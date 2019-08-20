鈞興-KY預計9月掛牌上市 今年EPS估逾5元

鈞興 - KY(4571-TW) 今 (20) 日舉辦上市前發表會，公司表示，隨著下半年進入傳統旺季，電動工具需求強勁，加上產品應用持續擴張，帶動營收成長，法人估全年營收將成長 5-10%，由於上半年 EPS 為 2.45 元，下半年又比上半年好，全年 EPS 可望突破 5 元。

產品方面，鈞興 - KY 指出，電動工具為主要營收來源，比重約 6 成，園林工具則為 2 成，目前也積極擴展其他新應用，如工業用機器人、電動汽機車等，雖目前營收佔比不高，但隨著工業化 4.0 及智慧工廠的需求逐漸明顯，未來營運動能可期。

新廠方面，鈞興 - KY 表示，2020 年將完成位於中國珠海的智慧工廠，主要生產工業用機器人、諧波減速器等高階智慧型傳動齒輪，預估在產能全開的情況下，諧波減速器可達 12 萬台，貢獻營收 10-18 億元。

展望下半年，鈞興 - KY 指出，下半年營收比重約 55%，為電動工具的傳統旺季，而電動工具約佔營收比重 6 成，預計在旺季推升下，下半年營收可望較去年同期成長，加上新品持續推出，法人看好全年營收將成長 5-10%。

至於美中貿易戰，鈞興 - KY 表示，目前客戶以非中國區為主，比重為 9 成，且客戶端皆以電動工具等工業用領域為主，故較不受此影響。