持續關注貿易戰變化 全新Q3表現將優於Q2

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 7 月合併營收 2.47 億元，創近 4 年新高，全新表示，7 月營收創高，主要是受 RF、VCSEL 雙引擎帶動，但由於 7 月基期較高，本月表現可能略為下滑，但整體第 3 季表現會比第 2 季好，將持續關注全球貿易戰的局勢變化。

全新 7 月合併營收 2.47 億元，月增 19.78%、年增 63.73%，累計今年前 7 月合併營收 13.37 億元，年增 5.58%。

全新表示，7 月營收創高，主要是受惠手機品牌在本季將陸續推出新機，帶動射頻元件 (RF) 等手機關鍵零件動能成長，加上先前進行測試的亞洲 VCSEL 客戶，在 6 月底 7 月初進入量產，受惠 RF、VCSEL 雙引擎帶動，推升營收成長，但由於 7 月基期墊高，本月營收表現可能小幅下滑。

隨著全球政經局勢變化影響，全新表示，依目前整體來看，第 3 季還是會比第 2 季好，但包含貿易糾紛可能導致終端消費需求降低，將持續關注後續變化，但也強調，目前包含美、韓、中國客戶拉貨、訂單狀況皆在良好狀態，將持續配合客戶持續調整 5G、Wi-Fi 6、車聯網業務。

全新第 2 季稅後純益 1.44 億元，季增 57.62%、年增 3.51%，創下近 3 年新高，每股純益 0.78 元；累計今年上半年稅後純益 2.34 億元，每股純益 1.28 元。