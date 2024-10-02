一覺醒來伊朗猛烈報復 牛彈琴：伊朗真被逼到牆角了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-02 15:00

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該來的還是來了。一覺醒來，伊朗終於報復了。

10 月 1 日晚間，以色列全境，幾乎都響起了空襲警報聲，人們紛紛躲入防空洞避難，一些在路上的行人，不得不緊急躲到大橋下面。

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據美方透露，伊朗共向以色列發射 200 多枚飛彈，這次襲擊的規模，是伊朗今年春天報復行動的兩倍。

但約旦表示，伊朗的攻擊飛彈數量，其實更多，可能有數百枚。《CNN》的畫面就捕捉到至少十多枚飛彈飛越特拉維夫。

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」，周三（2 日）對此提出以下三點看法：



第一、伊朗真是被逼到了牆角。

以色列在德黑蘭刺殺了哈瑪斯領導人哈尼雅，伊朗選擇了忍；以色列對真主黨發動了 BB Call 襲擊、對講機襲擊，伊朗還是選擇了忍。

但以色列幹掉了黎巴嫩真主黨首腦納斯魯拉，這是壓倒駱駝的最後一根稻草。

如果伊朗還繼續忍，在中東的威信將蕩然無存。小弟都被打成這樣，而且打到了自己的首都，大哥你還在忍？

人心散了，隊伍就真不好帶了。

所以，伊朗忍無可忍，發動了大規模報復襲擊。至少從飛彈數量看，伊朗，也算出了胸中一口惡氣。

第二、伊朗還是非常克制。

伊朗發動的報復，還是非常克制。

儘管飛彈數量較多，但瞄準的多是以色列的郊區，用伊朗的話說，伊朗只打以色列軍事基地。

看伊朗軍方、伊朗總統、伊朗最高領袖的表態，儘管態度極其堅定，口吻非常嚴厲，但一個信號也很明顯，伊朗不想事態進一步擴大。

不然，伊朗也不會拖到現在才報復。

伊朗現在國內壓力也大，新總統剛上台，也迫切希望改善國際環境，打仗，伊朗與以色列大戰，確實不是伊朗的最佳選擇。

如果以色列也能保持克制，這件事有望暫時告一段落。

第三、關鍵以色列能忍嗎？

別忘了，以血還血、以牙還牙是以色列的做事風格，雖遠必誅是以色列的一貫做派。

讓以色列克制，尤其讓以色列遭受損失後還克制，感覺比登天還難。

中東最大的惡夢，就是和平總是太難，戰爭總是太易。

中東往往一場衝突已經快偃旗息鼓了，各方正要大舒一口氣時，一個突發慘烈事件，又引發燎原怒火，最後，熔岩從地下奔突而出，一切無可挽回……