 -0.08527 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.72590 10.72720 -0.00130 -0.01212 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70500 10.70690 -0.00190 -0.01775 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.73680 10.74240 -0.00560 -0.05213 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.67230 10.67010 0.00220 0.02062 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90200 10.90400 -0.00200 -0.01834 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.20800 10.18590 0.02210 0.21697 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77230 9.75830 0.01400 0.14347 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.41150 9.39010 0.02140 0.22790 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.92940 8.91050 0.01890 0.21211 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.42360 11.39950 0.02410 0.21141 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.41800 10.40690 0.01110 0.10666 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.53870 11.53510 0.00360 0.03121 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.96280 10.94980 0.01300 0.11872 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.75120 10.73990 0.01130 0.10522 野村泰國基金 42.65000 42.39000 0.26000 0.61335 野村高科技基金 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.51500 10.43710 0.07790 0.74638 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.06740 9.99700 0.07040 0.70421 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.78440 10.71290 0.07150 0.66742 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.46910 9.39660 0.07250 0.77156 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50190 9.43200 0.06990 0.74109 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.73720 9.66950 0.06770 0.70014 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.06370 11.97910 0.08460 0.70623 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.34600 14.24530 0.10070 0.70690 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.95830 10.87440 0.08390 0.77154 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.00400 10.92310 0.08090 0.74063 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.45190 11.37230 0.07960 0.69995 野村貨幣市場基金 16.34790 16.34770 0.00020 0.00122 野村新馬基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39510 10.38860 0.00650 0.06257 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.04330 10.05190 -0.00860 -0.08556 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.25360 10.26660 -0.01300 -0.12662 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29800 10.31560 -0.01760 -0.17062 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25080 10.26020 -0.00940 -0.09162 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27340 10.28400 -0.01060 -0.10307 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.70780 10.72610 -0.01830 -0.17061 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62300 10.63340 -0.01040 -0.09781 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.68380 10.69480 -0.01100 -0.10285 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.93200 9.90120 0.03080 0.31107 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.93270 9.89290 0.03980 0.40231 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.87680 9.83930 0.03750 0.38112 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.56180 10.52940 0.03240 0.30771 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.51070 10.46860 0.04210 0.40216 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.45710 10.41740 0.03970 0.38109 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.56590 10.55900 0.00690 0.06535 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.92210 7.91690 0.00520 0.06568 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.28420 12.27620 0.00800 0.06517 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.36410 10.37960 -0.01550 -0.14933 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.65340 10.67410 -0.02070 -0.19393 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.31400 10.32160 -0.00760 -0.07363 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.48180 10.49430 -0.01250 -0.11911 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.37840 10.39590 -0.01750 -0.16834 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.36460 10.38000 -0.01540 -0.14836 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.65390 10.67460 -0.02070 -0.19392 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.31360 10.32130 -0.00770 -0.07460 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48600 10.49840 -0.01240 -0.11811 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.37730 10.39480 -0.01750 -0.16835 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.37250 10.39290 -0.02040 -0.19629 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.66880 10.69450 -0.02570 -0.24031 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.32040 10.33290 -0.01250 -0.12097 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.49040 10.50780 -0.01740 -0.16559 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.38950 10.41170 -0.02220 -0.21322 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.37250 10.39290 -0.02040 -0.19629 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.67080 10.69650 -0.02570 -0.24027 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.32780 10.34030 -0.01250 -0.12089 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.50480 10.52230 -0.01750 -0.16631 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39010 10.41240 -0.02230 -0.21417 野村精選貨幣市場基金 12.11870 12.11860 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.62000 11.45000 0.17000 1.48472 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.85000 10.68000 0.17000 1.59176 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.14000 9.99000 0.15000 1.50150 野村歐洲高股息基金季配型 7.42000 7.40000 0.02000 0.27027 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 野村積極成長基金 13.69000 13.71000 -0.02000 -0.14588 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 38.60000 38.57000 0.03000 0.07778 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.63580 10.61300 0.02280 0.21483 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.46870 8.45760 0.01110 0.13124 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.80200 7.78480 0.01720 0.22094 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.65310 7.63710 0.01600 0.20950 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.20420 12.18870 0.01550 0.12717 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.91420 10.89020 0.02400 0.22038 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.74690 10.72440 0.02250 0.20980 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.80000 11.68000 0.12000 1.02740 野村環球基金-人民幣計價 17.78000 17.60000 0.18000 1.02273 野村環球基金-美元計價 13.74000 13.60000 0.14000 1.02941 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.56000 19.36000 0.20000 1.03306 野村鴻利基金 24.32000 24.29000 0.03000 0.12351 野村鴻揚貨幣市場基金 16.90850 16.90830 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.40000 15.31000 0.09000 0.58785 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.79460 10.80700 -0.01240 -0.11474 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.13470 14.15130 -0.01660 -0.11730 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.89070 10.87970 0.01100 0.10111 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.53580 10.56840 -0.03260 -0.30847 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.74560 10.72010 0.02550 0.23787 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.36500 10.38410 -0.01910 -0.18394 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.24050 10.20990 0.03060 0.29971 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.05790 10.07040 -0.01250 -0.12413 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.00540 10.02260 -0.01720 -0.17161 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.35200 10.35240 -0.00040 -0.00386 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.50560 10.50480 0.00080 0.00762 凱基台商天下基金 13.99000 13.77000 0.22000 1.59768 凱基台灣精五門基金 22.54000 22.46000 0.08000 0.35619 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.29150 47.63410 -0.34260 -0.71923 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 48.48990 48.74150 -0.25160 -0.51619 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.13520 42.17800 -0.04280 -0.10147 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.58900 10.49450 0.09450 0.90047 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.49950 47.89210 -0.39260 -0.81976 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.65590 49.01980 -0.36390 -0.74235 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 48.63990 49.53050 -0.89060 -1.79808 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.26300 11.19410 0.06890 0.61550 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60130 11.60120 0.00010 0.00086 凱基開創基金 30.23000 30.16000 0.07000 0.23210 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.85000 22.64000 0.21000 0.92756 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.75980 21.54580 0.21400 0.99323 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.14000 17.00000 0.14000 0.82353 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.09540 15.95630 0.13910 0.87176 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.34000 7.30000 0.04000 0.54795 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.39770 43.81340 -0.41570 -0.94880 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 43.64530 44.03130 -0.38600 -0.87665 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 43.75860 44.22130 -0.46270 -1.04633 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.85000 11.70000 0.15000 1.28205 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.21000 11.11530 0.09470 0.85198 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.92000 10.83000 0.09000 0.83102 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.46820 12.37280 0.09540 0.77105 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713 凱基護城河基金-台幣計價A 12.88000 12.77000 0.11000 0.86139 凱基護城河基金-美元計價B 12.39830 12.28980 0.10850 0.88285 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.47920 10.34850 0.13070 1.26298 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.95370 9.86790 0.08580 0.86949 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.14590 10.06300 0.08290 0.82381 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.47910 10.34840 0.13070 1.26300 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.95370 9.86790 0.08580 0.86949 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.14590 10.06300 0.08290 0.82381 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.44000 12.63000 -0.19000 -1.50435 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.08000 34.06000 1.02000 2.99472 富邦NASDAQ-100基金 32.84000 32.37000 0.47000 1.45196 富邦上証180基金 31.18000 31.23000 -0.05000 -0.16010 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19960 0.19650 0.00310 1.57761 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.26000 6.17000 0.09000 1.45867 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.48000 46.14000 0.34000 0.73689 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.50840 12.35850 0.14990 1.21293 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.47120 11.34650 0.12470 1.09902 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.99790 10.91010 0.08780 0.80476 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.59190 10.46500 0.12690 1.21261 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.63080 9.52610 0.10470 1.09909 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.24380 9.16990 0.07390 0.80590 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.14810 20.66220 -0.51410 -2.48812 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.67420 11.67170 0.00250 0.02142 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54850 10.59190 -0.04340 -0.40975 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.79940 13.76880 0.03060 0.22224 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99780 1.99580 0.00200 0.10021 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38160 9.36070 0.02090 0.22327 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40710 1.40570 0.00140 0.09959 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.55760 12.54620 0.01140 0.09086 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.81840 1.81820 0.00020 0.01100 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.47400 10.46450 0.00950 0.09078 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53800 1.53780 0.00020 0.01301 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.98780 10.99190 -0.00410 -0.03730 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.92050 10.92170 -0.00120 -0.01099 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.83000 15.93000 -0.10000 -0.62775 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.19000 16.98000 0.21000 1.23675 富邦日本東証基金 19.40000 19.27000 0.13000 0.67462 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 46.14000 46.17000 -0.03000 -0.06498 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.53000 45.32000 0.21000 0.46337 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.09000 51.82000 0.27000 0.52103 富邦台灣心基金 22.93000 22.84000 0.09000 0.39405 富邦台灣釆吉50基金 45.92000 45.66000 0.26000 0.56943 富邦台灣科技指數基金 56.11000 55.71000 0.40000 0.71800 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 49.47230 49.75730 -0.28500 -0.57278 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.90600 41.81600 0.09000 0.21523 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31480 0.31240 0.00240 0.76825 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.69030 2.68930 0.00100 0.03718 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36170 0.36220 -0.00050 -0.13805 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.23420 11.25590 -0.02170 -0.19279 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.29400 2.29310 0.00090 0.03925 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34030 0.34080 -0.00050 -0.14671 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51200 9.53040 -0.01840 -0.19307 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.90000 22.95000 -0.05000 -0.21786 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.86000 26.86000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71560 15.71540 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.51000 17.53000 -0.02000 -0.11409 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.16320 42.26850 -0.10530 -0.24912 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.28180 46.62660 -0.34480 -0.73949 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 40.88330 40.96340 -0.08010 -0.19554 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 41.21300 41.31540 -0.10240 -0.24785 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.50120 40.54710 -0.04590 -0.11320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 47.70570 48.13030 -0.42460 -0.88219 富邦長紅基金 63.81000 63.60000 0.21000 0.33019 富邦科技基金 25.81000 25.75000 0.06000 0.23301 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.88550 41.95030 -0.06480 -0.15447 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 48.61490 49.39260 -0.77770 -1.57453 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.47060 41.67610 -0.20550 -0.49309 富邦恒生國企ETF基金 19.83000 19.75000 0.08000 0.40506 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.27000 14.33000 -0.06000 -0.41870 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 24.58000 24.30000 0.28000 1.15226 富邦高成長基金 24.62000 24.53000 0.09000 0.36690 富邦基金A類型 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922 富邦基金I類型 14.20000 14.10000 0.10000 0.70922 富邦深証100基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 富邦富時歐洲ETF基金 20.22000 19.98000 0.24000 1.20120 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42180 0.42120 0.00060 0.14245 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.35190 12.33140 0.02050 0.16624 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.16040 9.14520 0.01520 0.16621 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29690 0.29650 0.00040 0.13491 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.35520 8.34130 0.01390 0.16664 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.06480 10.08980 -0.02500 -0.24777 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.80500 10.83670 -0.03170 -0.29252 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.29120 9.31430 -0.02310 -0.24801 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.96940 9.99860 -0.02920 -0.29204 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 17.95000 17.83000 0.12000 0.67302 富邦精準基金 45.82000 45.70000 0.12000 0.26258 富邦精銳中小基金 12.27000 12.25000 0.02000 0.16327 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.33000 18.26000 0.07000 0.38335 富邦臺灣公司治理100基金 21.23000 21.14000 0.09000 0.42573 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.15000 7.18000 -0.03000 -0.41783 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.80000 15.67000 0.13000 0.82961 富邦標普美國特別股ETF基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.93630 10.82670 0.10960 1.01231 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.25520 10.20850 0.04670 0.45746 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.58210 10.53890 0.04320 0.40991 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.35200 10.24830 0.10370 1.01188 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.66200 9.61790 0.04410 0.45852 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95790 9.91730 0.04060 0.40939 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.31000 31.09000 0.22000 0.70762 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.88040 9.86290 0.01750 0.17743 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85370 9.83880 0.01490 0.15144 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.65320 9.63900 0.01420 0.14732 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25120 10.23360 0.01760 0.17198 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23010 10.21470 0.01540 0.15076 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02510 10.01020 0.01490 0.14885 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.33680 8.32310 0.01370 0.16460 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.04150 9.02720 0.01430 0.15841 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.57900 8.56570 0.01330 0.15527 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.16150 10.14540 0.01610 0.15869 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.24930 10.23310 0.01620 0.15831 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75470 9.73960 0.01510 0.15504 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.91310 9.89740 0.01570 0.15863 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.59390 8.58110 0.01280 0.14917 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.89990 9.88570 0.01420 0.14364 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.14620 9.13350 0.01270 0.13905 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.47830 11.46060 0.01770 0.15444 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.30420 11.28800 0.01620 0.14352 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.57230 10.55750 0.01480 0.14018 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.35420 9.34080 0.01340 0.14346 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.14000 15.02000 0.12000 0.79893 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.80830 8.80470 0.00360 0.04089 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.71940 9.71570 0.00370 0.03808 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.18750 9.18430 0.00320 0.03484 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.70520 10.70100 0.00420 0.03925 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.74870 10.74460 0.00410 0.03816 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.22640 10.22290 0.00350 0.03424 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.34410 9.34030 0.00380 0.04068 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.34000 9.12000 0.22000 2.41228 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.54000 0.20000 2.09644 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.70000 8.53000 0.17000 1.99297 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.08000 7.83000 0.25000 3.19285 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.47000 10.14000 0.33000 3.25444 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.00000 8.75000 0.25000 2.85714 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.94000 8.70000 0.24000 2.75862 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.11000 9.83000 0.28000 2.84842 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14480 10.11090 0.03390 0.33528 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41030 9.39080 0.01950 0.20765 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.96330 8.94720 0.01610 0.17994 富蘭克林華美中華基金 11.64000 11.43000 0.21000 1.83727 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.13000 22.96000 0.17000 0.74042 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.45000 22.37000 0.08000 0.35762 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.60000 9.51000 0.09000 0.94637 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.48000 9.39000 0.09000 0.95847 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.20580 8.24900 -0.04320 -0.52370 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.30470 9.35040 -0.04570 -0.48875 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.32890 10.37970 -0.05080 -0.48942 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.88150 9.93350 -0.05200 -0.52348 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.61770 11.60360 0.01410 0.12151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.66880 8.65830 0.01050 0.12127 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.78940 8.77870 0.01070 0.12189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.87390 9.86190 0.01200 0.12168 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.55150 14.51080 0.04070 0.28048 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45130 10.42220 0.02910 0.27921 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.36880 10.33990 0.02890 0.27950 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.62340 10.60810 0.01530 0.14423 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.62210 7.61120 0.01090 0.14321 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.94230 8.92940 0.01290 0.14447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.93160 9.91730 0.01430 0.14419 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.29090 11.27870 0.01220 0.10817 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.56450 7.55630 0.00820 0.10852 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.89330 8.88370 0.00960 0.10806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.04260 10.03170 0.01090 0.10866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.91940 10.90090 0.01850 0.16971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66400 7.65100 0.01300 0.16991 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19620 8.20390 -0.00770 -0.09386 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.25540 9.26170 -0.00630 -0.06802 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36230 10.36940 -0.00710 -0.06847 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.08100 13.09320 -0.01220 -0.09318 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.97000 10.89000 0.08000 0.73462 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.49000 8.37000 0.12000 1.43369 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.65000 12.47000 0.18000 1.44346 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.26000 0.03000 0.36320 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.16690 13.07810 0.08880 0.67900 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 富蘭克林華美第一富基金 40.53000 40.21000 0.32000 0.79582 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.35790 10.35770 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.46000 8.40000 0.06000 0.71429 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.90000 14.76000 0.14000 0.94851 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.48000 13.40000 0.08000 0.59701 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.90000 15.82000 0.08000 0.50569 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.62750 9.66620 -0.03870 -0.40036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.62740 9.66610 -0.03870 -0.40037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.66630 9.68540 -0.01910 -0.19720 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.66630 9.68530 -0.01900 -0.19617 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.63080 9.67170 -0.04090 -0.42288 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.55790 9.59840 -0.04050 -0.42195 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.55780 9.59840 -0.04060 -0.42299 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.78020 9.82570 -0.04550 -0.46307 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.70600 9.75110 -0.04510 -0.46251 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.70600 9.75110 -0.04510 -0.46251 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.33760 6.30060 0.03700 0.58725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.53910 10.46660 0.07250 0.69268 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47810 9.47190 0.00620 0.06546 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.52820 11.52070 0.00750 0.06510 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.72170 6.72210 -0.00040 -0.00595 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.85350 8.85170 0.00180 0.02034 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93480 10.93540 -0.00060 -0.00549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 70.99000 71.55000 -0.56000 -0.78267 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.35000 74.07000 -0.72000 -0.97205 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.86200 62.92930 -0.06730 -0.10695 復華1至5年期高收益債券基金 20.88000 20.85000 0.03000 0.14388 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 70.54810 71.23360 -0.68550 -0.96233 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 68.97280 69.43520 -0.46240 -0.66594 復華人民幣貨幣市場基金 11.89830 11.89760 0.00070 0.00588 復華人生目標基金 40.86710 40.77460 0.09250 0.22686 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 復華大中華中小策略基金 8.89000 8.79000 0.10000 1.13766 復華中小精選基金 67.92000 67.63000 0.29000 0.42880 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.61220 52.62310 -0.01090 -0.02071 復華中國特選信用債券ETF基金 63.25400 63.36790 -0.11390 -0.17974 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.21000 10.01000 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27.35000 27.30000 0.05000 0.18315 復華神盾基金 27.87510 27.83500 0.04010 0.14406 復華高成長基金 70.55000 70.08000 0.47000 0.67066 復華高益策略組合基金 13.67000 13.68000 -0.01000 -0.07310 復華貨幣市場基金 14.46490 14.46470 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.14000 18.01000 0.13000 0.72182 復華富時台灣高股息低波動基金 47.89000 47.64000 0.25000 0.52477 復華復華基金 22.12000 21.96000 0.16000 0.72860 復華華人世紀基金 17.37000 17.10000 0.27000 1.57895 復華傳家二號基金 33.93300 33.68040 0.25260 0.74999 復華傳家基金 23.51240 23.45600 0.05640 0.24045 復華奧林匹克全球組合基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 復華新興人民幣短期收益基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 復華新興人民幣債券基金A 12.24000 12.23000 0.01000 0.08177 復華新興人民幣債券基金B 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 23.06000 23.20000 -0.14000 -0.60345 復華新興市場企業債券ETF基金 71.89000 72.18000 -0.29000 -0.40177 復華新興市場高收益債券基金A 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.32000 5.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 復華新興市場短期收益基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.22000 9.19000 0.03000 0.32644 復華滬深300 A股基金 23.42000 23.45000 -0.03000 -0.12793 復華數位經濟基金 48.21000 48.04000 0.17000 0.35387 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.98960 9.99570 -0.00610 -0.06103 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.75340 9.76010 -0.00670 -0.06865 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.53090 10.53730 -0.00640 -0.06074 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14680 10.15390 -0.00710 -0.06992 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.12670 10.10660 0.02010 0.19888 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.06220 10.06720 -0.00500 -0.04967 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.17430 10.17810 -0.00380 -0.03734 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.88720 10.89610 -0.00890 -0.08168 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03200 10.03630 -0.00430 -0.04284 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.75830 10.76770 -0.00940 -0.08730 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.38940 10.39380 -0.00440 -0.04233 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.12880 11.13820 -0.00940 -0.08439 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.63390 10.61950 0.01440 0.13560 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57380 10.58040 -0.00660 -0.06238 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.76010 10.77160 -0.01150 -0.10676 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59310 10.57640 0.01670 0.15790 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.83690 11.82930 0.00760 0.06425 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.51080 10.51430 -0.00350 -0.03329 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.77440 10.75740 0.01700 0.15803 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.13570 12.13590 -0.00020 -0.00165 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.65340 10.65690 -0.00350 -0.03284 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88760 10.89610 -0.00850 -0.07801 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.13860 10.12730 0.01130 0.11158 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.11880 10.12750 -0.00870 -0.08590 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.10780 10.12120 -0.01340 -0.13240 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44120 10.43400 0.00720 0.06901 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.78220 10.77050 0.01170 0.10863 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.43230 10.44650 -0.01420 -0.13593 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43980 10.43270 0.00710 0.06806 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.78210 10.77030 0.01180 0.10956 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.42910 10.44320 -0.01410 -0.13502 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.33560 10.31820 0.01740 0.16863 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.30250 10.30700 -0.00450 -0.04366 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.33380 10.31630 0.01750 0.16963 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.30340 10.30800 -0.00460 -0.04463 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.89250 10.88010 0.01240 0.11397 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.87310 10.88410 -0.01100 -0.10106 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.05480 11.07090 -0.01610 -0.14543 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.14490 10.13380 0.01110 0.10953 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.12130 10.13020 -0.00890 -0.08786 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.11100 10.12440 -0.01340 -0.13235 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.25750 9.24680 0.01070 0.11572 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.10050 8.11370 -0.01320 -0.16269 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.20770 8.22470 -0.01700 -0.20669 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.12600 12.11200 0.01400 0.11559 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.63790 10.65520 -0.01730 -0.16236 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.90390 10.92650 -0.02260 -0.20684 景順主流基金 18.58000 18.55000 0.03000 0.16173 景順台灣科技基金 32.58000 32.46000 0.12000 0.36969 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.57000 11.53000 0.04000 0.34692 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 景順全球科技基金 23.89000 23.54000 0.35000 1.48683 景順全球康健基金 19.84000 19.67000 0.17000 0.86426 景順貨幣市場基金 15.99910 15.99890 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.93000 32.83000 0.10000 0.30460 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.67000 14.47000 0.20000 1.38217 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.94000 13.76000 0.18000 1.30814 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.79000 0.11000 1.01946 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.62000 11.51000 0.11000 0.95569 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.89000 11.78000 0.11000 0.93379 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61870 8.60800 0.01070 0.12430 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.83120 7.83330 -0.00210 -0.02681 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.49980 11.48560 0.01420 0.12363 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42730 10.43010 -0.00280 -0.02685 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.43000 8.24000 0.19000 2.30583 華南永昌中國A股基金(美元) 7.89000 7.70000 0.19000 2.46753 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.79000 11.51000 0.28000 2.43267 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64050 9.63850 0.00200 0.02075 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.99950 10.00190 -0.00240 -0.02400 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.24650 10.24440 0.00210 0.02050 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.63210 10.63470 -0.00260 -0.02445 華南永昌永昌基金 20.62000 20.43000 0.19000 0.93000 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 華南永昌全球亨利組合基金 14.94660 14.94960 -0.00300 -0.02007 華南永昌全球神農水資源基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 華南永昌全球精品基金 16.83000 16.64000 0.19000 1.14183 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.70000 10.61000 0.09000 0.84826 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.43000 13.31000 0.12000 0.90158 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.54000 13.43000 0.11000 0.81906 華南永昌物聯網精選基金 12.45000 12.27000 0.18000 1.46699 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.28830 16.28800 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 25.19550 24.99160 0.20390 0.81587 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99520 11.99510 0.00010 0.00083 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.76120 10.75800 0.00320 0.02975 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.57260 10.62100 -0.04840 -0.45570 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.97430 9.97200 0.00230 0.02306 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.74100 9.78520 -0.04420 -0.45170 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.60010 10.59800 0.00210 0.01982 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.34890 10.39620 -0.04730 -0.45497 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.94680 9.94470 0.00210 0.02112 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.65340 9.69750 -0.04410 -0.45476 華頓中小型基金 21.20000 21.27000 -0.07000 -0.32910 華頓中國多重機會平衡基金 12.01370 11.97520 0.03850 0.32150 華頓台灣基金 23.77000 23.68000 0.09000 0.38007 華頓平安貨幣市場基金 11.57590 11.57570 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290 華頓全球高收益債券基金A 13.85360 13.84260 0.01100 0.07946 華頓全球高收益債券基金B 8.03240 8.02600 0.00640 0.07974 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.84450 2.76780 0.07670 2.77115 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.62160 12.32330 0.29830 2.42062 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40260 0.39290 0.00970 2.46882 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.21180 12.09420 0.11760 0.97237 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.21180 12.09420 0.11760 0.97237 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.84180 10.72800 0.11380 1.06078 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77260 10.70540 0.06720 0.62772 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77210 10.70490 0.06720 0.62775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.45300 9.39400 0.05900 0.62806 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.81420 10.74200 0.07220 0.67213 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.81410 10.74190 0.07220 0.67213 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.48350 9.41900 0.06450 0.68479 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.41000 10.96000 0.45000 4.10584 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.75000 9.40000 0.35000 3.72340 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.29000 9.91000 0.38000 3.83451 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68030 2.67430 0.00600 0.22436 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11000 2.10090 0.00910 0.43315 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.03980 12.05020 -0.01040 -0.08631 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.29560 9.30360 -0.00800 -0.08599 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37870 0.37900 -0.00030 -0.07916 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29410 0.29420 -0.00010 -0.03399 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.55000 3.48000 0.07000 2.01149 匯豐中國動力基金(台幣) 15.74000 15.48000 0.26000 1.67959 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.49000 0.01000 2.04082 匯豐台灣精典基金 24.67000 24.49000 0.18000 0.73499 匯豐全球趨勢組合基金 12.63000 12.52000 0.11000 0.87859 匯豐全球關鍵資源基金 8.22000 8.11000 0.11000 1.35635 匯豐安富基金 25.98000 25.86000 0.12000 0.46404 匯豐成功基金 42.60000 42.56000 0.04000 0.09398 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.38000 0.02000 0.84034 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.75830 2.74900 0.00930 0.33830 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41200 2.40340 0.00860 0.35783 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95910 11.95730 0.00180 0.01505 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.99760 7.99530 0.00230 0.02877 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39120 0.39100 0.00020 0.05115 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33460 0.33450 0.00010 0.02990 匯豐金磚動力基金 14.57000 14.38000 0.19000 1.32128 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01610 15.01600 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.98000 4.99000 -0.01000 -0.20040 匯豐新鑽動力基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.48550 5.54420 -0.05870 -1.05876 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35920 9.41840 -0.05920 -0.62856 匯豐龍鳳基金-A類型 53.28000 52.89000 0.39000 0.73738 匯豐龍鳳基金-I類型 53.28000 52.89000 0.39000 0.73738 匯豐龍騰電子基金 38.46000 38.16000 0.30000 0.78616 匯豐雙高收益債券組合基金 12.81170 12.82710 -0.01540 -0.12006 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.60000 18.47000 0.13000 0.70384 新光中國成長基金(人民幣) 9.30000 9.12000 0.18000 1.97368 新光中國成長基金(美元) 9.11000 8.94000 0.17000 1.90157 新光中國成長基金(新臺幣) 9.23000 9.05000 0.18000 1.98895 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.51750 11.51920 -0.00170 -0.01476 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.29970 10.31380 -0.01410 -0.13671 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.80120 10.82110 -0.01990 -0.18390 新光台灣富貴基金 24.64000 24.58000 0.06000 0.24410 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.73000 21.50000 0.23000 1.06977 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.65200 40.64790 0.00410 0.01009 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 46.96730 47.34800 -0.38070 -0.80405 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.20000 10.03000 0.17000 1.69492 新光全球AI新創產業基金美元 9.87000 9.71000 0.16000 1.64779 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.09000 9.93000 0.16000 1.61128 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 新光全球生技醫療基金(美元) 10.77000 10.65000 0.12000 1.12676 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光全球債券基金(A累積)美元 11.15350 11.17860 -0.02510 -0.22454 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.08180 11.11210 -0.03030 -0.27268 新光全球債券基金(B配息)美元 10.49990 10.52340 -0.02350 -0.22331 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.41900 10.44740 -0.02840 -0.27184 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.14000 11.09000 0.05000 0.45086 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586 新光吉星貨幣市場基金 15.51470 15.51450 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 新光多重資產基金(A累積)美元 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.72000 8.66000 0.06000 0.69284 新光亞洲精選基金-美金 20.51000 20.29000 0.22000 1.08428 新光亞洲精選基金-新台幣 21.13000 20.91000 0.22000 1.05213 新光店頭基金 23.27000 23.13000 0.14000 0.60527 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 42.77440 43.09780 -0.32340 -0.75039 新光特選內需收益ETF基金 20.64000 20.64000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28370 10.28100 0.00270 0.02626 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63060 10.63260 -0.00200 -0.01881 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.08230 10.08580 -0.00350 -0.03470 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.36380 9.36110 0.00270 0.02884 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.65250 9.65440 -0.00190 -0.01968 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.14880 9.15290 -0.00410 -0.04479 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.28720 41.34840 -0.06120 -0.14801 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 47.97550 48.68960 -0.71410 -1.46664 新光澳幣八年期保本基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 新光澳幣十年期保本基金 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.51000 12.50000 0.01000 0.08000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.87730 10.87740 -0.00010 -0.00092 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.53650 9.53670 -0.00020 -0.00210 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.53890 9.54410 -0.00520 -0.05448 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.65280 10.65860 -0.00580 -0.05442 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.67840 10.68200 -0.00360 -0.03370 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.54500 9.54820 -0.00320 -0.03351 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.50960 9.51280 -0.00320 -0.03364 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62460 10.62820 -0.00360 -0.03387 瑞銀全球創新趨勢基金 7.16000 7.08000 0.08000 1.12994 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.76320 10.74570 0.01750 0.16286 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50860 9.49290 0.01570 0.16539 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.50750 10.49270 0.01480 0.14105 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.45600 9.44270 0.01330 0.14085 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.53130 9.51870 0.01260 0.13237 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.59240 10.57860 0.01380 0.13045 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.87750 14.86060 0.01690 0.11372 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.59460 8.58490 0.00970 0.11299 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.99570 41.00500 -0.00930 -0.02268 群益10年期以上金融債ETF基金 45.07040 45.40990 -0.33950 -0.74763 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.64570 46.12240 -0.47670 -1.03355 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.21210 46.62410 -0.41200 -0.88366 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 47.63890 48.24930 -0.61040 -1.26510 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 45.75660 46.13080 -0.37420 -0.81117 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.23730 49.72530 -0.48800 -0.98139 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 50.54920 50.76090 -0.21170 -0.41705 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 48.62500 48.93400 -0.30900 -0.63146 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.97940 11.00160 -0.02220 -0.20179 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 48.59310 49.40860 -0.81550 -1.65052 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.70080 40.67830 0.02250 0.05531 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.50510 11.50280 0.00230 0.02000 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11710 10.12030 -0.00320 -0.03162 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.69640 13.47030 0.22610 1.67851 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.98180 9.81690 0.16490 1.67976 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.50000 10.33000 0.17000 1.64569 群益大印度基金N-新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 群益大印度基金-人民幣 13.07720 13.08430 -0.00710 -0.05426 群益大印度基金-美元 11.99180 11.99810 -0.00630 -0.05251 群益大印度基金-新臺幣 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.15100 12.01420 0.13680 1.13865 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.42590 11.29710 0.12880 1.14012 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.79430 10.67280 0.12150 1.13841 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.25950 9.15510 0.10440 1.14035 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.77000 0.09000 1.02623 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.75240 9.64260 0.10980 1.13870 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.40060 8.30590 0.09470 1.14015 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.03000 8.93000 0.10000 1.11982 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.01300 8.91150 0.10150 1.13898 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.02410 7.93360 0.09050 1.14072 群益中小型股基金 46.30000 45.88000 0.42000 0.91543 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.65050 10.58730 0.06320 0.59694 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.64150 9.58410 0.05740 0.59891 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.19280 9.14210 0.05070 0.55458 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.01420 8.96060 0.05360 0.59817 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.15880 8.11030 0.04850 0.59801 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.78010 7.73720 0.04290 0.55446 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.57050 10.56710 0.00340 0.03218 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.62740 11.62370 0.00370 0.03183 群益中國高收益債券基金-美元 11.20170 11.19740 0.00430 0.03840 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43120 10.43150 -0.00030 -0.00288 群益中國新機會基金N-人民幣 9.08540 8.85900 0.22640 2.55559 群益中國新機會基金N-美元 8.13490 7.93210 0.20280 2.55670 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.84000 8.62000 0.22000 2.55220 群益中國新機會基金-人民幣 8.05720 7.85640 0.20080 2.55588 群益中國新機會基金-美元 8.69760 8.48080 0.21680 2.55636 群益中國新機會基金-新臺幣 8.43000 8.23000 0.20000 2.43013 群益平衡王基金 20.27600 20.20840 0.06760 0.33451 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.95750 9.96540 -0.00790 -0.07927 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.04080 10.05320 -0.01240 -0.12334 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.95760 9.96540 -0.00780 -0.07827 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.04080 10.05320 -0.01240 -0.12334 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.95760 9.96550 -0.00790 -0.07927 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.04070 10.05320 -0.01250 -0.12434 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.02050 10.03220 -0.01170 -0.11662 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 9.94540 9.93440 0.01100 0.11073 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.02850 10.02190 0.00660 0.06586 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 9.94540 9.93440 0.01100 0.11073 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.02850 10.02190 0.00660 0.06586 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.94540 9.93440 0.01100 0.11073 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.02850 10.02190 0.00660 0.06586 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.02650 10.01900 0.00750 0.07486 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 9.95190 9.94780 0.00410 0.04122 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.03510 10.03550 -0.00040 -0.00399 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 9.95190 9.94780 0.00410 0.04122 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.03510 10.03550 -0.00040 -0.00399 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 9.95190 9.94780 0.00410 0.04122 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.03510 10.03550 -0.00040 -0.00399 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.02620 10.02580 0.00040 0.00399 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.58000 6.55000 0.03000 0.45802 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.50940 12.42120 0.08820 0.71008 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.64210 11.55980 0.08230 0.71195 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.67100 10.59570 0.07530 0.71067 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.92990 9.85970 0.07020 0.71199 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.57000 9.51000 0.06000 0.63091 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.45910 10.38530 0.07380 0.71062 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.50250 10.49970 0.00280 0.02667 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.28040 10.27780 0.00260 0.02530 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.24890 9.24630 0.00260 0.02812 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.24760 9.24520 0.00240 0.02596 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.56360 10.56070 0.00290 0.02746 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.60320 10.60040 0.00280 0.02641 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.41220 9.40960 0.00260 0.02763 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.89470 9.89210 0.00260 0.02628 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.37590 11.38990 -0.01400 -0.12292 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81720 7.82680 -0.00960 -0.12266 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.77310 10.75960 0.01350 0.12547 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.58120 10.56750 0.01370 0.12964 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.77190 10.76270 0.00920 0.08548 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.92590 9.91350 0.01240 0.12508 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.86420 9.85140 0.01280 0.12993 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.04270 10.03410 0.00860 0.08571 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.77310 10.75970 0.01340 0.12454 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.58110 10.56730 0.01380 0.13059 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.77180 10.76260 0.00920 0.08548 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.92600 9.91350 0.01250 0.12609 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.86410 9.85130 0.01280 0.12993 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.04270 10.03410 0.00860 0.08571 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.80450 9.72970 0.07480 0.76878 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.59000 11.51000 0.08000 0.69505 群益全球關鍵生技基金-美元 16.04230 15.91970 0.12260 0.77012 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 16.08000 15.97000 0.11000 0.68879 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 群益印度中小基金N-人民幣 10.38720 10.37250 0.01470 0.14172 群益印度中小基金N-美元 8.50230 8.49020 0.01210 0.14252 群益印度中小基金N-新臺幣 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255 群益印度中小基金-人民幣 14.06190 14.04210 0.01980 0.14100 群益印度中小基金-美元 12.16070 12.14340 0.01730 0.14246 群益印度中小基金-新臺幣 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 群益多利策略組合基金 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 群益多重收益組合基金 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 群益多重資產組合基金 15.74000 15.71000 0.03000 0.19096 群益安家基金 26.18130 26.09770 0.08360 0.32033 群益安穩貨幣市場基金 16.16580 16.16560 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 21.93000 21.68000 0.25000 1.15314 群益亞太中小基金 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540 群益亞太新趨勢平衡基金 16.53000 16.43000 0.10000 0.60864 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.77940 10.80080 -0.02140 -0.19813 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95030 7.96610 -0.01580 -0.19834 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.47260 10.49340 -0.02080 -0.19822 群益店頭市場基金 100.50000 99.67000 0.83000 0.83275 群益東方盛世基金 8.82000 8.78000 0.04000 0.45558 群益東協成長基金-人民幣 13.32730 13.24200 0.08530 0.64416 群益東協成長基金-美元 11.40650 11.33330 0.07320 0.64588 群益東協成長基金-新臺幣 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.05990 12.02250 0.03740 0.31108 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.20020 11.16520 0.03500 0.31347 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.68210 10.65280 0.02930 0.27505 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.84140 9.81080 0.03060 0.31190 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.14260 9.11410 0.02850 0.31270 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.71790 8.69400 0.02390 0.27490 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.04570 11.01540 0.03030 0.27507 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.63080 9.60090 0.02990 0.31143 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.30490 9.27590 0.02900 0.31264 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.73910 9.71240 0.02670 0.27491 群益長安基金 30.63000 30.51000 0.12000 0.39331 群益美國新創亮點基金N-美元 10.35740 10.26150 0.09590 0.93456 群益美國新創亮點基金-美元 15.66830 15.52330 0.14500 0.93408 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864 群益真善美基金 16.02130 16.00490 0.01640 0.10247 群益馬拉松基金 123.19000 122.39000 0.80000 0.65365 群益深証中小板基金 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764 群益創新科技基金 34.36000 34.07000 0.29000 0.85119 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.07710 9.87970 0.19740 1.99804 群益華夏盛世基金N-美元 9.04360 8.86630 0.17730 1.99971 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.57000 9.39000 0.18000 1.91693 群益華夏盛世基金-人民幣 10.97410 10.75910 0.21500 1.99831 群益華夏盛世基金-美元 9.97160 9.77610 0.19550 1.99977 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.71000 16.39000 0.32000 1.95241 群益奧斯卡基金 31.01000 30.87000 0.14000 0.45351 群益新興金鑽基金-美元 11.10420 11.02630 0.07790 0.70649 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.62000 8.56000 0.06000 0.70093 群益葛萊美基金 24.42000 24.24000 0.18000 0.74257 群益道瓊美國地產ETF基金 22.89000 22.71000 0.18000 0.79260 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.87000 13.76000 0.11000 0.79942 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.48670 11.44390 0.04280 0.37400 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.04220 11.00090 0.04130 0.37542 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.23740 11.20040 0.03700 0.33035 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.09090 11.04970 0.04120 0.37286 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.66110 10.62130 0.03980 0.37472 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.84970 10.81400 0.03570 0.33013 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.48660 11.44380 0.04280 0.37400 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.04260 11.00130 0.04130 0.37541 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.09100 11.04970 0.04130 0.37377 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.66070 10.62080 0.03990 0.37568 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.06110 10.02800 0.03310 0.33008 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.12160 13.07720 0.04440 0.33952 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.85270 11.82920 0.02350 0.19866 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.96000 10.94000 0.02000 0.18282 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.74250 11.71940 0.02310 0.19711 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.74120 8.71160 0.02960 0.33978 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01000 8.99210 0.01790 0.19906 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49820 8.48150 0.01670 0.19690 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.31750 10.29710 0.02040 0.19811 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.96780 9.94810 0.01970 0.19803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 路博邁5G股票基金N累積(美元) 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 9.84000 9.74000 0.10000 1.02669 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 9.88000 9.78000 0.10000 1.02249 路博邁5G股票基金T累積(美元) 9.86000 9.76000 0.10000 1.02459 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 9.85000 9.74000 0.11000 1.12936 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.70000 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10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 德信大發基金 31.12000 30.96000 0.16000 0.51680 德信中國精選成長基金 11.89000 11.63000 0.26000 2.23560 德信台灣主流中小基金 21.00000 21.02000 -0.02000 -0.09515 德信萬保貨幣市場基金 11.99000 11.98980 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 34.36000 34.07000 0.29000 0.85119 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.99190 10.98360 0.00830 0.07557 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.85970 10.85630 0.00340 0.03132 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72030 11.72010 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.12000 17.03000 0.09000 0.52848 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.06000 16.84000 0.22000 1.30641 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.85550 10.79470 0.06080 0.56324 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.44480 16.40220 0.04260 0.25972 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27690 8.26970 0.00720 0.08706 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.11330 11.09850 0.01480 0.13335 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13600 12.12000 0.01600 0.13201 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.10920 14.09690 0.01230 0.08725 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.55000 16.39000 0.16000 0.97621 摩根中小基金 22.52000 22.34000 0.18000 0.80573 摩根中國A股基金 15.39000 15.13000 0.26000 1.71844 摩根中國A股基金(美元) 11.89000 11.69000 0.20000 1.71086 摩根中國亮點基金 12.95000 12.70000 0.25000 1.96850 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.40480 11.28750 0.11730 1.03920 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.77780 12.63270 0.14510 1.14861 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.62690 9.52450 0.10240 1.07512 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.33360 13.19640 0.13720 1.03968 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.55430 15.37790 0.17640 1.14710 摩根台灣金磚基金-累積型 19.61000 19.45000 0.16000 0.82262 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.61000 19.45000 0.16000 0.82262 摩根台灣增長基金 49.87000 49.62000 0.25000 0.50383 摩根平衡基金 27.67000 27.57000 0.10000 0.36271 摩根全球α基金 18.28000 18.09000 0.19000 1.05030 摩根全球平衡基金 16.31640 16.33570 -0.01930 -0.11815 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.44550 9.41230 0.03320 0.35273 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.60850 10.56740 0.04110 0.38893 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98800 9.95190 0.03610 0.36274 摩根多元入息成長基金-累積型 11.65880 11.61790 0.04090 0.35204 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.40940 10.37170 0.03770 0.36349 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.44630 10.38010 0.06620 0.63776 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.91150 13.82340 0.08810 0.63733 摩根亞洲基金 58.26000 57.59000 0.67000 1.16340 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.42720 8.42030 0.00690 0.08194 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95530 9.94250 0.01280 0.12874 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.79920 8.79050 0.00870 0.09897 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.88440 12.87300 0.01140 0.08856 摩根東方內需機會基金 18.43000 18.22000 0.21000 1.15258 摩根東方科技基金 31.81000 31.55000 0.26000 0.82409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.47000 9.38000 0.09000 0.95949 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.64000 9.54000 0.10000 1.04822 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.56000 11.45000 0.11000 0.96070 摩根金龍收成基金 22.12000 21.74000 0.38000 1.74793 摩根第一貨幣市場基金 15.13700 15.13680 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 摩根新金磚五國基金 12.11000 12.06000 0.05000 0.41459 摩根新絲路基金 9.01000 8.90000 0.11000 1.23596 摩根新興35基金 13.16000 13.06000 0.10000 0.76570 摩根新興日本基金 22.93000 22.90000 0.03000 0.13100 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.15550 7.13500 0.02050 0.28732 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.51250 9.48110 0.03140 0.33119 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31690 9.28900 0.02790 0.30036 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.11250 11.08000 0.03250 0.29332 摩根新興科技基金 53.92000 53.47000 0.45000 0.84159 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.68030 8.66000 0.02030 0.23441 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33250 9.30460 0.02790 0.29985 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.78260 8.75840 0.02420 0.27631 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37650 10.35220 0.02430 0.23473 摩根龍揚基金 33.05000 32.49000 0.56000 1.72361 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.50000 0.10000 0.95238 摩根環球股票收益基金-累積型 12.00000 11.89000 0.11000 0.92515 摩根總收益組合基金-月配息型 9.35190 9.36170 -0.00980 -0.10468 摩根總收益組合基金-累積型 11.58370 11.59580 -0.01210 -0.10435 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.92000 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