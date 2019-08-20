2030年前不缺電 經長：綠電占比上看逾2成、燃煤酌減

針對日前工總白皮書提出缺電問題，經濟部長沈榮津今 (20) 日表示，已通盤調整電力規劃，至 2030 年前都不缺電，備用容量率可達 15% 以上，並指出未來綠電配比將會酌增，發電量占比可望超過 20%，燃煤若有疑慮會酌減。

沈榮津今天出席「2019 轉型能源綠色經濟國際論壇」指出，經濟部電力配置盤點已規劃至 2030 年，燃氣配比應會維持現有部分，依供給、需求面來評估，2030 年前沒有缺電危機，備用容量率可超過 15%。

沈榮津進一步指出，未來台灣用電量較多就屬半導體業，包括台積電 (2330-TW) 的 5 奈米、3 奈米，甚至 2 奈米用電，還有華邦電 (2344-TW)、力晶、美光等大廠，約有 2.6 兆元的半導體投資所需用電量，目前經濟部都已納入通盤考量。

沈榮津表示，台商回台雖較半導體用電量較小，但經濟部也考量過，包含電動車發展、經濟成長等，都是考慮因子，供電情形應該能滿足國人的期待。

綠電的部分，沈榮津表示，離岸風電第三階段開發，預計 2026 年至 2030 年，每年將釋出 1GW，未來 5 年釋出 5GW，會視整體情形調整配比；太陽能則預期隨科技進步增加發電量，燃氣機組及燃煤已占 80%，主軸大致定調，最大差異就在離岸風電增加，相對的燃煤可斟酌減少。

針對 2030 年能源配比確切的規劃數據，沈榮津強調仍在盤點中，能源局持續蒐集開發商的意見，並用務實的態度來檢討，若結果出爐將會呈報行政院，再向外界說明。