【台新投信】貿戰衝擊效應遞減、MSCI擴容引資金活水 陸股第二階段牛市爆發期將現 目前布局正逢時

美國總統川普宣佈美國將自九月起對 3000 億美元中國進口商品加徵 10% 的關稅，衝擊近期陸股回檔修正，展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中美貿易問題反覆，市場對中美貿易問題充分預期，關稅威脅對 A 股邊際效應遞減，而 8 月 28 日 MSCI 大盤 A 股納入因子從 10% 增加至 15%，招商估算增量資金 179 億美元 (約 1260 億人民幣)，配合企業獲利落底上揚，第二階段陸股牛市爆發期將現，上証指數在 2800 點附近是很好的加碼時點，並以受貿易戰、香港反送中事件衝擊低的中國內需型消費股優先布局。

葉宇真指出，近期衝擊陸股最主要二件事為美國自 9 月起加課 3000 億中國商品關稅及將中國列為匯率操縱國，就實際影響層面來看，二者對中國經濟影響皆有限。以貿易戰分析，3000 億商品加稅 10%，影響中國今年 GDP 增速僅 0.43%，即使最差未來進一步加稅至 25%，影響中國今年 GDP 增速亦僅 0.54%，且課完整個衝擊就結束了。

葉宇真表示，中國被列為匯率操縱國的影響又不如貿易戰加稅。分析操縱國量化三要件，中國僅符合一項：即對美貿易盈餘每年超過 200 億美元，其餘二項要件：經常性項目順差占 GDP 比例超 2% 及 12 個月內外匯淨購買量超過 GDP 2%，中國皆未符合，整體來看，中國未達匯率操縱國量化標準。美國此次的動作，主要希望以戰逼和，使中國在 9 月的會談能做更多的讓步。

葉宇真指出，據過去經驗，貿易戰利空事件發生過後，跌完就是買點，以 2018/9/18 美國預告自當年 9/24 起 2000 億商品課稅 10% 生效為例，上証波段最大跌幅為 9.06%，但隨後反彈 6.54%；在今年５月中旬川普預告將 2000 億商品加稅至 25% 及封殺華為，上証波段最大跌幅僅為 6.83%，隨後大幅反彈逾１成；此次 8/1 川普宣布將剩餘 3000 億商品加稅 10% 以來，上証跌幅已達 5.4%，接近上一波跌幅，投資人可以分批進場，並以獲利穩健的消費龍頭股未來漲升行情相對看好。

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