【第一金投信】股息、成長雙優勢 水電瓦斯帶勁

根據 FactSet 調查，美中貿易衝突升溫，S&P 500 企業近期提及「關稅議題」的家數達 124 家，較上一季增加四成左右。不過，若就 11 大產業觀察，只有公用事業提及關稅的企業家數維持不變。法人指出，公用事業為民生必需品，與貿易戰的連動度相當低，加上高股利的保護，受衝擊有限，往往成為資金避風港。

美股第 2 季財報發布進入尾聲，投資人除了關注營收獲利數字外，更留意貿易衝突升溫對下半年營運帶來的影響。市場調研機構 FactSet 統計，S&P 500 企業中，共有 124 家企業於本次財報發布期間，同時釋出對關稅議題的擔憂，比重約 24%。

去年第 2 季貿易戰剛宣布開打時，擔憂關稅的企業高達 162 家，但之後即逐季下滑，到今年第 1 季，只剩下 88 家。隨著美國總統川普祭出 3000 億美元課稅措施後，擔心關稅衝擊的企業家數已較上季大幅增長 41%。

若進一步觀察 11 大主要產業，資訊科技業中，擔憂關稅衝擊的企業家數，從上季的 6 家跳增到 17 家，增加最多；反觀公用事業產業，擔憂本波關稅衝擊的企業家數維持不變，仍然只有 7 家。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，公用事業產業主要包括：水、電、瓦斯，以及鐵公路、橋樑等，屬於民生必需品，也是各國的基礎設施項目，所以會由政府提供特許執照，允許合理的利潤空間，以確保不虞匱乏，受到外在貿易衝突影響自然有限。同時，因為長期營運穩健，這些企業有能力配發高額的現金股利回饋股東，具高股利特性。

事實上，若從股價表現觀察，自去年 3 月貿易宣戰以來，MSCI 世界指數累計下跌 1.25%，而 MSCI 公用事業指數則上漲 14.85%，居各產業指數之冠，表現可圈可點。葉菀婷認為，貿易戰造成投資市場情緒起伏不定，而這種不安定感，正促使資金轉往「高品質」資產靠攏，具「股息與成長」雙優勢的水電瓦斯等公用事業，自然容易吸引資金青睞。

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