影／不確定性高 環球平衡策略掌握Q4行情

第二季起，對經濟增長的擔憂讓全球各大央行紛紛改變貨幣政策態度，一反結束量化寬鬆的規劃，美國聯準會、歐洲央行、日本央行，均釋出寬鬆貨幣政策及降息之訊息。時序進入第三季，摩根士丹利環球平衡收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 團隊主管漢姆斯通 (Andrew Harmstone) 認為，未來金融市場走向應密切注意三個主題：(1) 市場對諸多政策反應無所適從；(2) 貿易紛爭方興未艾；(3) 歐洲何時能脫離低迷泥淖。

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展望第四季，漢姆斯通表示，未來全球金融市場仍將面臨諸多不確定性，控制波動度為投資首要，以多元資產配置兼顧強化收益的環球平衡基金進行佈局，會是較為合宜的做法。

全球央行一致鴿派態度，貿易紛爭方興未艾

近期金融市場波動加劇，可說是多項錯誤政策攪局的結果。漢姆斯通分析，最新一輪美國對中國 3 千億美元商品課徵 10% 關稅，較前幾輪的關稅對消費市場帶來衝擊更為嚴重 (註 1)，人民幣兌美元匯價也在 8 月初突破 7 的關卡。另外，美國聯準會 (Fed)7 月底只降息 1 碼 (註 1)，導致已經相當強勢的美元再度轉強，更不利全球經濟成長。至於擴張性的財政措施，將有利於抵消部分貿易戰的負面效應，例如中國政府干預經濟走弱的救市動作、目前仍在枱面上的美國基建計畫，歐洲數個民粹主義政府意圖推翻反撙節措施。

受最新一次美國 3 千億美元關稅威脅的中國商品分項

（註 1）資料來源：美國國際貿易委員會、聯合國、高盛全球投資研究。資料截至 2019 年 8 月 5 日。預測／估計係根據目前市況，可能有變，且未必實現。其他資料來源為 Bloomberg，2019/07/31

為了刺激低迷之經濟，全球主要央行開啟新一輪的寬鬆貨幣政策，今年以來已有 27.3% 及 58.8% 的成熟國家及新興國家進行降息，此一降息之國家比例，預期到年底前會擴大到 45.5% 及 64.7%，寬鬆貨幣政策勢必為市場帶來更充沛的資金 (註 2)。

貨幣刺激措施：降息國家的比例增加

（註 2）資料來源：彭博、MSIM、Datastream。資料截至 2019 年 8 月 5 日。利率預測係根據 12 月期貨，或無可用之市場利率預期共識。本計算中所含之已開發國家（共 11 國），來源為有可用資料之 MSCI 世界指數成分國。本計算中所含之新興市場（共 17 國），來源為有可用資料之 JPM GBI 新興市場指數成分國。預測／估計係根據目前市況，可能有變，且未必實現。

不可否認的，去年第一季開始中美貿易戰已交手數回合，企業獲利已受波及，投資信心的下滑將進一步牽動短期的資本支出更加保守；若美國更進一步針對部分中國 3 千億美元商品課稅，可能對通膨形成壓力，也不利於企業獲利、投資信心及資本支出。漢姆斯通補充，美國企業稅率由 35% 降至 21%，川普的稅務法案允許企業針對特定商業資產可 100% 費用化，立即享有抵稅好處 (註 3)，美國企業仍有很大的誘因進行資本支出的投資，未來值得觀察。（註 3）資料來源：美國國稅局，2018/05。

歐洲經濟持續低迷

內需持續低迷的歐洲，仍需時間才能走出泥淖。漢姆斯通表示，歐洲工業活動連續 6 個月呈現下滑走勢、內需不振，歐洲以外地區經濟成長也同時走緩，對歐洲經濟形成更大壓力，像是身為汽車製造的重心的歐洲最大經濟體德國，去年 9 月起歐洲汽車銷售急速下滑，至今已將近一年 (註 4)，歐洲及全球其他地區的汽車銷售都還沒有回到正常水準；而近期英國新首相強生就任，硬脫歐的疑慮升高，對企業及投資人信心都造成沈重壓力。（註 4）資料來源：Bloomberg，2019/08/05。

承上所述，諸多不當政策及欠缺基本面條件，加上中美貿易戰升溫，帶來的影響力不容小覻。面對高不確定性的金融環境，摩根士丹利環球平衡收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在近期操作上採取減持股票的守勢。不過漢姆斯通仍特別強調，第四季的佈局仍應以控制波動度為投資首要，以股、債、商品、現金的多元資產配置，降低投資風險。在多國央行不約而同進行貨幣寬鬆而營造出的低利環境中，可藉由運用衍生性工具 (賣出賣權) 以強化收益的環球平衡基金進行佈局。

摩根士丹利環球平衡收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

本基金為平衡型基金商品，以管理風險為策略核心，控制年化波動度在 4-10% 目標範圍 (註 5)，能多元配置股票、債券、衍生性商品，使用各種投資工具增加收益，投資地區同時涵蓋成熟市場與新興市場，並且提供美元及澳幣月配息股別，提供投資人在波動輪轉的市場中，以單一基金商品達成環球投資的平衡配置，冀望取得合理收益。

AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)，績效表現 (單位:%)（註 6）

（註 5）⽬標⾵險範圍可能會有所變動。

（註 6）資料來源：Morningstar；資料日期：2019/7/31 AHR(美元避險) 類股績效，美元計價。

