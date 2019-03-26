新保擬配發2元股息 殖利率約5.24% 六大主題參展智慧城市展

新保 (9925) 去年稅後淨利為 8.32 億元，以目前股本 38.36 億元計算，每股盈餘約為 2.17 元，董事會決議配發 2 元現金股息，以今天收盤價 38.15 元來看，現金殖利率為 5.24%。此外，新保今天參展智慧城市展，以「智慧物聯網引領智慧城市再升級」為主題，隨著 AI 技術逐漸成熟、城市運作更仰賴科技，呈現台灣升級 Smart City 2.0 的能力。新光保全總經理洪國超指出，此次新光保全暨事業群新誼整合、新群電子、新堡科技、誼光國際、新保生活關懷，攜手關係企業新光人壽、銀行、醫院，及眾多合作夥伴共同參加智慧城市展。



新光保全展區共分為 6 大主題：智慧安防、智慧照護、智慧住宅、智慧交通、智慧物流、智慧金融。從城市核心到外圍、從居家到智慧建築、從城市照明到綠能監控、從銀行服務到數位金融，及居家照護和智慧醫療，以物聯網基礎加上 AI、影像辨識、大數據分析等應用，呈現相關商品與服務，以「科技守護智慧城市」為主軸，展現新光保全暨事業群和關係企業、合作夥伴的智慧力。



洪國超指出，在智慧安防區以呈現不同以往的監控服務，包括生物及 AI 影像辨識、智慧門管及行動差勤，讓不同產業、對象、場域，能依需求選擇安全監控及後端管理平台。AI 智慧影像保全則可辨識人形、骨架、人臉或行為分析，提供需要特別辨識身分的監控防護，加上電子圍籬及門禁，監視器不再只是設備，而是為各場域量身定制的智慧監控網。



大型商場自動化管理平台也在智慧安防區呈現。新群電子結合物聯網、影像辨識、智慧建築、保全分區及空氣品質監測，打造整合為一的後端管理平台，串聯商場各項硬體設備、能自動開啟空調、即時推播異常影像、針對不同樓層區域管控門禁。而 KingSecurity 展示的 F10-2G 智慧自動化大樓管理系統，讓商辦大樓內的各角落無所遁行，整合防災、門禁、硬體設備連動和軟體的操控，透過整合平台，隨時可進行管理監控，讓大樓管理更接近全自動化。



洪國超說，因台灣人口結構高齡化，新光保全很早投入高齡服務研究，並陸續加入銀髮產業協會、協助成立輔具發展協會，並與新光人壽、醫院等資源整合，及優納比 Unabiz、艾克思等異業合作。



至於人口老化隨之而來的照護需求，新光保全成立事業群新保生活關懷公司，在居家照護方面展出雲端居家照護系統，及各種為高齡及行動不便者引進的輔具。



在智慧交通和能源區，台達電展出智慧路燈，使用綠色能源同時擁有監控攝影功能，加上電動車普及，未來還可做為充電樁，讓城市交通更環保、安全。誼光國際的叭叭房停車場，也使用車牌辨識系統結合 eTag，讓車主進出不須攜帶感應卡、動線更順暢、提高提車場營運效率。



未來，新光保全將逐步加入 AI 應用，並因應 5G 世代來臨，以科技提升本業，積極跨界、跨業、跨虛實合作，結合事業群及關係企業資源，提供各種解決方案，以全方位的 AIoT 服務提供者為目標，為各城市提供升級 Smart City 的專業能力。

