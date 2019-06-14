新保提升科技保全多面向產品 並強化樂齡服務

人力派遣成本日益加高，保全業競相開發 AI 商品，新光保全 (9925-TW) 在資源整合方面，智慧照護與新光醫院、人壽資源整合，以智慧建築為指標規劃，董事長林伯峰今日股東會上指出，將呼應關係企業「AI 新光、樂齡未來」的願景強化樂齡服務。

新保今天召開股東會，會中通過每股配發 2 元現金股利，新光保全也指出，公司因應市場需求及關係企業發展願景，成立事業群新保生活關懷，提供健康照護、安心照護服務。

同時，新保的新事業群新保生活關懷，後續也將繼續引進適合機構或居家輔具機器人，提供機構養護所需，也協助民眾運用科技生活。

另外，新光保全指出，新保發揮本業的智慧建築與安防專業，也協助新光關係企業在新北市板橋區打造「新板傑仕堡」樂齡宅。樂齡宅內除了有先進的智慧音箱、連結房控系統，智慧門鎖還能用 APP 開門，和可以遠端監看的攝影系統，衛浴更配備獨家開發的智慧馬桶與智慧魔鏡。新保致力提供全方位的 AIoT 服務，要和新光關係企業共同打造樂齡生活圈。

此外，在科技保全方面，新保指出，新保以 AI 結合監控，推出智慧影像保全，並提供無線保全、智慧居家管理平台，以及辦公大樓、廠房的全自動化安防系統，另有微型商店、新創事業適用的數位管理平台，以滿足不同客戶端的不同服務內容需求。