〈自動化工業展登場〉明日正式開展 新保展出服務型機器人應用

台灣機器人與智慧自動化展明 (21) 日起開展，包括新光保全 (9925-TW)、志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW)、上銀 (2049-TW) 及新漢電腦 (8234-TW) 等都參展，其中新光保全主管指出，本次與會仍以延續主辦機器人競賽為主軸，服務型機器人應用也將是重點。

台灣機器人與智慧自動化展，為「亞洲工業 4.0 暨智慧製造」展會系列展出之一，主辦單位今年匯聚工業自動化、機器人、模具、3D 列印與物流等五大智造主題，在貿協南港展覽館一、二館展出。

主辦單位指出，今年大會集結包含新光保全與台灣智能機器人等服務型機器人聯盟大廠「服務型機器人應用展區」、工業機器手臂、機器視覺模組及工業物聯網應用，將是今年展覽重要看點。

新保總經理洪國超指出，台灣人口就是這麼多，加上政府對於派遣人力的勞動條件管理趨嚴，不利業者經營，營運重點在科技智慧管理優化，並進一步提供客戶端加值，新保智慧安防展現生物及 AI 智慧影像辨識、智慧門管及行動差勤服務，AI 影像保全可辨識人形、骨架、人臉並分析行為。

新保除持續開發機器人應用，今年起提供 AIoT 服務為營運目標，推動智慧生活、智慧城市及智慧門管等應用服務，陸續有斬獲，就本業營收結構來看，「智慧家」無線保全服務逐漸升溫，至 7 月止，較去年同期成長 66.3%。

新保事業群之一的新誼整合，以各類智慧影像辨識技術，積極參與展覽、發表相關系統平台，與桃園市政府簽署「休閒農業 4G 智慧服務計畫」，提供實體與線上整合 EC 平台，業務穩定成長，看好高齡社會照護需求，新光保全投入 CareU 雲端居家照護服務，至今較同期大增 190.3%，足見銀髮市場高度發展性，後期成長力道持續看俏，逐步引進的生活輔具也受好評。

去年新保營收 70.46 億元，年減 0.72%，今年以來逐月營收都維持較去年同期成長，前 7 月營收 41.13 億元，年增 1.48%。