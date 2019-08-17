美國延遲課徵部分產品關稅、基本工資確定調漲 本周重要大事回顧

全球避險情緒升溫，美債 10 年期、2 年期殖利率本周出現 2007 年來首次倒掛，美中貿易戰也有最新進展，美國將延遲課徵部分如手機、筆電等產品關稅，香港反送中抗爭事件則持續惡化；國內方面，今年全年經濟成長率 (GDP) 預估將達 2.46%，基本工資明年也確定調漲，台股本周共下跌 73.6 點，跌幅 0.7%，來到 10420.89 點，以下是本周重要大事回顧：

美國 10 年期減 2 年期債券 2007 年來首次倒掛

周三 (14 日) 10 年期美債殖利率減 2 年期殖利率利差，一度跌至 - 0.09%，最深一度跌至 - 0.23%，創下 2007 年來首次出現倒掛紀錄，而殖利率曲線倒掛，美國總統川普推文則怪罪美國聯準會 (Fed) 錯誤的利率政策，拖累經濟，而台灣 10 年期公債殖利率也在本周創下歷史新低，市場人士推測，可能因此促使央行不得不決定降息。

殖利率曲線主要是依據債券不同的存續期間，所繪製的線，在一般情況下，由於存在通貨膨脹風險和其他不確定因素，長天期的債券應該具有較高的殖利率做為補償，而殖利率曲線出現倒掛，可能代表市場出現過於緊縮的貨幣政策，或者投資人對未來經濟增長的擔憂，進而刺激避險需求。

美中貿易戰新進展 美將延遲課徵部分產品關稅

本周二 (13 日) 美中傳出好消息，除雙方就貿易戰協商持續進行談話外，美國貿易代表署 (USTR) 宣布，基於健康、安全、國家安全和其他因素，修改原訂 9 月 1 日起對 3000 億美元中輸美的課徵 10% 關稅清單，手機、筆電、電玩遊戲機、玩具、電腦螢幕及部分衣服、鞋子等產品，將延遲至 12 月 15 日再課關稅。

但據美國貿易代表署公告推斷，包含健身追蹤器、智慧揚聲器、藍牙耳機、智慧型手表和相關設備，目前沒有任何供應商豁免，蘋果也不例外，將於 9 月 1 日起如期開徵，代表包括蘋果 AirPods 無線耳機、Beats、 HomePod 揚聲器，都難逃過關稅。

美方若加關稅 中國財政部強勢回應將反制

中國財政部周四 (15 日) 公告指出，針對美國貿易代表辦公室宣布，將對約 3000 億美元中國輸美商品加徵 10 % 關稅，美方此舉嚴重違背中、美兩國元首的阿根廷及大阪會談共識，背離磋商解決分歧的正確軌道，強調在美方的關稅壓力之下，中方將不得不採取必要的反制措施。

反送中抗爭惡化 香港銀行獲利調降、經濟恐零成長

香港反送中抗爭愈演愈烈，近期匯豐銀行三高層接連請辭，香港網民在塞爆機場行動後又發動全港大提款，投資人愈來愈擔心，一波波的反政府抗爭活動將對香港銀行業帶來衝擊。

過去香港能吸引長期投資，主要是投資者看中香港現有制度，可使商業機制順利運行，資產價值得以保全，但受港府未妥善處理反送中抗爭，造成抗爭不斷惡化，香港財政司周四 (15 日) 將香港今年經濟成長從先前的 2%-3% 調降至 0%-1%，近乎零成長，市場人士擔憂，香港的國際商業中心地位將面臨無法彌補的損傷。

據了解，香港反送中示威行動本周持續升級，周一 (12 日)、周二 (13 日) 集結香港機場，抗議警方執法過當及政府修例等，造成機場運作停擺，影響所有航班報到手續，當日幾乎所有離港航班都遭取消。

而我國金融業在港總曝險部位高達新台幣 1 兆 282 億元破兆元，金管會主委顧立雄本周表示，金融業回報，台灣在香港當地的分支機構營運皆正常，將持續關注曝險部位變化與事件發展。

反制日本 南韓擬將日本從信任貿易夥伴「白名單」中撤除

日本政府對南韓實行半導體材料出口限制，針對光刻膠、氟化氫和氟化聚酰亞胺等 3 項材料緊縮管制，南韓政府在周一 (12 日) 也決定將日本從信任貿易夥伴「白名單」中撤除，以反擊日本針對南韓的半導體出口限制措施，顯示日韓貿易紛爭持續升級。

面對日本限制關鍵半導體材料，南韓的半導體大廠恐因缺乏原材料而大受衝擊，三星電子自 7 月起，也急於確保供應來源，據傳，三星電子正在從比利時採購用於製造晶片的化學材料，以因應相關出口限制。

主計總處上修 GDP 至 2.46%「保 2」 明年將突破 2.5%

主計總處周五 (16 日) 公布台灣國民所得統計及國內經濟情勢展望，預估今年全年經濟成長率 (GDP) 將達 2.46%，較 5 月預測值一口氣上修 0.27 個百分點，其中，上半年 GDP 2.12%，上修 0.37 個百分點，下半年 GDP 為 2.79%，上修 0.19 個百分點；而明年 GDP 預測值為 2.58%。主計總處表示，實質出口力道明顯回升，且預料下半年出口表現將優於上半年，是本次上修 GDP 的主因。

不過，反觀新加坡，認為貿易戰影響波及整個亞洲，下調今年經濟成長展望，新加坡貿易和工業部周二 (13 日) 表示，目前預計新加坡經濟今年將增長 0.0% 至 1.0% 之間，低於先前預測的 1.5% 至 2.5%，而實際成長則預計接近該範圍的中點「幾乎為零」。

明年基本工資調漲 月薪達 23800 元估 231.6 萬勞工受惠

勞動部周三 (14 日) 拍板定案基本工資調漲，月薪調漲 3.03% 至 23800 元，時薪則從 150 元調漲至 158 元、調幅 5.33%。勞動部長許銘春表示，預估將有 231.6 萬勞工可望受惠，在報請行政院後，預計明年 1 月起實施。

22 年來首見平衡 我國明年度總預算歲入歲出雙破 2.1 兆

行政院會周四 (15 日) 拍板通過 2020 年度總預算案，明年度歲出與歲入預算皆首度突破 2.1 兆元，預算案將在 8 月底前，送立法院審議，主計總處表示，歲入歲出無差短，是自 1999 年度以來，睽違 22 年再次達到平衡。

根據主計總處資料，明年度歲入歲出共編列 2.1 兆元，年增皆逾 5%，而明年度歲出各項政事支出中，以社會福利支出占 24.9% 最多，其次是教育科學文化支出占 20.4%，國防支出 16.4%，經濟發展支出占 12%。

台積電 7 月營收 847 億元 Q2 每股將配發 2.5 元現金股利

晶圓代工龍頭台積電周一 (12 日) 公告 7 月營收，達 847.58 億元，月減 1.3%、年增 14%，隨著美、陸系手機客戶拉貨動能加溫，8 月營收可望再往上攀，第 3 季單月營收有機會衝千億元，下半年營運逐季成長。

累計前 7 月營收則已達 5444.61 億元，年減 2 %，此外，台積電董事會本周也通過第 2 季每股配 2.5 元現金股利，預計 12 月 19 日除息。

回流台商 7 成為其客戶 上銀將回台投資 62 億元擴廠

關鍵零組件暨工具機大廠上銀科技周四 (15 日) 獲經濟部通過回台投資申請，將在台投資 62 億元，建置雲科三期新廠，及擴建嘉義大埔美二期舊廠等，生產滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人與迴轉平台等產品，可望創造 1250 個本國就業機會。

由於美中貿易戰受衝擊各產業，如工具機、自動化設備及汽車電子零組件、自行車零件等，目前通過台商回流方案的企業中，7 成皆為上銀客戶。

國泰金啟動史上第二次現金增資 總額擬 200 億元

國泰金周四 (15 日) 公告將辦理現金增資，暫定發行總數上限為 10 億股，現增發行價格每股暫定為 27 至 41 元，暫定發行總金額為 200 億元，依照程序，最快年底前完成，這也是國泰金史上第二次現金增資案。

國泰金此次辦理現增，主要是國泰世華銀行被金管會列為五大系統性銀行，有較嚴格的資本適足及監理要求，必須額外提列 4% 的資本，而國泰人壽雖然資本適足率與淨值都還很高，淨值還達 5400 億元創下歷史新高，但考量資本市場波動極大，因此決議未雨綢繆。