台Q2旅行收入逾1200億元創單季新高 陸、日客挹注最多

台灣央行今 (22) 日公布第二季國際收支統計，經常帳順差 175.6 億美元，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出) 137 億美元，金融帳已連續 36 季淨流出，不過為連 2 季減少流出，而經常帳中，旅行收入創單季新高達 39.6 億美元 (約新台幣 1240 億元)，央行解釋，主要是因第二季來台旅客平均每人每日消費金額年增 10%，其中以陸客和日客消費最高。

央行指出，第二季服務收支逆差 10.3 億美元，較去年同期減少 11.6 億美元，主要是因旅行收入達 39.6 億美元，創單季新高，單季來台旅客年增 19%，其中，陸客增 44.2%、港澳客增 20.4%、日客增 14.5%，韓客增 10.5%，而東協國如印尼、菲律賓和泰國，均有 2 位數成長；整體來看，陸客第二季來台人次，占總來台人次比重達 28.8%，港澳客和日客均為 15.14%。

不僅來台旅客成長，央行指出，觀光局估算平均每人每日消費金額約成長 10%，又以陸客和日客消費較多；就目前數據來看，去年全體旅客平均每人每日消費金額為 191.7 美元 日客為 219.35 美元，而陸客則有 211.68 美元。

由於中國政府日前宣布限縮陸客來台，恐衝擊下半年台灣觀光業，央行官員認為，行政院祭出鼓勵國旅方案，應可相對抵銷來台旅客減少的衝擊。

此外，經常帳中，商品貿易順差 144.2 億美元，年減 35.8 億美元，央行說明，出口受美中貿易摩擦未解、全球經濟成長動能減速和國際原物料價格續居低檔等影響，年減 85.2 億美元，進口也年減 49.4 億美元。

金融帳方面，據統計，我國金融帳已連續 36 季淨流出，累計流出規模達 4426.9 億美元大關。

央行指出，第二季直接投資淨資產增加 22.3 億美元，其中，居民對外直接投資淨增加 34.8 億美元，年增 10.8 億美元，不過，外資直接投資淨增加 12.5 億美元，則是年減 19.1 億美元。

證券投資淨資產增加 104.4 億美元，其中，居民對外證券投資淨增加 101.6 億美元，主要是國內投信基金及保險公司投資國外債券增加，而外資減持台股，則使非居民證券投資淨減少 2.9 億美元。

央行說明，台灣股匯市相對穩定，後續金融帳流出是否持續縮減有待觀察；同時，由於台灣資金成本相對低，也看好台商回流。

央行強調，經常帳順差國家，金融帳淨資產多呈增加，經常帳有順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、俄羅斯和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。